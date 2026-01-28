Slušaj vest

- Ishrana ima značajnu ulogu u reproduktivnom zdravlju žene. Iako sama po sebi ne može da reši sve uzroke neplodnosti, pravilno izabrana hrana može doprineti boljem hormonskom balansu, kvalitetnijim jajnim ćelijama, debljem endometrijumu i boljem odgovoru organizma tokom IVF procesa.Plodnost nije vezana samo za jedan organ ili hormon, već za ceo organizam, a ishrana je jedan od temelja tog sistema - kaže Sandra Jovanović, savetnica za IVF, koja se aktivno više od decenije zalaže za poboljšanje uslova lečenja neplodnosti u Srbiji, i iza sebe ima više stotina javnih nastupa i izlaganja na temu planiranja porodice i infertiliteta. 

Ona nam otkriva osnovne principe ishrane za plodnost: 

Ishrana koja podržava plodnost trebalo bi da bude:

* raznovrsna

* bogata prirodnim, minimalno prerađenim namirnicama

* stabilna u pogledu nivoa šećera u krvi

* protivupalna

* bogata mikronutrijentima

- Cilj nije restrikcija, već stvaranje okruženja u kome organizam ima dovoljno „materijala“ da proizvodi hormone, razvija jajne ćelije i održava zdrav endometrijum. Pored zdrave ishrane, i suplementacija može biti biti bitan faktor u poboljšanju plodnosti žena. Određeni suplementi mogu pozitivo uticati na sveukupno reproduktivno zdravlje, ali je najbolje nutrijente unositi prirodnim putem, kroz adekvatnu ishranu - ističe Sandra Jovanović. 

Ishrana i kvalitet jajnih ćelija

Jajne ćelije sazrevaju mesecima pre ovulacije, što znači da način ishrane danas ima uticaj na kvalitet ćelija koje će se koristiti u narednim ciklusima ili tokom IVF-a.

Namirnice koje doprinose kvalitetu jajnih ćelija

* Zdrave masti

* Masti su neophodne za sintezu polnih hormona i zdravlje ćelijskih membrana.

Preporučeni izvori i količine:

Maslinovo ulje (hladno ceđeno):

* 1–2 kašike dnevno maslinovog ulja, kao dodatak salatama ili gotovim jelima

Avokado:

* ½ do 1 avokado, 2–4 puta nedeljno

Orašasti plodovi (orasi, bademi, lešnici):

* šaka dnevno (20–30 g) ili barem 5 puta nedeljno

Semenke (lan, čia, suncokret):

* 1 kašika dnevno ili 1–2 kašike 3–4 puta nedeljno
(lanene i čia semenke je najbolje samleti ili potopiti)

Masna riba (losos, sardina, skuša):

* 2–3 obroka nedeljno (porcija 120–150 g)

zdrava-salata-shutterstock-1467244121.jpg
Dodajte malo maslinovog ulja u salate i gotova jela - odlično je za podsticanje plodnosti Foto: Shutterstock

Kvalitetni proteini

Proteini su ključni za ćelijsku obnovu, sintezu hormona i pravilan rad reproduktivnog sistema.

Preporučene namirnice, količine i učestalost:

Jaja

Količina: 1–2 jaja po obroku
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Riba i morski plodovi (losos, sardina, skuša, pastrmka)

Količina: 120–150 g po obroku
Učestalost: 2–3 puta nedeljno
(prednost dati masnijoj ribi zbog omega-3 masnih kiselina)

Piletina i ćuretina

Količina: 120–150 g po obroku
Učestalost: 2–4 puta nedeljno
(birati nemasne delove, bez prženja)

Mahunarke (sočivo, leblebije, pasulj)

Količina: 150–200 g kuvanih mahunarki
Učestalost: 2–4 puta nedeljno
(odličan izvor biljnih proteina i gvožđa)

Fermentisani mlečni proizvodi (jogurt, kefir)

Količina: 150–200 ml dnevno
Učestalost: svakodnevno ili minimum 5 puta nedeljno
(podrška crevnoj flori i hormonskoj ravnoteži)

mahunarke-shutterstock-1025301043.jpg
Mahunarke (sočivo, leblebije, pasulj) takođe spadaju u namirnice koje podstiču plodnost Foto: Shutterstock

Antioksidansi

Antioksidansi štite jajne ćelije od oksidativnog stresa, koji se povezuje sa slabijim kvalitetom ćelija i smanjenom plodnošću.

