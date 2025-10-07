Slušaj vest

Naučnici su razvili genetski test koji bi u budućnosti mogao pomoći lekarima da tačnije procene rizik kod žena kojima su otkrivene rane, neinvazivne promene na dojci — takozvani „stadijum 0” raka dojke (DCIS ili LCIS). Ova analiza mogla bi da ukaže koje pacijentkinje imaju veći rizik da bolest pređe u invazivni rak, a koje bi mogle da izbegnu nepotrebne tretmane poput operacije, zračenja ili hormonske terapije.

DCIS (duktalni karcinom in situ) i LCIS (lobularni karcinom in situ) predstavljaju abnormalne ćelije koje su ograničene na mlečne kanale ili žlezde dojke i još uvek se nisu proširile na okolno tkivo. Problem je što se trenutno ne može sa sigurnošću predvideti kod koga će se bolest razviti u invazivni rak.

Istraživači sa Kings koledža u Londonu analizirali su više od 2.000 žena sa dijagnozom DCIS ili LCIS i pomoću DNK analize ispitivali 313 genetskih varijacija. Na osnovu rezultata izračunat je „genetski rizik skor“ — što je rezultat koji pokazuje kolika je verovatnoća da će se bolest razviti u invazivni oblik.

Žene sa višim rizik skorom imale su veću šansu da kasnije razviju invazivni rak dojke, bez obzira na godine ili način lečenja.

- Do sada su odluke o terapiji uglavnom zavisile od izgleda ćelija pod mikroskopom. Ali sada vidimo da je važno uzeti u obzir i genetski rizik, porodičnu istoriju i stil života. Na taj način možemo ženama dati preciznije informacije o njihovom individualnom riziku i pomoći im da donesu odluke koje su za njih najbolje - objašnjava autorka studije Džezmin Timbres sa Kings Koledža.

Žene sa višim rizik skorom imale su veću šansu da kasnije razviju invazivni rak dojke, bez obzira na godine ili način lečenja Foto: Shutterstock

Prema rečima dr Arije Roj sa Univerziteta u Ohaju, koja nije učestvovala u istraživanju, ovaj test bi mogao pomoći lekarima da prilagode praćenje i preventivne mere ženama sa najvećim rizikom, dok bi one sa niskim rizikom mogle da izbegnu nepotrebne terapije i nuspojave.

Stručnjaci ipak upozoravaju da test još nije spreman za kliničku primenu.

- Potrebna su dodatna istraživanja na većem i raznovrsnijem uzorku kako bi se potvrdila njegova tačnost - napominje dr Mej Čen sa Univerziteta Stanford.

Za sada, genetsko testiranje može biti korisno kod žena koje imaju porodičnu istoriju raka dojke ili jajnika, ili su dijagnozu dobile u mlađem životnom dobu. Odluku o testiranju, ističu stručnjaci, uvek treba doneti zajedno sa lekarom ili genetskim savetnikom.