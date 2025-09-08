Slušaj vest

Iako standardi lepote nalažu da žene imaju glatku kožu bez malja, sasvim je uobičajeno i potpuno normalno imati dlake na licu, bilo duž vilice, iznad usana ili na bradi.

Mnogo malja na licu i telu koje brzo rastu mogu biti znak da nešto nije u redu. Ove nove, iznenadne promene u rastu dlaka zapravo mogu biti jedan od prvih znakova hormonskog disbalansa. Ginekolog Šveta Desai i dermatolog Mišel Grin objašnjavaju šta treba da znate o rastu dlaka i hormonima kako biste bolje razumeli hormonski disbalans ili bilo koje drugo stanje na koje njihov izgled može ukazivati.

Uzrok dlaka na licu kod žena

Često se kaže da su sve dlake na licu kod žena znak problema. U stvarnosti, ginekolog Desai kaže da je rast dlaka na licu kod žena potpuno normalan, sve dok ih ima u maloj količini. Dermatolog Grin dodaje da pojava svetlih i tankih dlaka ili nekoliko grubih i tamnih dlaka s vremena na vreme, na primer na bradi, ne bi trebalo da bude znak za uzbunu.

Iako je malo dlaka na licu normalno, Desai kaže da pojava gustih i grubih dlaka može ukazivati na hirzutizam, odnosno prekomernu dlakavost.

- Hirzutizam pogađa između pet i deset procenata žena reproduktivnog doba - objašnjava Desai, napominjući da je uzrokovan povećanjem muškog polnog hormona testosterona.

Prilikom dijagnostikovanja hirzutizma, Desai kaže da u igru dolaze višestruki faktori, uključujući starost, rasu i porodičnu istoriju. Prilikom postavljanja dijagnoze, lekar će pregledati područja koja su najosetljivija na androgene, uključujući gornju usnu, bradu, grudi, stomak, pubičnu regiju, ruke, butine i leđa.

Ako lekar pronađe prekomerni rast dlaka u ovim područjima, onda je verovatno u pitanju hormonski disbalans. Desai kaže da sindrom policističnih jajnika, koji počinje tokom puberteta i izaziva disbalans polnih hormona, tumori koji luče androgene i poremećaji nadbubrežne žlezde, poput kongenitalne hiperplazije, mogu biti uzroci prekomerne dlakavosti.

Hirzutizam pogađa između pet i deset procenata žena reproduktivnog doba Foto: Shutterstock

Kada su malje na licu znak hormonskog disbalansa?

Kada je u pitanju prekomerni rast dlaka, to je obično znak hormonskog disbalansa. Međutim, prema Grinu, genetika i metabolizam takođe utiču na obrasce rasta dlaka. Dakle, iako sindrom policističnih jajnika i poremećaji nadbubrežne žlezde mogu biti uzroci, takođe je moguće da trudnoća i menopauza, dva potpuno normalna ciklusa u životu žene koja izazivaju intenzivne hormonske promene, mogu igrati ulogu. Pored toga, Grin ističe da neželjeni rast dlaka na licu može biti povezan i sa upotrebom određenih lekova, kao što je minoksidil ili lekovi koji sadrže testosteron.

Desai dodaje da, iako izuzetno retko, prekomerni rast dlaka na licu može biti rezultat hipertrihoze. Hipertrihoza je prekomerni rast dlaka koji je nezavisan od androgena, a dlake se pojavljuju na područjima koja nisu osetljiva na androgene. Desai napominje da je ova vrsta dlakavosti najčešće rezultat genetike, ali može biti povezana i sa hipotireozom, anoreksijom ili uzimanjem određenih lekova. Zbog svih ovih faktora, važno je znati kada rast dlaka na licu predstavlja zdravstveni problem.

Kada je pojava dlaka na licu znak upozorenja?

Povremena pojava dlaka tu i tamo nije problem, kao ni tanke, fine dlačice na obrazima ili iznad usana. Međutim, promene u gustini ili opštem izgledu dlaka na licu mogu ukazivati na problem, pa je važno posetiti lekara. Ove promene u rastu dlaka mogu biti znak da se u telu dešavaju druge promene, kao što je hiperandrogenizam, koji se često javlja kod sindroma policističnih jajnika. Drugi znaci ovog stanja uključuju akne, visok krvni pritisak, neredovne menstruacije, dublji glas, povećanje telesne težine i povećanje mišićne mase.