Najbolji izvori, količine i učestalost:

Bobičasto voće (borovnice, maline, jagode)

Količina: 100–150 g
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Zeleno lisnato povrće (spanać, blitva, rukola)

Količina: 1–2 šolje svežeg ili kuvanog povrća
Učestalost: gotovo svakodnevno (5–7 puta nedeljno)

Brokoli, karfiol, kelj

Količina: 150–200 g
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Crvena paprika

Količina: 1 srednja paprika ili 100 g
Učestalost: 2–4 puta nedeljno

Paradajz (svež ili termički obrađen)

Količina: 1–2 srednja paradajza ili 150 g
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Zeleni čaj

Količina: 1 šolja (200 ml)
Učestalost: 1–2 puta dnevno
(ne preterivati zbog kofeina)

Ishrana i zdravlje endometrijuma

Endometrijum mora biti adekvatne debljine i strukture kako bi se embrion uspešno implantirao. Upale, hormonski disbalans i loša cirkulacija mogu negativno uticati na njegov kvalitet.

Ishrana koja podstiče rast endometrijum

Namirnice koje poboljšavaju cirkulaciju

Dobra cirkulacija omogućava bolju prokrvljenost materice i ishranu endometrijuma.

Preporučene namirnice, količine i učestalost:

Cvekla

Količina: 100–150 g kuvane ili pečene cvekle
Učestalost: 2–4 puta nedeljno

Nar (svež ili sok bez dodatog šećera)

Količina: ½–1 plod ili 150 ml soka
Učestalost: 2–3 puta nedeljno

Đumbir (svež ili kao čaj)

Količina: 5–10 g svežeg đumbira ili 1 šolja čaja
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Cimet

Količina: ½ kašičice
Učestalost: 2–4 puta nedeljno
(koristiti kao dodatak kašama, jogurtu ili voću)

Masna riba (losos, sardina, skuša)

Količina: 120–150 g
Učestalost: 2–3 puta nedeljno
(izvor omega-3 masnih kiselina koje poboljšavaju protok krvi)

nar.jpg
Nar i sok od nara su odlični za plodnost Foto: Shutterstock

Hrana bogata gvožđem

Gvožđe je važno jer nizak nivo može dovesti do slabije prokrvljenosti endometrijuma i otežane implantacije.

Preporučene namirnice, količine i učestalost:

Spanać

Količina: 1–2 šolje svežeg ili kuvanog spanaća
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Blitva

Količina: 1–2 šolje kuvane blitve
Učestalost: 2–4 puta nedeljno

Crveno meso (govedina, junetina – umereno)

Količina: 100–120 g
Učestalost: 1–2 puta nedeljno

Sočivo

Količina: 150–200 g kuvanog sočiva
Učestalost: 2–3 puta nedeljno

Semenke bundeve

Količina: 1–2 kašike
Učestalost: 3–5 puta nedeljno
(Napomena: gvožđe iz biljnih izvora bolje se apsorbuje uz vitamin C – npr. papriku, limun ili citruse.)

Vitamin E i zdrave masti

Vitamin Ese često povezuje sa debljinom i kvalitetom endometrijuma, kao i sa boljom pripremom materice za implantaciju.

Izvori, količine i učestalost:

Bademi

Količina: 20–30 g (šaka)
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Semenke suncokreta

Količina: 1–2 kašike
Učestalost: 3–5 puta nedeljno

Avokado

Količina: ½ srednjeg ploda
Učestalost: 2–4 puta nedeljno

Maslinovo ulje (hladno ceđeno)

Količina: 1–2 kašike dnevno
Učestalost: svakodnevno

vitamin-e-shutterstock-1679614459.jpg
Vitamin E se često povezuje sa debljinom i kvalitetom endometrijuma, kao i sa boljom pripremom materice za implantaciju Foto: Shutterstock

Mediteranska dijeta i plodnost

Jedan od najpoznatijih i naučno najviše proučavanih načina ishrane koji povoljno utiče na plodnost jeste mediteranska dijeta. Ovaj obrazac ishrane povezuje se sa boljom hormonskom ravnotežom, kvalitetnijim jajnim ćelijama i povoljnijim uslovima za implantaciju embriona.

Mediteranska dijeta se zasniva na unosu integralnih, minimalno prerađenih namirnica, sa posebnim naglaskom na zdrave masti i antiinflamatorne sastojke. Istraživanja pokazuju da žene koje se pridržavaju ovog načina ishrane imaju bolju funkciju jajnika, uredniji menstrualni ciklus i smanjen nivo hronične upale, koja može negativno uticati na plodnost.

Osnovne karakteristike mediteranske dijete uključuju:

* obilje povrća i voća, naročito zelenog lisnatog povrća i sezonskih plodova,
* redovan unos ribe i morskih plodova, bogatih omega-3 masnim kiselinama,
* korišćenje maslinovog ulja kao glavnog izvora masti,
* umeren unos mahunarki, integralnih žitarica i orašastih plodova,
* umeren unos mlečnih proizvoda, pre svega jogurta i sira,
* ograničenu upotrebu crvenog mesa, industrijski prerađene hrane i šećera.

