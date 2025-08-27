DA LI STE ZNALI?

Mediteranska ishrana podstiče rast korisnih bakterija koje proizvode masne kiseline kratkog lanca (SCFA), važne za zdravlje. Nasuprot tome, program smanjenja stresa zasnovan na pažnji imao je skromnije efekte na crevni mikrobom, sa blagim povećanjem određenih korisnih bakterija, ali bez značajnih promena u ukupnoj strukturi mikrobiote.

Mediteranska ishrana povezana sa korisnim bakterijama

Trudnoća donosi velike promene u telu i utiče na mikrobe kod majke i bebe. Majčin crevni i vaginalni mikrob pomažu u formiranju mikrobne zajednice bebe, što je važno za njen imuni sistem i metabolizam.

Ishrana bogata ribom, orašastim plodovima i mahunarkama, tipična za mediteranski režim, povezana je sa većim brojem korisnih bakterija kao što su Lahnospiresije i Rumino-kokcije.

Studija IMPACT BCN, sprovedena u Barseloni, obuhvatila je 351 trudnicu sa visokim rizikom od prevremenog porođaja. Učesnice su nasumično podeljene u tri grupe:

Mediteranska ishrana – savetovanje za primenu mediteranskog režima ishrane uz dodatak ekstra devičanskog maslinovog ulja i oraha.

– savetovanje za primenu mediteranskog režima ishrane uz dodatak ekstra devičanskog maslinovog ulja i oraha. Program za smanjenje stresa – osmonedeljnim program zasnovan na tehnici pažnje (mindfulness).

– osmonedeljnim program zasnovan na tehnici pažnje (mindfulness). Kontrolna grupa – primala je uobičajenu prenatalnu negu bez dodatnih intervencija.

Rezultati

Mediteranska ishrana tokom trudnoće pozitivno menja sastav crevnih bakterija trudnica. Posebno povećava korisne bakterije koje pomažu u stvaranju zdravih masnih kiselina. Istovremeno, smanjuje broj štetnih bakterija koje mogu izazvati upale.

Program za smanjenje stresa nije imao veliki uticaj na celokupni sastav crevne flore, ali je povećao određene dobre bakterije povezane sa zdravljem.

Tokom trudnoće, raznolikost bakterija u crevima prirodno opada, ali kod žena koje prate mediteranski način ishrane ta raznolikost je veća i korisnija.

Mikrobiota vagine ostaje stabilna i zdrava tokom trudnoće.

Zaključak

Stručni programi, posebno mediteranska ishrana, mogu poboljšati zdravlje crevnih bakterija kod trudnica. Mediteranska ishrana podstiče rast bakterija koje smanjuju upale i proizvode korisne masne kiseline, što može doprineti zdravijoj trudnoći. Iako je program za smanjenje stresa imao slabiji efekat, povezano je psihičko stanje sa zdravljem crevnih bakterija.

Ovi rezultati ukazuju da je majčin crevni mikrobom važna meta za poboljšanje zdravlja.Pravilna ishrana i kontrola stresa mogu stvoriti bolje bakterijsko okruženje za majku i bebu. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se razumelo kako ove promene utiču na zdravlje i kako napraviti preciznije preporuke za trudnice.