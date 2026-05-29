Stručnjaci upozoravaju da, iako neki suplementi imaju dokazane koristi, njihova neregulisanost i nepravilna upotreba mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik

U emisiji „Lorraine“ na ITV-u, lekar je upozorio na uzimanje određenih suplemenata, ističući da ljudi često ne znaju šta unose u organizam.

Stručnjaci upozoravaju da potrošači često ne znaju tačno šta se nalazi u suplementima, jer njihova proizvodnja nije dovoljno regulisana, što može dovesti do odstupanja u dozama i neočekivanih efekata.

Telo zavisi od različitih vitamina i minerala kako bi pravilno funkcionisalo. Iako bi se većina hranljivih materija trebalo unositi kroz zdravu i uravnoteženu ishranu, mnogi ljudi svakodnevno koriste suplemente kako bi održali potrebne nivoe energije.

Opasnosti gumenih vitamina

Govoreći u emisiji „Lorraine“ na ITV-u, dr Amir Kan se osvrnuo na upotrebu gumenih vitamina koji sadrže suplemente. Iako ovaj oblik može olakšati redovno uzimanje, može sadržati i visok nivo šećera.

- Većina suplemenata danas dolazi u gumenom obliku, bilo da je reč o vitaminu D, magnezijumu ili kreatinu, i to je u redu - rekao je.

Problem je, kaže, što gumeni vitamini često sadrže šećer i zaslađivače, što može biti štetno ako se konzumiraju u prevelikim količinama, a da upravo njihov prijatan ukus može dovesti do prekomerne upotrebe:

- Ljudi ih lako preterano konzumiraju, pa može doći do prekomernog unosa.

Foto: Shutterstock

Govoreći o suplementima uopšte, istakao je potrošači ne mogu uvek biti sigurni u njihov tačan sastav.

- Problem industrije suplemenata je što nije regulisana kao farmaceutski lekovi. Ne znamo tačno koliko aktivne supstance proizvodi sadrže, Neka istraživanja su pokazala da sadrže čak 10 do 12 puta veću dozu od preporučene, ili zanemarljivo malu količinu.

Stručnjak je istakao da je neregulisana industrija suplemenata ozbiljan problem, jer kvalitet i količina aktivnih supstanci mogu značajno varirati od proizvoda do proizvoda.