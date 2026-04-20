Nauka podržava ideju da su creva i mozak složeno povezani i da problemi u digestivnom traktu, poput upale creva, mogu značajno uticati na raspoloženje

Savremeni izrazi ukazuju na to da smo urođeno usklađeni sa odnosom između našeg mozga i našeg „instinkta“. Kada smo nervozni, kažemo da imamo „leptiriće u stomaku“. Kada donosimo odluku, često je pripisujemo „intuiciji“.

- Zaista, nauka podržava ideju da su creva i mozak složeno povezani i da problemi u digestivnom traktu, poput upale creva, mogu značajno uticati na raspoloženje, kaže Jun Huh, vanredni profesor imunologije na Medicinskom fakultetu Harvard, čije istraživanje proučavapovezanost creva, imunog sistema i mozga.

Mozak komunicira sa gastrointestinalnim traktom putem veze koju su naučnici nazvali osa creva–mozak.

- Baš kao što koža, oči i uši šalju poruke mozgu, i creva i mozak stalno međusobno komuniciraju“, objašnjava Huh i dodaje:

- Kada stvari krenu po zlu, to može dovesti do ozbiljnih problema u zdravlju i svakodnevnom životu.

Kako funkcioniše osa creva i mozga?

Sluzokoža digestivnog trakta naseljena je trilionima bakterija i drugih mikroorganizama poznatih kao crevni mikrobiom. Crevno tkivo je takođe bogato imunim ćelijama koje se kreću kroz telo.

Upala creva nastaje kada je sluzokoža iritirana okidačima kao što su infekcija, stres, visoko prerađena hrana, alergije, prekomerno konzumiranje alkohola, genetika ili stanja poput inflamatorne bolesti creva.

Na mozak utiče na nekoliko načina:

Pokreće imuni odgovor

Imune ćelije iz creva putuju krvotokom ka mozgu, oslobađajući molekule koji menjaju moždane signale povezane sa raspoloženjem.

Remeti hemikalije raspoloženja

Iako je serotonin poznat kao „hormon sreće“ u mozgu, najveći deo se zapravo proizvodi u crevima. Upala može poremetiti njegovu proizvodnju.

Menja mikrobiom

Smanjuje se broj „dobrih“ bakterija, a povećava broj štetnih, što remeti komunikaciju između creva i mozga.

Utiče na nervne puteve

Posebni putevi, poput vagusnog nerva, funkcionišu kao „autoput“ između mozga i creva, omogućavajući brzu razmenu informacija.

Evolucija istraživanja

Sve više istraživanja bavi se uticajem crevnog mikrobioma na emocije i raspoloženje.

Mozak komunicira sa gastrointestinalnim traktom putem veze koju su naučnici nazvali osa creva–mozak

Studija iz 2023. godine objavljena u časopisu Psychological Medicine pokazala je da određene bakterije u crevima mogu podsticati pozitivne emocije poput sreće i nade.

Druga istraživanja sugerišu da poremećaj mikrobioma može dovesti do negativnih emocija kao što su anksioznost, razdražljivost i tuga.

- Različiti aspekti raspoloženja mogu biti oblikovani onim što se dešava u crevima. Moguće je da će se u budućnosti čak i osobine ličnosti delimično povezivati sa sastavom crevnog mikrobioma - kaže Huh.

Navike koje smanjuju upalu

Evo kako da smanjite upalu u organizmu i poboljšate i fizičko i mentalno zdravlje: