Rani znaci demencije ne odnose se samo na pamćenje, već i na promene u ponašanju, govoru, kretanju i svakodnevnim navikama koje često ostaju neprimećene

Demencija čini više od pukog oduzimanja sećanja ljudima. Istraživanja i dalje pokazuju da demencija, opšti termin za brojne vrste kognitivnih oštećenja i promena na mozgu - može dovesti do širokog spektra simptoma, posebno u početnim fazama. Ali znake nije uvek lako prepoznati.

Frontotemporalna demencija, na primer, može se manifestovati promenama u ličnosti, empatiji i jeziku, dok se demencija sa Levijevim telima može manifestovati kao preterano stoički izgled, čudne ideje, pa čak i halucinacije.

- Bilo kakvo odstupanje od uobičajenog ponašanja ili sposobnosti osobe može biti razlog za zabrinutost - kaže dr Ketrin Rankin, neuropsihološkinja koja sprovodi istraživanje na Centru za pamćenje i starenje Univerziteta Kalifornije u San Francisku.

Važno je napomenuti da ponašanja pomenuta na ovoj listi nisu znaci demencije, osim ako nisu promena u odnosu na nečije prethodno ponašanje, prema rečima dr Rankin. Razgovarajte sa lekarom ako ste zabrinuti zbog jedne ili više ovih promena kod sebe ili voljene osobe.

Manje kretanja, više sedenja

Istraživanje objavljeno u maju 2026. godine pronašlo je moguću vezu između dugoročnog opadanja kognitivnih funkcija i početka provođenja više vremena mirno sedeći.

Prekomerno sedenje i smanjena fizička aktivnost mogu biti rani znakovi kognitivnog opadanja Foto: Shutterstock

U studiji koja je koristila podatke više od 2.500 odraslih osoba starosti 50 i više godina, oni sa lošijim pamćenjem provodili su manje vremena fizički aktivni više od 17 godina kasnije. Učesnici stariji od 50 godina čije je pamćenje najviše oslabilo tokom vremena imali su 1,6 sati manje svetlosne aktivnosti nedeljno, a oni stariji od 70 godina sa lošijim kognitivnim zdravljem imali su 2,3 sata manje aktivnosti nedeljno.

Ovi nalazi ukazuju na to da pad vašeg prethodnog nivoa aktivnosti može ukazivati na osnovne probleme sa pamćenjem i razmišljanjem i da ova veza može postati primetnija kasnije u životu.

Ali manje kretanja samo po sebi ne mora direktno da odražava razvoj demencije. Starenje i druga stanja povezana sa starenjem mogu značiti da se neki ljudi prirodno kreću manje nego ranije.

Problemi sa vožnjom

Saobraćajne nezgode mogu biti očigledan znak da neko možda ima problema sa razmišljanjem, ali jednostavne promene u ponašanju u vožnji takođe mogu signalizirati rani kognitivni pad.

Studija objavljena u novembru 2025. godine otkrila je da su odrasli sa blagim kognitivnim oštećenjem (potencijalnim prethodnikom demencije) vozili manje puta mesečno, ređe putovali noću i imali manje varijacija u rutama kojima su vozili nego kognitivno zdravi odrasli.

- Praćenje svakodnevnog ponašanja ljudi u vožnji je relativno jednostavan i nenametljiv način praćenja kognitivnih sposobnosti i sposobnosti funkcionisanja ljudi - rekao je autor studije, dr Ganeš M. Babulal, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Vašingtonu u Sent Luisu.

Promene u načinu vožnje, poput ređe vožnje i lošije orijentacije, mogu ukazivati na rani kognitivni pad Foto: Profimedia/Ilustracija

Češći padovi

Svi povremeno padaju, ali česta padanja mogu biti rani znak kognitivnih problema. Jedna studija starijih od 65 godina pokazala je da je pad povezan sa većim rizikom kasnije dijagnoze demencije.

Neuspeh u prepoznavanju sarkazma i otkrivanju lažova

Možda cenite sarkastičan smisao za humor, a možda i ne, ali sarkazam je deo naše kulture.

- Mi ga vidimo kao lep način da budemo kritični i zato ga stalno koristimo, čak i kada pokušavamo da budemo ljubazni - kaže Rankin, čije je istraživanje pokazalo da ljudi sa frontotemporalnom demencijom (FTD) i Alchajmerovom bolešću teže primećuju sarkazam.

Nepoštovanje društvenih normi

Neke osobe sa frontotemporalnom demencijom mogu izgubiti osećaj za društvene norme, pa se mogu javiti krađe, neprimereno ponašanje ili čak kriminalne radnje. Stručnjaci upozoravaju da se demencija sa ranim početkom može pojaviti već u tridesetim i četrdesetim godinama.

Rankin ističe da zabrinjavaju nagle promene ponašanja kod osoba koje ranije nisu pokazivale takve obrasce.

„Smanjen pogled“ i problemi sa čitanjem

„Smanjen pogled“ je simptom demencije sa Levijevim telima koji utiče na pokrete očiju. Osobe mogu delovati kao da ukočeno gledaju, a često imaju i probleme sa čitanjem, poput preskakanja redova.

Problemi sa vidom i „smanjen pogled“, poput ukočenog gledanja i preskakanja redova pri čitanju, mogu biti rani znak demencije Foto: Shutterstock

Zbunjenost oko namene predmeta

Povremeno zaboravljanje reči je normalno, ali gubitak razumevanja čemu predmeti služe može biti rani znak Alchajmerove bolesti, iako osoba može normalno funkcionisati u drugim oblastima života.

Neprikladno ponašanje i gubitak empatije

Ako osoba postane gruba, govori uvredljive stvari ili ne pokazuje razumevanje za tuđa osećanja, to može biti rani znak frontotemporalne demencije.

Kompulzivno i ritualno ponašanje

Preterano ponavljanje rituala, gomilanje stvari ili kompulzivne navike mogu ukazivati na određene oblike demencije.

Teškoće u upravljanju novcem

Problemi sa računima, troškovima i donošenjem finansijskih odluka često su među prvim simptomima Alchajmerove bolesti.

Teškoće u formiranju reči