Kada posetiti lekara?

Pošto toliko mnogo faktora može biti u igri, Grin preporučuje posetu dermatologu, kao i ginekologu, koji je specijalizovan za poremećaje poput sindroma policističnih jajnika. U svakom slučaju, ako ste zabrinuti zbog prekomernog rasta dlaka, važno je da pitate svog lekara o tome. Na taj način, frizer može da primeni profesionalan pristup kako bi isključio druga stanja koja zahtevaju medicinski tretman.

Preporučuje se poseta detmatologu ili ginekologu specijalizovanom za poremećaje poput sindroma policističnih jajnika Foto: Shutterstock

Kako ukloniti neželjene dlake na licu?

U zavisnosti od uzroka rasta dlaka na licu, opcije za uklanjanje dlaka variraju. Ako su dlake na licu uzrokovane hormonskim disbalansom, Grin kaže da mogu pomoći oralni lekovi za snižavanje testosterona poput spironolaktona, koji takođe mogu pomoći u lečenju akni. Drugi oralni kontraceptivi koji pomažu u regulisanju hormonskog disbalansa takođe mogu pomoći. Bez obzira da li je rast dlaka rezultat hormonskog disbalansa ili genetike, uvek postoje opcije da ih uklonite pincetom, izbeljivanjem, depilacijom voskom ili laserom ako vam smetaju.

Dermatolog Grin dodaje da je najefikasnija metoda za lečenje neželjenog rasta dlaka lasersko uklanjanje dlaka. Ona kaže da druge metode uklanjanja dlaka mogu biti bolne, dugotrajne i skupe. Lasersko uklanjanje dlaka može ciljati rast dlaka u nekoliko tretmana kako bi se trajno zaustavio njihov rast, a sve to bez oštećenja kože u tom procesu.

Još jedan efikasan način za uklanjanje dlaka je elektroliza. Ova trajna metoda uklanjanja dlaka je bezbedna za uklanjanje dlaka sa lica i ostatka tela, ali ponekad može biti bolna i skupa. Prema Klivlendskoj klinici, postupak funkcioniše na principu elektriciteta, a licencirani stručnjak ubacuje tanku žicu u folikul dlake ispod površine kože. Električna struja uništava koren dlake, što sprečava ponovni rast i uzrokuje opadanje postojeće dlake.

Kako prirodno smanjiti dlake na licu?

Postoje i prirodni načini za uklanjanje dlaka na licu, pa čak i usporavanje njihovog rasta. Prema Healthline-u, to možete učiniti voskom ili ovim prirodnim metodama:

Kurkuma i mleko

Dobro pomešajte jednu kašiku kurkume i jednu kašiku mleka u maloj posudi.

Nakon mešanja, nežno nanesite smesu na gornju usnu prstima.

Kada se potpuno osuši posle oko 20 minuta, nežno utrljajte osušenu pastu mokrim prstima u suprotnom smeru od rasta dlaka.

Dobro isperite područje hladnom vodom.

Kao jedno od prirodnih rešenja jeste depilacija šećernom pastom Foto: Shutterstock

Šećerna pasta

Mnoge žene koriste depilaciju šećernom pastom za prirodno uklanjanje neželjenih dlaka na licu. Najbolje je što je možete sami napraviti, a evo kako:

Stavite četiri kesice čaja od kamilice u šerpu, prelijte vodom i ostavite da proključa.

Nakon što proključa dva minuta, sklonite vodu sa vatre i ostavite da se hladi 30 minuta.

Izvadite kesice čaja i procedite 1/4 šolje čaja od kamilice u posebnu posudu.

Na srednjoj vatri dodajte dve šolje šećera i 1/4 šolje sveže ceđenog soka od limuna i mešajte dok se potpuno ne sjedini.

Dovedite do ključanja, a zatim smanjite vatru i kuvajte još nekoliko minuta.

Prebacite smesu u posudu i ostavite da se ohladi. Namažite smesu preko gornje usne štapićem za sladoled.

Postavite pamučnu traku sa voskom preko tog područja i držite nekoliko sekundi.

Brzo povucite traku sa voskom u suprotnom smeru od rasta dlačica.

Ako ne potrošite svu šećernu pastu, možete je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi dok vam ponovo ne zatreba.