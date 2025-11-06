Nova velika studija je otkrila da je rana menopauza povezana sa 27% većim relativnim rizikom od metaboličkog sindroma u poređenju sa menopauzom koja se javlja kasnije u životu

Nova velika studija je otkrila da je rana menopauza povezana sa 27% većim relativnim rizikom od metaboličkog sindroma u poređenju sa menopauzom koja se javlja kasnije u životu. Rezultati ističu važnost ranog skrininga i prevencije za milione žena.

Da bi sproveli svoju studiju, istraživači su analizirali elektronske zdravstvene kartone više od 234.000 žena koje su doživele menopauzu između 30. i 60. godine. Isključili su one čija je menopauza izazvana bilateralnom ooforektomijom, zračenjem, hemoterapijom ili hormonskom terapijom kako bi se fokusirali isključivo na slučajeve prirodne menopauze.

Tim je istraživao prevalenciju metaboličkog sindroma - definisanog kao kombinacija faktora rizika kao što su gojaznost, visok krvni pritisak, povišen šećer u krvi i visoki trigliceridi - i ispitivao kako se ova prevalencija menja u zavisnosti od starosti u menopauzi. Ova stanja, kada su prisutna zajedno, dramatično povećavaju verovatnoću razvoja ozbiljnih hroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes tipa 2 i određene vrste raka.

Da bi utvrdili vezu između starosti u menopauzi i metaboličkog rizika, istraživači su kategorisali menopauzu kao „ranu“ ili „kasnu“ i uporedili stope metaboličkog sindroma u ovim grupama. Takođe su prilagodili podatke za potencijalne zbunjujuće faktore kao što su upotreba lekova, rasa i indeks telesne mase (ITM).

Ovo sveobuhvatno prilagođavanje bilo je neophodno kako bi se osiguralo da uočene asocijacije nisu jednostavno posledica razlika u načinu života, genetike ili drugih medicinskih stanja.

U istraživanju, među ženama koje su rano ušle u menopauzu, 13,5% je imalo metabolički sindrom Foto: Shutterstock

Šta je pokazalo istraživanje?

Ukupno, 11,7% žena u studiji razvilo je metabolički sindrom. Međutim, kada su istraživači analizirali podatke, pronašli su značajne razlike na osnovu starosti u menopauzi. Među onima koje su rano ušle u menopauzu, 13,5% je imalo metabolički sindrom.

Nasuprot tome, samo 10,8% onih sa kasnijom menopauzom imalo je ovo stanje. Ova razlika se pretvorila u povećanje relativnog rizika za metabolički sindrom za 27% među onima koje su rano ušle u menopauzu.

Pored toga, ovaj povećani rizik je ostao čak i nakon što su istraživači prilagodili podatke za druge faktore koji bi mogli uticati na zdravstvene ishode, kao što su indeks telesne mase (ITM), rasa i upotreba određenih lekova.

Koautorka studije, Šefali Setia Verman, doktor nauka, vanredna profesorka patologije i laboratorijske medicine na Univerzitetu u Pensilvaniji, naglasila je da je starost u kojoj žena doživljava menopauzu više od samog reproduktivnog perioda. Dodala je da starost početka menopauze može biti snažan signal dugoročnog kardiometaboličkog rizika.

- Prepoznavanje rane menopauze kao markera metaboličkog sindroma pruža kliničarima ključnu priliku da ranije identifikuju žene koje su u riziku i ranije intervenišu kako bi sprečili srčane bolesti, dijabetes i druge komplikacije - rekla je Verman u saopštenju.

Rezultati studije takođe sugerišu da bi starost prirodne menopauze mogla poslužiti kao važan klinički indikator metaboličkog rizika tokom postmenopauze. Prepoznavanje rane menopauze kao faktora rizika može pomoći zdravstvenim radnicima da daju prioritet skriningu za metabolički sindrom i povezana stanja, kao što su insulinska rezistencija i kardiovaskularne bolesti, kod žena koje spadaju u ovu kategoriju.

Dr med. Stefani Faubion, magistar poslovne administracije i medicinska direktorka Društva za menopauzu, rekla je u istoj izjavi da studija doprinosi rastućem broju dokaza koji povezuju prevremenu i ranu menopauzu sa povećanim rizikom od negativnih zdravstvenih ishoda.

- Što bolje razumemo ove potencijalne rizike, to je bolja naša sposobnost da rano intervenišemo kako bismo ih ublažili - rekla je ona.

Nalazi istraživanja služe kao važan podsetnik na to kako su zdravlje srca i hormonske promene poput menopauze međusobno povezane Foto: Shutterstock

Promene načina života za sprečavanje metaboličkog sindroma

Dr med. Aleksandra Vard, direktorka Ženskog centra u Medicinskom centru Džerzi Siti, delu RWJBarnabas Health Heart and Vascular, rekla je da nalazi služe kao važan podsetnik na to kako su zdravlje srca i hormonske promene poput menopauze međusobno povezane. Vord nije bila uključena u studiju.

- Većina žena neće odmah povezati metaboličke probleme sa kardiovaskularnim stanjima, ali markeri metaboličkog sindroma uključuju visok krvni pritisak, povišen šećer u krvi i nezdrav nivo holesterola, što sve može povećati rizik od srčanih oboljenja - rekla je Vord za Healthline.

Ako ste prošli ili prolazite kroz ranu menopauzu, Vard je savetovala ishranu zdravu za srce, sa naglaskom na nemasne proteine, povrće i integralne žitarice. Takođe je predložila ograničavanje prerađene hrane i zaslađenih pića.

- Ostanite fizički aktivni. Ciljajte na najmanje 150 minuta umerene vežbe poput hodanja ili plivanja nedeljno, plus trening snage ili otpora dva puta nedeljno - rekla je Vard.

Ona je takođe preporučila redovno praćenje ključnih faktora rizika, kao što su krvni pritisak, šećer u krvi i holesterol i napomenula da je povećanje telesne težine „česta nuspojava“ menopauze, pa je važno raditi na održavanju zdrave težine.

Mediteranska ishrana i trening otpora dva puta nedeljno mogu pomoći u smanjenju određenih faktora rizika Foto: Shutterstock

Mediteranska ishrana i trening otpora

Registrovana dijetetičarka Ajla Barmer je rekla da mediteranska ishrana i trening otpora dva puta nedeljno mogu pomoći u smanjenju određenih faktora rizika. Barmer takođe nije bila uključena u studiju.

Ciljana suplementacija zasnovana na individualnim potrebama takođe može biti korisna, ali je dobra ideja da se prvo razgovarate sa svojim lekarom.

- Vitamin D u dozi od 1.000 do 2.000 IJ dnevno smanjuje insulinsku rezistenciju i trigliceride, dok omega-3 masne kiseline u dozi od 900 do 1.000 mg dnevno pružaju dodatne metaboličke koristi - rekla je Barmer.

Takođe je napomenula da je pažljivo sprovedena hormonska terapija (HT) opcija za neke žene. Međutim, upozorila je da vaš lekar treba da sprovede individualizovanu procenu rizika i koristi kako bi utvrdio da li je ovaj tretman pravi za vas.

Barmer je naglasila važnost kombinovanja ishrane i zdravog načina života sa hormonskom terapijom, umesto da birate samo jednu ili drugu opciju.

- Rana, sveobuhvatna intervencija je ključna. Žene koje prolaze kroz ranu menopauzu treba da sarađuju sa svojim zdravstvenim timom kako bi odmah sprovele ove strategije zasnovane na dokazima, jer metaboličke promene počinju brzo nakon pada estrogena.