Slušaj vest

Mnogi tokom leta spas od vrućine traže u klimatizovanim prostorijama, ali dugotrajan boravak pod klimom može da ima i neželjene posledice po oči. Peckanje, svrab, crvenilo i osećaj peska u očima neki su od simptoma koji mogu da se jave kada vazduh postane previše suv.

Sindrom suvog oka nastaje kada oči ne proizvode dovoljno suza ili kada suze prebrzo isparavaju. Na njegov razvoj mogu da utiču starenje, hormonske promene, dugotrajan rad za računarom, pojedini lekovi, autoimune bolesti, ali i faktori iz okruženja, poput suvog vazduha i vetra.

Prema rečima dr Parvin Rani, oftalmologa iz bolnice Fortis u Ludijani, klima-uređaji mogu značajno da doprinesu ovom problemu.

daljinski za klima uređaj
Klima uklanja vlagu iz vazduha, a takvo okruženje ubrzava isparavanje suznog filma koji štiti površinu oka Foto: Shutterstock

- Klima uklanja vlagu iz vazduha i snižava nivo vlažnosti u prostoriji. Takvo okruženje ubrzava isparavanje suznog filma koji štiti površinu oka. Kada se taj zaštitni sloj istanji, oči postaju podložnije iritaciji i isušivanju. Problem može da bude izraženiji kod osoba koje već imaju sindrom suvog oka, nose kontaktna sočiva ili provode mnogo vremena ispred ekrana - objašnjava doktorka.

Koji simptomi mogu da se jave?

Kako navodi dr Rani, kada su oči isušene, mogu da se pojave sladeći simptomi:

  • peckanje
  • svrab
  • crvenilo
  • osećaj stranog tela u oku
  • pojačana osetljivost na svetlost
  • povremeno zamućen vid
crvene-oci-shutterstock-2224928481.jpg
Crvenilo i osećaj stranog tela u oku su samo neki do simptoma Foto: Shutterstock

- Dodatni problem mogu da predstavljaju i loše održavani klima-uređaji. U filterima i ventilacionim kanalima mogu da se zadržavaju plesni, bakterije i drugi nadražujući faktori koji kod osetljivih osoba mogu da pogoršaju upalu i alergijske reakcije - dodaje oftalmolog.

Kako zaštititi oči?

Stručnjaci savetuju da strujanje vazduha iz klime ne bude usmeren direktno ka licu. Korisno može da bude i održavanje odgovarajuće vlažnosti vazduha u prostoriji, posebno ako klima radi tokom većeg dela dana.

- Ukoliko se crvenilo, peckanje, bol ili zamućen vid uporno javljaju tokom boravka u klimatizovanom prostoru, potrebno je javiti se oftalmologu kako bi se utvrdio uzrok tegoba i po potrebi započelo lečenje - savetuje dr Rani.

Istraživanje objavljeno 2025. godine pokazalo je da osobe koje provode više vremena u klimatizovanim prostorijama imaju izraženije simptome suvog oka i smanjenu proizvodnju suza. Autori navode da klima smanjuje vlažnost vazduha i povećava strujanje vazduha, što može da ubrza isušivanje površine oka.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Šta oči otkrivaju o zdravlju? Oftalmolog upozorava koje bolesti mogu ostaviti posledice na vid

Ne propustiteBolestiMoždani udar oka: Šta ga uzrokuje, koji su prvi simptomi i može li trajno oštetiti vid?
žena sa bolom u oku drži levu šaku preko oka i naočare u drugoj ruci
BolestiMasna jetra može da ošteti i vid: Oftalmolog upozorava na rane promene u mrežnjači
žena se drži za stomak u predelu jetre koja mesna/žena se drži za umorne oči, koncept oštećenje vida
VestiKratkovidost se širi kao epidemija: Naučnici otkrivaju zašto ekrani nisu jedini krivac
žena čkilji u lap top
ZdravljePogrešna dioptrija remeti i mozak: Oftalmolog otkriva zašto nastaju glavobolje i slaba koncentracija
mlada žena drži telefon i naočari u rucu i trlja oči/mozak