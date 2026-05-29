Slušaj vest

Skoro da nema čoveka koji jednom u životu nije osetio tenzionu glavobolju. Pacijenti često kažu da imaju osećaj kao da im neki nevidljivi obruč steže glavu, bol je tup i stalan, blag do umeren, ali dovoljan da nas u bitnoj meri onesposobi i upropasti dan. Dobra vest je ipak da ove uporne glavobolje možemo da sprečimo na 5 jednostavnih i svima dostupnih načina.

Obično zahvata potiljačni deo glave

Bol kod tenzione glavobolje obično zahvata potiljačni deo glave, obuhvata i grupu malih mišića koji se nazivaju subokcipitalni mišići - četiri kratka i duboka mišića koji se nalaze na samom vrhu vrata. Ovi mišići nam pomažu da pomeramo glavu i pravilno držimo telo, ali kada su zategnuti ili preopterećeni, mogu da izazovu tenzione glavobolje ili bolove u vratu. Ipak, postoje načini na koje ove tegobe mogu da se ublaže:

Držanje tela

Pogrbljen položaj ili višesatno sedenje nad ekranom opterećuje ove mišiće. Savet je da držite glavu u ravni sa kičmom - zamislite kao da vas neka nit povlači nagore.

Vodite računa da imate udobnu stolicu sa naslonom i proverite visinu i položaj radnog stola, jer i to može da doprinese problemu.

Pogrešan jastuk dodatno može da pogorša stanje. Foto: Shutterstock

Spavanje

Pogrešan jastuk dodatno može da pogorša stanje. Birajte onaj koji podržava prirodnu krivinu vrata. Ako spavate na leđima, anatomski jastuk bi mogao da bude dobro rešenje. Možda ćete morati da isprobate nekoliko različitih modela kako biste pronašli onaj koji vam najviše prija.

Vežbe istezanja

Jednostavni pokreti poput uvlačenja brade (lagano povucite bradu ka vratu i zadržite pet sekundi) ili sporog kruženja vratom mogu da pomognu da se opuste zategnuti vratni mišići.

Masaža

Mali pritisak na pravom mestu može da učini čuda. Koristite prste ili čak tenisku lopticu i nežno izmasirajte potiljačni deo lobanje.

Savetuje se i masaža slepoočnica i baze lobanje, ova masaža može da pomogne u ublažavanju tenzijskih glavobolja tako što opušta zategnute mišiće i poboljšava protok krvi ka mozgu.

Pauze