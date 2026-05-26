Slušaj vest

Posle hiljada pređenih kilometara, velikog odziva građana i brojnih preventivnih pregleda širom Srbije, karavan „Tvoja štitna, tvoj štit“ uspešno je završen u Beogradu, simbolično na Svetski dan štitne žlezde. Završnica akcije još jednom je pokazala koliko su briga o zdravlju i prevencija važni, ali i koliko građani prepoznaju značaj dostupnih i besplatnih pregleda.

Tokom trajanja karavana obavljeno je ukupno 2.267 pregleda, a mobilni tim lekara obišao je čak 20 gradova širom zemlje. U akciji je učestvovalo 10 lekara, koji su građanima omogućili besplatne preventivne preglede i savetovanje o zdravlju štitne žlezde.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Udruženje „Heroine“, uz podršku Fondacije Mozzart, već treću godinu zaredom realizuje ovu značajnu misiju, sa ciljem da građanima širom Srbije približi važnost prevencije bolesti štitne žlezde i omogući lakši pristup stručnim informacijama i pregledima. Poseban segment karavana bila je akcija „Kramponi i hormoni“, zajednička inicijativa Fondacije Mozzart i Fudbalskog saveza Srbije, koja je na jedinstven način povezala sport i brigu o zdravlju žena. U okviru ove akcije pregledano je više od 220 fudbalerki iz osam klubova, sa ciljem podizanja svesti o značaju redovnih pregleda i hormonalnog zdravlja kod sportistkinja.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Koliko je prevencija važna istakla je i glumica Miljana Gavrilović koja je istakla da svako mora biti odgovoran prema sebi i da odvoji vreme za pregled. Veliko interesovanje građana i odziv širom Srbije pokazali su koliko su ovakve inicijative potrebne, kao i da edukacija i dostupni preventivni pregledi imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju problema sa štitnom žlezdom. Sa svakim novim gradom i svakim obavljenim pregledom, karavan je potvrdio svoju misiju – da se zdravlje približi ljudima i podseti da je briga o sebi prvi i najvažniji korak ka sigurnijoj budućnosti.