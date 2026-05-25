HELZ2 predstavlja važnu kontrolnu tačku koja određuje koliko će čestica koje prenose holesterol ući u krvotok

Istraživači sa UT Southwestern Medical Center otkrili su protein koji je ključni regulator načina na koji jetra oslobađa čestice koje prenose holesterol u krvotok. Ovo otkriće moglo bi u budućnosti da dovede do novih terapija za kardiovaskularne bolesti i masnu bolest jetre i da bude potpuno drugačiji način kontrole lošeg LDL holesterola.

Koliko će čestica koje prenose holesterol ući u krvotok

Studija, objavljena u časopisu Circulation, fokusirala se na protein HELZ2. Naučnici su otkrili da HELZ2 kontroliše aktivnost apolipoproteina B (APOB), gena neophodnog za proizvodnju apoB proteina koji formiraju lipoproteine - čestice odgovorne za transport holesterola i masti kroz organizam.

- Ove čestice glavni su pokretač taloženja naslaga u arterijama - rekao je glavni autor studije dr Zhao Zhang, docent na Odeljenju interne medicine pri UT Southwesternu. Otkrili smo da HELZ2 predstavlja važnu kontrolnu tačku koja određuje koliko će čestica koje prenose holesterol ući u krvotok, dodaje dr Zhang.

Miševi sa HELZ2 mutacijom proizvodili su manje lipoproteina, uključujući LDL („loš") holesterol i trigliceride.

Kako HELZ2 smanjuje štetni holesterol

Tim je otkrio da HELZ2 deluje tako što skraćuje životni vek APOB glasničke RNK (mRNK) unutar ćelija jetre. Kada se aktivnost HELZ2 poveća, APOB poruka se brže razgrađuje, što dovodi do manje proizvodnje apoB proteina i manjeg broja lipoproteina u krvi.

- Većina prethodnih istraživanja bila je usmerena na ono što se dešava sa apoB nakon što je već proizveden. Iznenadilo nas je to što HELZ2 deluje mnogo ranije, kontrolišući koliko dugo poruka za apoB opstaje pre nego što se protein uopšte proizvede - rekao je Yiao Jiang, koautor studije.

Kako bi otkrili ulogu HELZ2, istraživači su koristili sistem za genetski skrining koji je razvio nobelovac Bruce Beutler. Tokom proučavanja nakupljanja masti u jetri kod miševa, naučnici su identifikovali mutaciju koja je povećala aktivnost HELZ2 i smanjila stabilnost APOB mRNK u jetri.

Niži holesterol u krvi, ali više masti u jetri

Miševi sa HELZ2 mutacijom proizvodili su manje lipoproteina, uključujući LDL („loš“) holesterol i trigliceride. Kod ovih životinja primećena je i veća zaštita od ateroskleroze, bolesti koja može dovesti do srčanog ili moždanog udara.

Istovremeno, više masti se nakupljalo u jetri. Miševi bez mutacije pokazali su suprotan efekat, što ukazuje na delikatnu ravnotežu između holesterola u krvi i masti uskladištene u jetri.

- Možemo da posmatramo HELZ2 kao regulator između jetre i krvotoka. Njegovo pojačavanje smanjuje holesterol u krvi, ali povećava masnoću u jetri. Upravo ta ravnoteža čini HELZ2 posebno zanimljivim za razvoj novih terapija - rekao je dr Zhang.

Statini su i dalje najčešće prepisivani lekovi za snižavanje holesterola i smanjenje rizika od srčanih bolesti. Međutim, istraživači navode da otkriće HELZ2 ukazuje na potpuno drugačiji način kontrole štetnog holesterola.

Umesto da ciljaju holesterol nakon što je već proizveden, HELZ2 utiče na proces u fazi genetskih instrukcija, pre nego što proteini nastanu. Naučnici veruju da bi pažljivo podešavanje aktivnosti HELZ2 jednog dana moglo pomoći u smanjenju opasnog nivoa holesterola, ali i otvoriti nove mogućnosti za lečenje masne bolesti jetre.