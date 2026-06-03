Zubi ne otkrivaju samo koliko brinete o osmehu, već mogu biti i prvi znak ozbiljnih zdravstvenih problema i pokazatelj dugovečnosti

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Zubi su pokazatelj opšteg zdravlja, ali naučnike je zanimalo i da li mogu da predvide dugovečnost.

Ljudi koji imaju sve zube do 74. godine imaju šanse da žive do 100 godina, prema novoj studiji na tu temu objavljenoj u časopisu Periodontology 2000.

Oni koji su izgubili pet ili više zuba do 65. godine verovatno će patiti od ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i osteoporoza.

Oralno zdravlje otkriva mnogo više

Naravno, sve je ovo povezano sa kvalitetom života pojedinca, kao i sa društvenim i ekonomskim statusom i stresom. Ljudi mogu izgubiti zube zbog stresnih i traumatičnih situacija, loše oralne higijene, bolesti desni ili pušenja.

- Sve to može biti povezano sa srčanim oboljenjima ili dijabetesom - rekao je dr Najdžel Karter iz Udruženja za zdravlje zuba za list „The Sun“.

Stručnjaci naglašavaju pranje zuba dva puta dnevno pastom za zube sa fluorom i smanjenje unosa šećera. Uprkos svim preduzetim merama, važno je obratiti pažnju na stanje zuba, jer su oni među prvim pokazateljima zdravstvenih problema.

Redovni stomatološki pregledi ne služe samo očuvanju lepog osmeha, već mogu pomoći u ranom otkrivanju zdravstvenih problema Foto: Shutterstock

Preventiva je ključ dugog i zdravog života

Redovni stomatološki pregledi ne služe samo očuvanju lepog osmeha, već mogu pomoći u ranom otkrivanju zdravstvenih problema. Naučnici ističu da pravilna higijena, zdrava ishrana i izbegavanje pušenja imaju veliki uticaj na zdravlje zuba, ali i na kvalitet i dužinu života.