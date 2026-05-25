Studija objavljena u časopisu PLOS Biology pokazala je da vraćanje nivoa Menina može da preokrene više znakova starenja kod miševa.

Naučnici su možda otkrili skriveni prekidač starenja mozga. Jednostavna aminokiselina poboljšala je kognitivne sposobnosti kod miševa, a stručnjaci veruju da bi novoidentifikovani protein Menin mogao da ima ključnu ulogu u procesu starenja organizma.

Šta pokreće upalu u mozgu?

Istraživači su otkrili da opadanje nivoa proteina Menin u hipotalamusu pokreće upalu, probleme sa pamćenjem, gubitak koštane mase i druge promene povezane sa starenjem kod miševa. Menin ima važnu ulogu u regulaciji starenja i moždanih funkcija, a njegov nivo opada sa godinama.

Studija objavljena u časopisuPLOS Biology pokazala je da vraćanje nivoa Menina može da preokrene više znakova starenja kod miševa. Istovremeno, suplementacija aminokiselinom D-serin poboljšala je njihove kognitivne sposobnosti.

Veza između Menina i D-serina

Eksperimenti su pokazali da su miševi sa nižim nivoom Menina razvili pojačanu upalu mozga, tanju kožu, manju koštanu masu, probleme sa ravnotežom i pamćenjem, kao i kraći životni vek.

Naučnici su otkrili i vezu između Menina i D-serina, aminokiseline koja je važna za komunikaciju između neurona i procese učenja i pamćenja. Kada nivo Menina opadne, smanjuje se i proizvodnja D-serina.

Nakon ubrizgavanja gena za Menin u hipotalamus starih miševa, već posle 30 dana primećena su poboljšanja u učenju, pamćenju, ravnoteži i gustini kostiju. Sam D-serin poboljšao je kognitivne funkcije, ali nije uspeo da utiče na fizičke znakove starenja.

Uticaj na ljude