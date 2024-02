Manje od 5 sati sna povećava rizik od moždanog i srčanog udara: Opasnosti izložene žene srednjih godina

Kroz pomenutu studiju, naučnici sa Univerziteta u Pitsburgu pratili su skoro 3.000 žena starosti od 42 do 52 godine tokom 16 godina i došli do zaključka da one koje spavaju manje od pet sati svake noći imaju veću verovatnoću da dožive srčanu insuficijenciju ili moždani udar.

Svake godine, skoro dve decenije, žene su popunjavale ankete o svojim navikama spavanja, uključujući koliko sati spavaju u proseku svake noći i da li misle da pate od nesanice. Popunili su i zdravstvene upitnike o aktuelnim bolestima ili problemima.

Analiza podataka otkrila je da žene koje spavaju manje od pet sati dnevno imaju i do 75 posto veće šanse da pate od niza kardiovaskularnih problema.

Nedovoljno sna može podići krvni pritisak i izazvati insulinsku rezistenciju foto: Shutterstock

Manjak sna povezan sa visokim pritiskom i insulinskom rezistencijom

Stručnjaci zaključuju da veza između sna i srčanih bolesti može biti posledica činjenice da nedovoljno sna može podići krvni pritisak i izazvati insulinsku rezistenciju, što povećava rizik od oštećenja krvnih sudova. Nedostatak adekvatnog sna takođe je povećao rizik od gojaznosti kod žena, što takođe doprinosi kardiovaskularnim problemima. Zbog toga, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuje održavanje rutine spavanja od sedam do devet sati svake noći. Međutim, istraživanja pokazuju da čak jedna od tri odrasle osobe redovno ne ispunjava ovaj cilj.

Istraživanja pokazuju da, kada su u pitanju žene srednjih godina, čak polovina njih ne spava preporučenih sedam sati svake noći. U ovom periodu života žene su pod povećanim rizikom od srčanih oboljenja zbog pada nivoa estrogena (menopauza).

Među ispitanicama zabeleženo čak 200 kardiovaskularnih problema

Tokom perioda istraživanja zabeleženo je 200 kardiovaskularnih problema, od kojih su 23 rezultirala smrću. Oko 10 odsto njih prijavilo je probleme sa spavanjem svake noći, dok je četvrtina izjavila da se budi nekoliko puta tokom noći.

Ukupno 363 izjavilo je da u proseku spavaju manje od pet sati svake noći, dok je 760 reklo da spavaju više od osam sati po noći. Većina žena, njih 1.395, izjavilo je da u proseku spava oko šest sati i 30 minuta svake noći.

Žene koje spavaju manje od 5 sati dnevno imaju i do 75 % veće šanse za kardiovaskularne probleme foto: Shutterstock

Studija ipak nije proatila druge faktore koji utiču na san

Istraživači su takođe sproveli analizu koja je razmatrala izveštaje o simptomima nesanice kao što su problemi sa spavanjem, buđenje nekoliko puta tokom noći ili buđenje ranije nego što je planirano.

- Simptomi nesanice koji traju u srednjim godinama ili se javljaju tokom kratkog sna povezani su sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti kod žena - napisali su autori studije, koju je vodila dr Rebeka Turston.

Međutim, postoje i ograničenja studije jer prijavljeni simptomi nisu bili praćeni medicinskim uređajem kao što je pametni sat. Istraživači takođe nisu uzeli u obzir druge faktore koji utiču na san, uključujući vreme, regularnost i efikasnost - ili količinu svetlog, dubokog i REM sna.

Prenela: O.M.

(izvor: healthline.com/kurir.rs)