- Zahvaljujući visokom sadržaju antioksidanasa, vitamina E, folata i zdravih masti, Mediteranska dijeta doprinosi zaštiti jajnih ćelija od oksidativnog stresa i poboljšava prokrvljenost reproduktivnih organa. Takođe, ovaj način ishrane podržava zdravlje creva i povoljan sastav mikrobioma, što ima važnu ulogu u regulaciji hormona i imuniteta.

mediteranska ishraan shutterstock_1637660758.jpg
Mediteranska ishrana - Istraživanja pokazuju da žene koje se pridržavaju ovog načina ishrane imaju bolju funkciju jajnika, uredniji menstrualni ciklus i smanjen nivo hronične upale, koja može negativno uticati na plodnost. Foto: Shutterstock

Ishrana tokom priprema za IVF

Pripreme za IVF idealno bi trebalo da počnu najmanje 2–3 meseca pre postupka.

U ovom periodu cilj ishrane je:

* stabilan insulin i šećer u krvi
* smanjenje upala u organizmu
* dobra funkcija jetre (važna za metabolizam hormona)
* jačanje imunog sistema

Preporuke u ovom periodu

* Izbegavati nagle dijete i gladovanje
* Smanjiti unos šećera i rafinisanih ugljenih hidrata
* Izbaciti industrijski prerađenu hranu
* Ograničiti alkohol i kofein
* Povećati unos vode (1,5–2 l dnevno)

ivf-vantelesna-foto-ap-maj-2018.jpg
Žene koje se spremaju za postupak vantelesne oplodnje moraju da povedu računa o ishrani Foto: AP

Ishrana tokom samog IVF procesa

Tokom stimulacije i transfera važno je ne uvoditi drastične promene, već zadržati stabilnost.

Tokom stimulacije

* jesti redovno, na 3–4 sata
* obroci treba da sadrže proteine, zdrave masti i ugljene hidrate
* unos proteina je posebno važan (jaja, riba, piletina, jogurt)
* povećati unos elektrolita (čorbe, supe, mineralna voda)

Nakon transfera

* lagana, lako svarljiva hrana
* izbegavati namirnice koje izazivaju nadimanje
* ne preskakati obroke
* unos vlakana umeren, da ne izazove grčeve

Smernice za obroke i količine

Ovo su okvirne smernice koje se mogu prilagoditi svakoj ženi:

Dnevno:

3 glavna obroka + 1–2 užine

* proteini u svakom obroku
* povrće u najmanje 2–3 obroka dnevno

Primer raspodele:

Doručak: proteini + zdrave masti + umereni ugljeni hidrati

Ručak: proteini + povrće + zdrave masti
Večera: lakši obrok sa proteinima i povrćem
Užine: voće uz orašaste plodove ili jogurt

Porcije (orijentaciono):

* proteini: veličina dlana
* ugljeni hidrati: veličina pesnice
* masti: 1–2 kašike po obroku

Namirnice koje je dobro ograničiti ili isključiti

* rafinisani šećer i slatkiši
* belo brašno i industrijska peciva
* prerađeno meso
* gazirana i zaslađena pića
* trans masti

- Režim ishrane za plodnost nije kratkoročna strategija, već podrška organizmu da funkcioniše u balansu. Sama ishrana ne mora biti savršena, ali treba da bude dosledna. Male promene, ako su dugoročne, mogu imati veliki uticaj na kvalitet jajnih ćelija, stanje endometrijuma i uspeh IVF procesa. Najvažnije je slušati svoje telo, ne uvoditi nagle restrikcije i posmatrati ishranu kao saveznika, a ne dodatni stres u ionako zahtevnom procesu.

Kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida zavisi od unosa proteina: Stručnjak otkriva zašto su oni ključ uspešne ovulacije i oplodnje

Ne propustiteZdravlje ženaSvaka žena koja se sprema za trudnoću ovo bi morala da zna: Stručnjak otkriva 3 ključne stvari
plodnost.jpg
Zdravlje muškaracaNamirice koje poboljšavaju kvalitet spermatozoida: Obavezno ih uvrstite u jelovnik
Doktor u ordinaciji sedi za stolom i drži model spermatozoida u ruci
IshranaNar za bolju plodnost: Nutricionista otkriva kako ova moćna voćkica deluje na reproduktivno zdravlje
Mirjana Ljutić Jezdimirović, nutricionista
IshranaKako zdrave masti utiču na hormone? Nutricionista otkriva šta se dešava od insulina do kortizola
Jasna Vujičić/primeri namirnica koje sadrže zdrave masti