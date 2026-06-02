Zbog anatomije kapka i tankog spoljnog sloja kože, koji se naziva epidermis, kapci su podložniji iritaciji iz okoline

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Očni svrab može da bude veoma neprijatan. Većina osoba jednostavno mora da protrlja oči, iako ova „metoda lečenja“ nekada donosi više štete nego koristi. Lekari upozoravaju da je u ovoj situaciji povećan rizik od infekcija ili oštećenja rožnjače. Postoji više čestih uzroka svraba očiju koji mogu da se leče i tako smanje potrebu za trljanjem.

Alergijski konjunktivitis

Svrab i iritacija očiju česti su razlozi za posetu očnom lekaru. Trljanje očiju najčešće je reakcija na nelagodnost ili svrab. Sve je najčešće posledica alergijskog konjunktivitisa, odnosno zapaljenske reakcije konjunktive, providne opne na površini oka. Alergeni se vezuju za površinu ćelija i na kraju dovode do oslobađanja hemijskih supstanci koje izazivaju osećaj svraba.

Sve može da se manifestuje i crvenilom očiju i otokom sa unutrašnje strane kapaka.

Sve može da se manifestuje i crvenilom očiju i otokom sa unutrašnje strane kapaka. Foto: Shutterstock

Osećaj peska u očima

Hitna potreba da protrljamo oči nastaje i zbog osećaja peska u očima, suvoće ili osećaja da je nešto upalo u oko. To je često simptom sindroma suvog oka ili blefaritisa. Potreba za trljanjem očiju može da se javi i kada kapci svrbe, često zbog drugih stanja poput dermatitisa, odnosno upale kapaka. Zbog anatomije kapka i tankog spoljnog sloja kože, koji se naziva epidermis, kapci su podložniji iritaciji iz okoline.

Trljanje očiju povećava rizik od bolesti rožnjače

Najozbiljniji rizik povezan sa trljanjem očiju jeste razvoj keratokonusa, stanja u kojem rožnjača, providni prednji deo oka, postaje sve tanja i nepravilnijeg oblika.

Zdrava rožnjača ima više sferičan oblik, a kod osoba sa keratokonusom ona poprima oblik kupe. Keratokonus često izaziva visok stepen nepravilnog astigmatizma, odnosno nepravilnosti u zakrivljenosti rožnjače koja dovodi do zamućenja vida.

Srećom, keratokonus danas može da se leči procedurom koja se naziva umrežavanje kolagena rožnjače, a koja u mnogim slučajevima može da zaustavi dalje napredovanje bolesti. Tokom ove procedure kolagenska vlakna se međusobno povezuju, čime se rožnjača dodatno učvršćuje.

Mnogim pacijentima sa keratokonusom potrebna su specijalna kontaktna sočiva kako bi mogli dobro da vide, čak i nakon lečenja. U najtežim slučajevima pacijentima može biti potrebna transplantacija rožnjače kako bi se uklonilo oštećeno tkivo i zamenilo zdravim donorskim tkivom.

Trljanje očiju može da izazove i subkonjunktivalno krvarenje, što se dešava kada trljanje dovede do pucanja malog krvnog suda na površini oka Foto: Shutterstock

Druga stanja povezana sa trljanjem očiju

Abrazija rožnjače predstavlja ogrebotinu tanke providne opne koja prekriva rožnjaču i može nastati usled agresivnog trljanja očiju ili slučajnog dodira rožnjače noktom. Takva povreda izaziva veoma jak bol i obično dovodi do zamućenja vida. Abrazije rožnjače zahtevaju lečenje antibioticima kako bi se sprečila infekcija.

Trljanje očiju može da izazove i subkonjunktivalno krvarenje, što se dešava kada trljanje dovede do pucanja malog krvnog suda na površini oka. Iako može izgledati zabrinjavajuće, subkonjunktivalno krvarenje je zapravo poput modrice na površini oka i ne izaziva trajna oštećenja. Obično se povlači samo od sebe za jednu do dve nedelje.

Konjunktivitis, poznat i kao „roze oko“,predstavlja infekciju konjunktive koja može da se prenese trljanjem očiju. Mogu ga izazvati virusi ili bakterije. Lekari kažu da, ako moramo da dodirujemo oči, to činimo čistim rukama kako bismo sprečili širenje infekcije. Virusni oblici konjunktivitisa veoma su zarazni, pa je potreban oprez ako smo bili u kontaktu sa osobom koja ima ovu infekciju.

Jedan od načina koji pomaže kod većine uzroka svraba jeste upotreba veštačkih suza. Foto: Shutterstock

Kako da ublažimo svrab očiju?

Većina ljudi trlja oči, a da toga nije ni svesna. Postoje načini da se reše osnovni problemi koji izazivaju potrebu za trljanjem.

Često mogu pomoći preparati koji se kupuju bez recepta i kućni tretmani. Jedan od načina koji pomaže kod većine uzroka svraba jeste upotreba veštačkih suza. Dodatni savet: držite ih u frižideru jer hlađenje dodatno umiruje oči.

Kod alergijskog konjunktivitisa važno je izbegavati alergen koji izaziva simptome. Na primer, ako su alergije izazvane polenom, boravak u zatvorenom prostoru, nošenje sunčanih naočara ili umivanje nakon boravka napolju mogu pomoći da se smanji količina alergena oko očiju.

Sledeći korak može biti upotreba veštačkih suza koje se izdaju bez recepta kako bi se alergeni isprali iz očiju.