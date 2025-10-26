DA LI STE ZNALI?

Simptomi poput besa često su povezani sa stresom, nesanicom, valunzima i umorom, što dodatno pogoršava emocionalnu nestabilnost. Razumevanje uzroka i pravovremeno reagovanje može značajno da poboljša kvalitet života.

Šta je bes u menopauzi?

Perimenopauza obično počinje sredinom četrdesetih godina i traje do menopauze, koja nastupa kada 12 meseci izostane menstruacija. U tom periodu opada proizvodnja estrogena i progesterona, što utiče na raspoloženje i emocionalnu kontrolu.

Iako "bes u menopauzi" nije medicinski termin, mnoge žene ga koriste da opišu iznenadnu razdražljivost, tugu ili osećaj gubitka kontrole nad emocijama.

Zašto se to dešava?

Hormonske oscilacije remete ravnotežu neurotransmitera poput serotonina i dopamina, koji regulišu raspoloženje. Istovremeno, povećan nivo kortizola, „hormona stresa“, može da izazove pojačanu osetljivost i probleme sa spavanjem. Nedostatak sna dodatno utiče na sposobnost regulacije emocija.

Hormonske oscilacije remete ravnotežu serotonina i dopamina Foto: Shutterstock

Uz to, mnoge žene u ovom periodu doživljavaju stresne promene u privatnom i profesionalnom životu, što može da pogorša simptome.

Kako pronaći olakšanje?

Hormonska i nehormonska terapija

Hormonska terapija može da ublaži promene raspoloženja i fizičke simptome. Ženama koje ne žele ili ne mogu da koriste hormone, pomažu antidepresivi (SSRI) ili lekovi protiv anksioznosti koji stabilizuju raspoloženje.

Promene načina života

San: Održavajte redovan ritam spavanja, izbegavajte alkohol i kofein uveče.

Održavajte redovan ritam spavanja, izbegavajte alkohol i kofein uveče. Vežbanje: Redovna fizička aktivnost podstiče lučenje endorfina i smanjuje stres.

Redovna fizička aktivnost podstiče lučenje endorfina i smanjuje stres. Ishrana: Uravnotežena ishrana bogata povrćem, voćem i zdravim mastima stabilizuje energiju i raspoloženje.

Uravnotežena ishrana bogata povrćem, voćem i zdravim mastima stabilizuje energiju i raspoloženje. Upravljanje stresom: Meditacija, duboko disanje i relaksacija pomažu u kontroli tenzije.

Meditacija, duboko disanje i relaksacija pomažu u kontroli tenzije. Ograničite alkohol i kofein: Obe supstance mogu da pojačaju razdražljivost i poremete san.

Ppsihološka podrška

Kognitivno-bihevioralna terapija i savetovanje pomažu u razumevanju i kontroli emocionalnih reakcija. Razgovor sa stručnjakom pomaže da prepoznate uzroke frustracije i pronađete zdrave načine izražavanja emocija.

Mogu da pomognu melatonin, kantarion i vitamin D Foto: Shutterstock

Suplementi

Melatonin može da poboljša san, kantarion ublažava blage oblike depresije, a vitamin D doprinosi boljem raspoloženju, ali bi svaki suplement trebalo koristiti uz savet lekara.

Kada potražiti pomoć?

Ako simptomi postanu izraženi, remete odnose ili svakodnevno funkcionisanje, važno je obratiti se lekaru. Stručni razgovor o hormonskim promenama i mogućnostima lečenja pomaže da se pronađe individualno rešenje.

Održavajte redovan ritam spavanja, izbegavajte alkohol i kofein uveče Foto: Shutterstock

Važno Izlivi besa u menopauzi nisu znak slabosti, to je fiziološka i hemijska promena u telu koja se može uspešno kontrolisati uz pravu podršku i razumevanje.