Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Poremećaji rada štitaste žlezde prisutni su kod pet do 10 odsto parova koji imaju poteškoće sa začećem

Slušaj vest

Ako trudnoća izostaje uprkos redovnim pokušajima, uzrok ne mora uvek biti u reproduktivnim organima. Jedan od često zanemarenih razloga mogu biti poremećaji rada štitaste žlezde, koji utiču na ovulaciju, menstrualni ciklus i tok trudnoće.

Ginekolog i specijalista za lečenje neplodnosti dr Pankila Mital kaže da su bolesti štitaste žlezde među čestim, ali često neprepoznatim uzrocima otežanog začeća.

- Štitasta žlezda je mala, ali njeni hormoni učestvuju u regulaciji metabolizma, energije, telesne težine, raspoloženja i reproduktivnog zdravlja. Kada ih ima premalo ili previše, narušava se hormonska ravnoteža neophodna za ovulaciju i trudnoću - objašnjava ona.

Prema istraživanju objavljenom 2025. godine u časopisu Journal of Clinical Medicine Research, sa neplodnošću se suočava oko 15 do 20 odsto parova u svetu, a poremećaji rada štitaste žlezde prisutni su kod pet do 10 odsto parova koji imaju poteškoće sa začećem.

Kako hipotireoza utiče na plodnost?

Smanjena funkcija štitaste žlezde (hipotireoza) jedan je od najčešćih poremećaja kod žena koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju. Kada nema dovoljno hormona štitaste žlezde, ovulacija može da bude neredovna ili potpuno izostane.

Hipotireoza je jedan od najčešćih poremećaja kod žena koje pokušavaju da ostanu u drugom stanju Foto: Shutterstock

Pored otežanog začeća, mogu da se jave:

neredovne ili obilne menstruacije

produženi menstrualni ciklusi

veći rizik od spontanog pobačaja

umor, povećanje telesne težine i opadanje kose

zatvor

suva koža

pojačana osetljivost na hladnoću

Problem je što neke žene nemaju gotovo nikakve simptome, pa se poremećaj otkrije tek analizom krvi.

I pojačan rad štitaste žlezde može da bude problem

Hipertireoza takođe može da oteža začeće. Kod žena se mogu javiti oskudne ili neredovne menstruacije, poremećaji ovulacije i povećan rizik od spontanog pobačaja.

Na pojačan rad štitaste žlezde mogu da ukazuju:

gubitak telesne težine uprkos normalnom apetitu

lupanje srca

nervoza i anksioznost

pojačano znojenje

drhtanje ruku

osećaj preterane toplote

Zašto je štitasta žlezda važna i tokom trudnoće? Nelečeni poremećaji rada štitaste žlezde povećavaju rizik od ranog gubitka trudnoće, prevremenog porođaja, povišenog krvnog pritiska u trudnoći i usporenog rasta ploda. Zbog toga lekari preporučuju da se funkcija štitaste žlezde proveri još u fazi planiranja trudnoće, naročito kod žena koje imaju probleme sa začećem, ponovljene spontane pobačaje ili neuspešne pokušaje vantelesne oplodnje.

Žene koje planiraju trudnoću trebalo bi da imaju TSH manji od 2,5 mIJ/L Foto: Shutterstock

Dovoljna je jednostavna analiza krvi

Dijagnoza se postavlja određivanjem TSH i drugih hormona štitaste žlezde iz krvi (T4, po potrebi T3), a lečenje je u većini slučajeva uspešno. Kada se hormoni dovedu u odgovarajuće vrednosti, ovulacija se često normalizuje, povećavaju se šanse za prirodno začeće, a bolji su i rezultati inseminacije i vantelesne oplodnje.