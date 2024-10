Do preeklampsije i eklampsije dolazi kada krvni pritisak majke poraste do nivoa koji može da ošteti njene organe, kao i zdravlje bebe. Obično se javljaju u kasnijim fazama trudnoće, zbog nepravilnog protoka krvi do placente. Iako se ne mogu sprečiti, redovni pregledi kod lekara mogu da pomognu u ranom otkrivanju i kontroli ovih stanja.