Problemi sa štitnom žlezdom mogu da otežaju trudnoću: Ginekolog otkriva kada proveriti hormone
Ako trudnoća izostaje uprkos redovnim pokušajima, uzrok ne mora uvek biti u reproduktivnim organima. Jedan od često zanemarenih razloga mogu biti poremećaji rada štitaste žlezde, koji utiču na ovulaciju, menstrualni ciklus i tok trudnoće.
Ginekolog i specijalista za lečenje neplodnosti dr Pankila Mital kaže da su bolesti štitaste žlezde među čestim, ali često neprepoznatim uzrocima otežanog začeća.
- Štitasta žlezda je mala, ali njeni hormoni učestvuju u regulaciji metabolizma, energije, telesne težine, raspoloženja i reproduktivnog zdravlja. Kada ih ima premalo ili previše, narušava se hormonska ravnoteža neophodna za ovulaciju i trudnoću - objašnjava ona.
Prema istraživanju objavljenom 2025. godine u časopisu Journal of Clinical Medicine Research, sa neplodnošću se suočava oko 15 do 20 odsto parova u svetu, a poremećaji rada štitaste žlezde prisutni su kod pet do 10 odsto parova koji imaju poteškoće sa začećem.
Kako hipotireoza utiče na plodnost?
Smanjena funkcija štitaste žlezde (hipotireoza) jedan je od najčešćih poremećaja kod žena koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju. Kada nema dovoljno hormona štitaste žlezde, ovulacija može da bude neredovna ili potpuno izostane.
Pored otežanog začeća, mogu da se jave:
- neredovne ili obilne menstruacije
produženi menstrualni ciklusi
veći rizik od spontanog pobačaja
umor, povećanje telesne težine i opadanje kose
zatvor
suva koža
pojačana osetljivost na hladnoću
Problem je što neke žene nemaju gotovo nikakve simptome, pa se poremećaj otkrije tek analizom krvi.
I pojačan rad štitaste žlezde može da bude problem
Hipertireoza takođe može da oteža začeće. Kod žena se mogu javiti oskudne ili neredovne menstruacije, poremećaji ovulacije i povećan rizik od spontanog pobačaja.
Na pojačan rad štitaste žlezde mogu da ukazuju:
- gubitak telesne težine uprkos normalnom apetitu
lupanje srca
nervoza i anksioznost
pojačano znojenje
drhtanje ruku
osećaj preterane toplote
Nelečeni poremećaji rada štitaste žlezde povećavaju rizik od ranog gubitka trudnoće, prevremenog porođaja, povišenog krvnog pritiska u trudnoći i usporenog rasta ploda.
Zbog toga lekari preporučuju da se funkcija štitaste žlezde proveri još u fazi planiranja trudnoće, naročito kod žena koje imaju probleme sa začećem, ponovljene spontane pobačaje ili neuspešne pokušaje vantelesne oplodnje.
Dovoljna je jednostavna analiza krvi
Dijagnoza se postavlja određivanjem TSH i drugih hormona štitaste žlezde iz krvi (T4, po potrebi T3), a lečenje je u većini slučajeva uspešno. Kada se hormoni dovedu u odgovarajuće vrednosti, ovulacija se često normalizuje, povećavaju se šanse za prirodno začeće, a bolji su i rezultati inseminacije i vantelesne oplodnje.
- Žene koje planiraju trudnoću trebalo bi da imaju TSH manji od 2,5 mIJ/L, iako se ta vrednost može razlikovati od uobičajenih referentnih opsega za opštu populaciju. Ako trudnoća izostaje, menstrualni ciklusi su neredovni ili je bilo ponovljenih spontanih pobačaja, jednostavna analiza hormona štitaste žlezde može da otkrije uzrok koji se uspešno leči - zaključuje doktorka.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs