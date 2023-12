AKO VAS TOKOM ZIME MUČE JAČI MENSTURALNI BOLOVI, NISTE SAME! Ovo je razlog izmena u ciklusu tokom hladnog perioda

Kada je napolju hladno, prioritet vašeg tela je da održava protok krvi do mozga, srca i drugih vitalnih organa, zbog čega su vam ponekad hladni prsti na rukama i nogama.

Kao deo ovog procesa, krvni sudovi se sužavaju, smanjujući protok krvi. Neki lekari veruju da ovo ograničenje cirkulacije može ometati menstrualni protok krvi, čime se povećavaju menstrualni grčevi.

- Postoje zanimljivi podaci o tome kako godišnja doba utiču na menstrualni ciklus. Istraživanja pokazuju da mnoge žene osećaju da su menstruacije bolnije zimi, a smanjuje se i dužina ciklusa i dolazi do promena. Postoje različiti predlozi zašto se to dešava. Jedna teorija je da hladno vreme izaziva sužavanje krvnih sudova, što zauzvrat pogoršava bol. Druge teorije uključuju činjenicu da smo zimi manje aktivni i da provodimo više vremena u zatvorenom prostoru, što može dovesti do lošeg raspoloženja i pojačanog bola - kaže Suzan Ansvort, ginekolog.

Hladno vreme utiče na pojavu povećanog stresa i anksioznosti

Pored fizioloških efekata, psihološki efekti zime mogu izazvati i pogoršanje menstrualnih grčeva. Hladno vreme često dovodi do toga da ljudi ostaju u zatvorenom prostoru i budu manje fizički aktivni, ograničavajući mogućnosti za vežbanje koje može pomoći u ublažavanju menstrualnih simptoma.

Pored toga, poznato je da sumorna, mračna atmosfera povezana sa povećanim stresom i anksioznošću tokom zime povećava bol.

Lagane vežbe mogu smanjiti menstrualne grčeve i bol foto: Shutterstock

Vežbanje tokom ciklus je dozvoljeno i korisno Za umanjenje tegoba uvek možete isprobati jednostavne joga poze. Suprotno uobičajenim zabludama o menstruaciji, vežbanje se preporučuje tokom menstruacije jer pomaže u oslobađanju endorfina poznatog kao "hormon zadovoljstva", što znači da lagane vežbe mogu smanjiti menstrualne grčeve i bol.

Iako bol tokom menstruacije svakako nije prijatan, to je često znak da naše telo pravilno funkcioniše. Možda neće biti utešno kada dođe do bolova u menstruaciji, ali budite sigurni da će proći i sigurno niste sami.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/ordinacija.vecernji.hr)