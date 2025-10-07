Naučnici razvili genetski test za preciznije prognoze kod ranog raka dojke: Predviđa rizik od invazivnog oblika
Naučnici su razvili genetski test koji bi u budućnosti mogao pomoći lekarima da tačnije procene rizik kod žena kojima su otkrivene rane, neinvazivne promene na dojci — takozvani „stadijum 0” raka dojke (DCIS ili LCIS). Ova analiza mogla bi da ukaže koje pacijentkinje imaju veći rizik da bolest pređe u invazivni rak, a koje bi mogle da izbegnu nepotrebne tretmane poput operacije, zračenja ili hormonske terapije.
DCIS (duktalni karcinom in situ) i LCIS (lobularni karcinom in situ) predstavljaju abnormalne ćelije koje su ograničene na mlečne kanale ili žlezde dojke i još uvek se nisu proširile na okolno tkivo. Problem je što se trenutno ne može sa sigurnošću predvideti kod koga će se bolest razviti u invazivni rak.
Istraživači sa Kings koledža u Londonu analizirali su više od 2.000 žena sa dijagnozom DCIS ili LCIS i pomoću DNK analize ispitivali 313 genetskih varijacija. Na osnovu rezultata izračunat je „genetski rizik skor“ — što je rezultat koji pokazuje kolika je verovatnoća da će se bolest razviti u invazivni oblik.
Žene sa višim rizik skorom imale su veću šansu da kasnije razviju invazivni rak dojke, bez obzira na godine ili način lečenja.
- Do sada su odluke o terapiji uglavnom zavisile od izgleda ćelija pod mikroskopom. Ali sada vidimo da je važno uzeti u obzir i genetski rizik, porodičnu istoriju i stil života. Na taj način možemo ženama dati preciznije informacije o njihovom individualnom riziku i pomoći im da donesu odluke koje su za njih najbolje - objašnjava autorka studije Džezmin Timbres sa Kings Koledža.
Prema rečima dr Arije Roj sa Univerziteta u Ohaju, koja nije učestvovala u istraživanju, ovaj test bi mogao pomoći lekarima da prilagode praćenje i preventivne mere ženama sa najvećim rizikom, dok bi one sa niskim rizikom mogle da izbegnu nepotrebne terapije i nuspojave.
Stručnjaci ipak upozoravaju da test još nije spreman za kliničku primenu.
- Potrebna su dodatna istraživanja na većem i raznovrsnijem uzorku kako bi se potvrdila njegova tačnost - napominje dr Mej Čen sa Univerziteta Stanford.
Za sada, genetsko testiranje može biti korisno kod žena koje imaju porodičnu istoriju raka dojke ili jajnika, ili su dijagnozu dobile u mlađem životnom dobu. Odluku o testiranju, ističu stručnjaci, uvek treba doneti zajedno sa lekarom ili genetskim savetnikom.
Izvor: everydayhealth.com/zdravlje.kurir.rs
