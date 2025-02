- Trombofilije su urođeni poremećaji i do danas je poznato nekoliko jasno definisanih trombofilnih stanja koja najmanje dva puta povećavaju rizik od nastanka tromboze u odnosu na zdravu osobu. Trombofilna stanja se razlikuju po svojim karakteristikama. Urođeni nedostatak antitrombina, proteina C ili proteina S kao i protrombin Beograd su veoma retke, ali snažne trombofilije, što znači da će većina osoba koje imaju ove trombofilije u toku života dobiti trombozu. S druge strane, oko 5% naše populacije ima faktor FV Leiden ili FII 20210A mutaciju, ali gotovo 90% ovakvih osoba nikada u životu nema trombotične komplikacije, zbog čega ova stanja smatramo blagim trombofilijama. Nekoliko drugih mutacija koje se opisuju u literaturi i koje se ponekad navode kao urođene trombofilije, povećavaju rizik od tromboze za manje od 2 puta u odnosu na osobe bez tih mutacija i generalno ih ne treba smatrati trombofilijama.

- U nauci se danas smatra da prisustvo urođene trombofilije ne utiče na ishod embriotransfera. Postoje čak ozbiljni naučni podaci koji govore da je uspešnost začeća veća kod žena koje imaju faktor V Leiden koja je najčešća vrsta urođene trombofilije. To je i logično jer, ukoliko bi urođena trombofilija dovodila do smanjenog uspeha začeća, u tom slučaju bi žene sa trombofilijom imale manje potomstva i tokom evolucije trombofilije bi same sebe iskorenile. Činjenica da se to nije desilo je najbolji dokaz da urođene trombofilije ne ometaju začeće. Međutim, odgovor nije tako jednostavan. Prisustvo trombofilije je udruženo sa većim rizikom od tromboze kao ozbiljne komplikacije u toku IVF postupka i tokom čitave trudnoće. Isto tako, postoji mogućnost da trombofilija povećava rizik od spontanog gubitka ploda, čak i kada dođe do trudnoće.