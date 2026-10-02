Grudnjak sa žicom: može li imati veze sa zdravljem dojki? Doktorka otkriva šta je istina, a šta mit

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Sigurno ste čuli kako grudnjaci sa žicom mogu imati štetne efekte na zdravlje dojki.

U stvari, nekada je postojalo uverenje da su ovi grudnjaci povezani s rakom dojke. Iako su studije razotkrile mit o raku, jedno pitanje ostaje: da li grudnjaci sa žicom mogu naškoditi zdravlju vaših dojki na druge načine ili su potpuno bezbedni za svakodnevno nošenje?

Za portal OnlyMyHealth, dr Lavanja Kiran, direktorka i glavna konsultantkinja za akušerstvo i ginekologiju u bolnicama KIMS, objašnjava da li dugotrajno nošenje grudnjaka sa žicom može uticati na zdravlje dojki.

Ključ je u tri stvari: ranom otkrivanju, pravovremenoj dijagnozi i adekvatnom lečenju Foto: Shutterstock

Na šta bi trebalo obratiti pažnju pri izboru grudnjaka?

Dr Kiran kaže da dugotrajno nošenje grudnjaka sa žicom neće uticati na zdravlje dojki, niti će izazvati rak dojke.

- Međutim, prekomerno nošenje uskog ili loše krojenog grudnjaka sa žicom može izazvati nelagodnost i druge probleme sa kožom - dodaje ona. U vezi sa tim, stručnjak deli neke neželjene efekte nošenja grudnjaka sa žicom tokom dužeg vremena:

Iritacija kože: Stalno trljanje žice u grudnjaku može izazvati crvenilo, trenje, osip ili osetljivost, posebno u vlažnim i vrućim uslovima.

Stalno trljanje žice u grudnjaku može izazvati crvenilo, trenje, osip ili osetljivost, posebno u vlažnim i vrućim uslovima. Bol u grudima i grudima: Ovo se može desiti zbog pritiska žice na predeo grudi i dojki.

Ovo se može desiti zbog pritiska žice na predeo grudi i dojki. Tragovi pritiska: Tesan grudnjak može dovesti do stvaranja dubokih linija na koži, što uzrokuje otok ili iritaciju.

Tesan grudnjak može dovesti do stvaranja dubokih linija na koži, što uzrokuje otok ili iritaciju. Bol u ramenima i leđima: Nepravilno podešen grudnjak, koji može biti tesan bez dovoljne podrške, može dovesti do bolova u ramenima i leđima.

Nepravilno podešen grudnjak, koji može biti tesan bez dovoljne podrške, može dovesti do bolova u ramenima i leđima. Neudobnost zbog ograničenja: Grudnjak koji se nosi čvrsto tokom dužeg perioda može izazvati otežano disanje ili pokret, ali ne oštećuje trajno tkivo dojke.

Grudnjak koji se nosi čvrsto tokom dužeg perioda može izazvati otežano disanje ili pokret, ali ne oštećuje trajno tkivo dojke. Osetljivost grudi: Žene koje pate od mastalgije ili osetljivosti grudi tokom menstrualnog ciklusa osećaju nelagodnost dok nose grudnjak sa žicom.

- Međutim, problem je u kroju, a ne u samoj žici. Izaberite odgovarajuću veličinu grudnjaka, kako u pogledu trake, tako i u pogledu korpica, i uverite se da je žica oko tkiva, a ne direktno preko njega. Nikada ne nosite žicu koja vam se ukopava u kožu ili je oštećena. Ako se problem nastavi - navodi dr Kiran.

Žica u grudnjaku sama po sebi nije štetna, ali neodgovarajuća veličina i pritisak mogu izazvati nelagodnost, iritaciju i bol Foto: Shutterstock

- Ako se pojave bol, nova kvržica, iscedak iz bradavice ili promene na koži, trebalo bi ih medicinski proceniti, a ne pripisivati grudnjaku - zaključuje dr Kiran.

Da li grudnjaci sa žicom mogu izazvati rak dojke?

Studija iz 2014. godine, objavljena u časopisu Epidemiologija, biomarkeri i prevencija raka, uticala je da godinama kruže glasine i internet mitovi da nošenje grudnjaka može povećati rizik od razvoja raka dojke kod žena.

Mnogi od ovih mitova posebno su krivili grudnjake sa žicom, tvrdeći da ograničavaju odvod limfne tečnosti oko grudi. Ove popularne tvrdnje navode da ovo ograničenje zadržava opasne toksine u tkivu dojke. Ovo navodno može dovesti do razvoja raka dojke.

Da bi konačno razdvojili činjenice od fikcije, istraživači su sproveli sveobuhvatnu studiju zasnovanu na populaciji kako bi ispitali ovu specifičnu zabrinutost. Studiju su sproveli naučnici iz Centra za istraživanje raka Fred Hatčinson u Sijetlu.

Hiljadu žena u postmenopauzi je detaljno intervjuisano; to su one kojima je nedavno dijagnostikovan rak dojke. Navike ovih pacijentkinja su upoređene sa kontrolnom grupom zdravih žena bez raka dojke. Istraživači su učesnicama postavili detaljna pitanja u vezi sa njihovim doživotnim navikama nošenja grudnjaka.

Studija je posebno analizirala da li su žene redovno nosile grudnjake sa žicom i koliko sati dnevno. Nakon pažljivog ispitivanja svih podataka, naučnici nisu otkrili nikakve dokaze koji povezuju nošenje grudnjaka sa povećanim rizikom od raka dojke. Rezultati su pokazali da žene koje su redovno nosile grudnjake sa žicom nisu imale veći rizik od razvoja raka dojke u odnosu na one koje su nosile grudnjake bez žice.

Rezultati su pokazali da žene koje su redovno nosile grudnjake sa žicom nisu imale veći rizik od razvoja raka dojke Foto: Shutterstock

Štaviše, broj sati koje je žena svakodnevno nosila grudnjak sa žicom takođe nije imao uticaj na verovatnoću da dobije rak dojke. Studija je, dakle, pokazala da je mit o uskoj odeći ili metalnim žicama koje zadržavaju toksine i oštećuju tkivo dojke neosnovan.

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