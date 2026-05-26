Ostaje u krvotoku i lakše prodire u zidove arterija

Stručnjaci su otkrili novu vrstu holesterola koja bi mogla da bude opasnija od takozvanog lošeg LDL holesterola, odnosno lipoproteina niske gustine koji se nakuplja u krvnim sudovima i povećava rizik od srčanih bolesti.

Dobar i loš holesterol

Godinama se govorilo o „dobrom“ HDL i „lošem“ LDL holesterolu, ali se sada pažnja sve više usmerava na rezidualni holesterol (remnant cholesterol), koji može da čini čak trećinu ukupnog holesterola u organizmu. Stručnjaci upozoravaju i da statini, najčešće korišćeni lekovi za snižavanje holesterola, ne deluju dovoljno efikasno na ovu vrstu masnoće u krvi.

Profesor i kliničar dr Berge Nordestgard sa Univerziteta u Kopenhagenu objašnjava da sam holesterol nije ni dobar ni loš. Reč je o masnoj supstanci neophodnoj za izgradnju ćelija, proizvodnju hormona i normalno funkcionisanje nervnog sistema. Problem nastaje kada ga u organizmu ima previše.

Kako dolazi do problema?

Oznake „dobar“ i „loš“ zapravo se odnose na čestice koje prenose holesterol kroz krvotok. LDL prenosi holesterol do tkiva i može da doprinese stvaranju naslaga u arterijama, dok HDL višak holesterola vraća u jetru.

Pored njih postoje i hilomikroni i VLDL čestice, odnosno lipoproteini veoma niske gustine. Njihov glavni zadatak nije prenos holesterola, već triglicerida - masnoća koje telo koristi kao izvor energije. Međutim, kada ove velike čestice izgube trigliceride tokom prolaska kroz krvotok, ostaje rezidualni holesterol bogat holesterolom. Kod zdravih osoba jetra uspešno uklanja ove ostatke iz krvi. Problem je kada ga organizam proizvodi previše, najčešće zbog loše ishrane, povećane telesne težine ili genetike. Tada rezidualni holesterol duže ostaje u krvotoku i lakše prodire u zidove arterija.

Šta je dodatni problem?

Naučnici upozoravaju da ove čestice mogu da nose i do 40 puta više holesterola od LDL-a, zbog čega predstavljaju ozbiljan rizik za krvne sudove. Kada se zadrže u arterijama, pokreću upalne procese i stvaranje masnih naslaga koje mogu da dovedu do sužavanja arterija, srčanog ili moždanog udara.

Istraživanja pokazuju da osobe sa povišenim nivoom rezidualnog holesterola i triglicerida imaju dvostruko veći rizik od kardiovaskularnih komplikacija u odnosu na osobe sa nižim vrednostima.

Dodatni problem je što se rezidualni holesterol uglavnom ne meri rutinski.Standardne analize krvi prikazuju LDL, HDL, trigliceride i ukupan holesterol, ali ne i posebnu vrednost rezidualnog holesterola.

Nove terapije

Stručnjaci navode da statini mogu značajno da smanje LDL, ali imaju ograničen efekat na rezidualni holesterol. Ipak, razvijaju se nove terapije koje bi mogle da smanje njegov nivo za čak 50 do 80 odsto.