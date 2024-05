Neplodnost kao posledica endometrioze: Evo koliko žena ima ovaj problem i šta je rešenje

Raseljene ćelije endometrijuma imaju estrogenske receptore u 40 do 60 % što dovodi do imitacije menstrualnog ciklusa i krvarenja u periodu menstruacije i formiraju se endometriozna žarišta. O njihovim posledicama po zdravlje govori prim. dr sc. med. dr Aleksandar Radulović, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista steriliteta i fertiliteta.

Kako nastaje endometrioza?

Prema njegovim rečima, tipična slika endometrioze je nalaz “čokoladne” ciste na jednom ili na oba jajnika. Ako se tkivo endometrijuma nalazi u jajovodima, dolazi do neprohodnosti jajovoda i neplodnosti.

Ukoliko se žarišta nalaze u trbušnoj maramici, mogu da budu uzrok uzrok nastanka priraslica i ograničenja funkcije zahvaćenih organa, što dovodi do gubitka njihove funkcije i pojave bolova.

– Tačan uzrok nastanka endometrioze još uvek nije dokazan. Smatra se da je uzrokuje više faktora i da na nastanak utiče više mehanizama. Razne studije su se bavile tom temom, a među prvima je bila embrionalna teorija iz XIX veka, da endometrioza nastaje od zaostataka Milerovih kanala u maloj karlici, odnosno od pretvaranja jednog tkiva u drugo.

Varijacije ove ideje vode nas ka indukcijskoj teoriji i ukazuju kako neki faktori iz menstrualne krvi, pri retrogradnoj menstruaciji, mogu da uslove nastanak endometrioze.

- Implantanciska teorija ukazuje na implantaciju ćelija endometrijuma za vreme menstruacije retrogradnim tokom krvi u jajovode i malu karlicu ili metastatskim putem cirkulacijom u limfne čvorove, kaže prim. dr Radulović.

Simptomi endometrioze

Endometrioza se najčešće javlja u reproduktivnoj, starijoj dobi žena, ali se sve češće otkriva i kod mlađih osoba.

– Simptomi nastanka endometrioze mogu da budu specifični i nespecifični. Najčešće su prisutni bolovi u maloj karlici, bolne menstruacije, dispareunija (bolni odnosi) ili bolovi nevezani za ciklus. Određena učestalost tih bolova ukazuje na endometriozu. Javljaju se jedan do dva dana pre menstruacije, a mogu da potraju i nekoliko dana posle krvarenja uz braonkast iscedak. Nespecifični simptomi su vaginalna krvarenja, učestalo mokrenje, zatvor ili proliv, kao i pojava krvi u stolici ili urinu. Kod trećine pacijentkinja, endometrioza se otkriva slučajno bez kliničkih tegoba, obično ispitivanjem uzroka neplodnosti - objašnjava prim. dr Radulović.

Kod endometrioze najčešće su prisutni bolovi u maloj karlici, bolne menstruacije, dispareunija (bolni odnosi) ili bolovi nevezani za ciklus. foto: Profimedia

Jedan je od glavnih uzročnika neplodnosti

Podatak je da 25 do 50 % žena koje se leče od neplodnosti ima endometriozu je tačan, kaže primarijus Radulović i dodaje da ona može da bude jedini uzrok neplodnosti, ali isto tako i kombinovan sa ostalim uzrocima na koje može direktno da utiče svojim prisustvom.

– To su pre svega mehanički faktori, čokoladne ciste jajnika koje uništavaju ovarijalnu rezervu i kvalitet jajne ćelije, i često dovode do POI- primarne ovarijalne insuficijencije. Problem mogu da budu i priraslice i začepljenje jajovoda, adenomioza koja može da dovede do smanjenog kvaliteta zida materice i poremećaja kod implantacije embriona, kao i imunološki faktor, pojačan zapaljenskom reakcijom koji direktno mogu da utiču na fertilizaciju (oplođenje) u jajovodu i na smanjenje implantacione sposobnosti embriona.

Kako se leči endometrioza?

Prema rečima primarijusa Radulovića, lečenje endometrioze je usmereno na otklanjanje bolova, smanjenje estrogenske stimulacije i očuvanje plodnosti žena.

- Obično je prvo operativni pristup u sklopu dijagnostike, laparoskopija i odstranjenje endometriotičnih žarišta. Medikamentozna terapija obuhvata analgetike za otklanjanje bolova i hormonsku terapiju za koju je važno da bude kontinuirana i da traje šest meseci.

Ako se na vreme postavi dijagnoza i krene sa terapijom, kao i primenom metode potpomognute oplodnje i asistirane reproduktivne tehnologije, može se doći do rezultata - trudnoće, što je istovremeno i najbolji prirodni tretman lečenja endometrioze, jer više od jedne godine nema menstruacije.

- Bitno je postaviti cilj lečenja. Ako je lečenje neplodnost, onda se radi na ostvarenju trudnoće, a ne po svaku cenu na odstranjenje endometriotičnih žarišta, jedino ako se ne ostvari trudnoća. Imamo spontanih trudnoća bez posebnog lečenja sa prvim, a nekada i sa drugim stadijumom endometrioze. U zavisnosti od cilja se pravi plan lečenja kroz individualni pristup svakom pacijentu.

Priče koje ohrabruju

U svojoj praksi dr Radulović je, kaže, imao više pacijentkinja koje su zatrudnele spontano sa endometriozom i nakon trudnoće se endometrioza povukla.

- Takođe sam imao pacijentkinje kojima sam radio laparoskopiju zbog endometrioze i ostale su trudne nakon operacije odstranjenja čokoladne ciste, neke spontano, a neke postupkom vantelesne oplodnje. Posebno bih istakao slučaj pacijentkinje stare 31 godinu, sa dugogodišnjim infertilitetom, kojoj je odstranjen jedan jajnik zbog velike endometriotične ciste i ostala je trudna VTO postupkom. Uz to, imala je jednu jajnu ćeliju i jedan embrion koji joj je vraćen. Ohrabruje i priča tridesetogodišnje pacijentkinje kojoj sam radio laparaskopiju, imala je smanjenje ovarijalne reserve, nizak AMH vrednosti 0.23. Nakon operacije, uz pomoć vantelesne oplodnje ostala je trudna.

Učestalost endometrioze je u porastu je u industriskim zemljama, pa se može povezati i sa načinom ishrane, života, sa odgođenim rađanjem i svim faktorima koji mogu da utiču na mehanizam koji je mogući uzrok za nastanak endometrioze, bilo da je to retrogradna menstruacija, imunološki faktor ili infekcije.

