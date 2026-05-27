Početak dijete često donosi motivaciju, jasna pravila i osećaj da konačno radimo nešto dobro za svoje zdravlje. Ipak, veliki broj ljudi nakon početnog uspeha dolazi do istog pitanja – zašto rezultati izostaju? Stručnjaci danas upozoravaju da problem često nije u nedostatku truda, već u obrascima koji se ponavljaju gotovo kod svih pokušaja smanjenja prekomerne telesne težine. U tom smeru ide i razvoj savremenih terapijskih pristupa – kompanija Galenika je nedavno lansirala GLP-1 terapiju u Srbiji, dodatno otvarajući prostor za razgovor o dugoročnijim i individualizovanim pristupima lečenju gojaznosti.

Greška broj jedan: previše, prebrzo

Jedna od najčešćih grešaka jeste pokušaj da se život promeni preko noći. Stroge dijete, drastično smanjenje kalorijskog unosa ili potpuno izbacivanje pojedinih grupa namirnica često deluju motivišuće na početku, ali dugoročno mogu biti teško održivi. Zbog toga početni entuzijazam često završava umorom i odustajanjem.

obim struka gojaynost stomačna gojaznost dijeta Foto: Shutterstock

Dijeta nije isto što i promena navika

Mnogi planovi ishrane funkcionišu samo dok traju. Nakon njihovog završetka osoba se vraća starim navikama, pa se često vraćaju i kilogrami. Održivi rezultati najčešće dolaze iz kombinacije balansirane ishrane, fizičke aktivnosti i dugoročnog pristupa promeni navika.

Ignorišemo signale organizma

U pokušajima smanjenja telesne mase ljudi često zanemaruju san, stres, ritam obroka i opšte stanje organizma. Međutim, telesna težina nije rezultat samo kalorijske računice. Savremena medicina danas gojaznost sve više posmatra kao kompleksno metaboličko stanje, a ne isključivo kao posledicu loših navika.

Da li je normalno da se ugojim pre nego što počnem da mršavim Foto: Shutterstock

Zašto volja nije dovoljna

Kada rezultati izostanu, mnogi zaključuju da problem leži u nedostatku discipline. Ipak, stručnjaci danas sve češće naglašavaju da dugoročno smanjenje prekomerne telesne težine retko zavisi samo od volje i discipline, već od multidisciplinarnog pristupa. To podrazumeva kombinaciju ishrane, fizičke aktivnosti, psihološke podrške i medicinske terapije kada je ona potrebna.

Ne postoji univerzalna dijeta

Sve više stručnjaka ukazuje na to da je svakoj individui potreban multidisciplinarni pristup u cilju uspešnog tretmana gojaznosti. Upravo zato savremeni pristup danas sve više stavlja fokus na individualne potrebe, održive promene i dugoročne rezultate.

GLP-1 terapije danas predstavljaju jedan od najznačajnijih savremenih pomaka u pristupu lečenju gojaznosti, a kompanija Galenika je njihovim lansiranjem u Srbiji dodatno doprinela širenju mogućnosti za individualizovan i održiv pristup smanjenju prekomerne telesne težine.