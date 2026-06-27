Grudnjak koji se ne pere redovno postaje pogodno mesto za nakupljanje znoja, bakterija i gljivica

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Grudnjak je u neposrednom kontaktu sa kožom tokom većeg dela dana. Upija znoj, masnoću, ostatke kozmetičkih preparata i mrtve ćelije kože, pa se mnoge žene pitaju koliko često bi zapravo trebalo da ga peru. Iako ne postoje zvanične smernice, dermatolozi i ginekolozi slažu se da predugo nošenje istog grudnjaka bez pranja nije dobra navika, naročito tokom leta.

Dermatološkinja dr Kemunto Mokaja preporučuje da se grudnjak pere nakon svaka dva do četiri nošenja, dok ginekološkinja dr Kristin Grivs savetuje pranje posle dva do tri nošenja. Koliko često će biti potrebno pranje zavisi od više faktora – temperature, fizičke aktivnosti, pojačanog znojenja, dužine nošenja, ali i od toga da li na koži koristite losione, parfeme ili druge preparate koji mogu da ostanu na tkanini.

- Grudnjak koji se ne pere redovno postaje pogodno mesto za nakupljanje znoja, bakterija i gljivica. To može da dovede do neprijatnog mirisa, iritacije kože, osipa i trenja, a kod pojedinih osoba i do infekcija. Među njima su folikulitis, odnosno upala folikula dlake koja podseća na akne, kao i kandidijaza kožnih pregiba ispod dojki, koja se razvija u toploj i vlažnoj sredini - napominje dr Mokaja.

Pet znakova da je vreme za pranje grudnjaka * neprijatan miris

* tragovi znoja

* svrab ili iritacija kože

* nosili ste ga 2-4 puta

* nosili ste ga tokom velikih vrućina ili treninga

Kako ih prati?

Stručnjaci zato savetuju da se grudnjaci peru prema uputstvu proizvođača. Najbolje ih je prati ručno, u hladnoj vodi i blagim deterdžentom, naročito ako imaju korpe ili žicu. Ako ih perete u mašini, stavite ih u mrežastu vrećicu, koristite program za osetljiv veš i hladnu vodu, a zatim ih ostavite da se osuše na vazduhu.

Ako ih perete u mašini, stavite ih u mrežastu vrećicu Foto: Shutterstock

- Preporučuje se i dodatno ispiranje kako na tkanini ne bi ostali tragovi deterdženta koji mogu da iritiraju kožu - savetuje dr Mokaja.

Poseban opez

Sportski grudnjaci zahtevaju još više pažnje. Pošto upijaju velike količine znoja tokom vežbanja, trebalo bi ih prati posle svakog nošenja. Izuzetak može da bude samo veoma lagana fizička aktivnost, tokom koje gotovo da nije bilo znojenja.

- Žene koje doje takođe bi trebalo češće da menjaju grudnjak, posebno ako mleko procuri na tkaninu. Ukoliko koriste uloške za dojenje koji upijaju višak mleka, grudnjak može da se nosi do dva dana pre pranja - sugeriše dr Grivs.