Sve je više dokaza da vitamin D ima mnogo širu ulogu od održavanja zdravlja kostiju

Vitamin D najčešće povezujemo sa zdravljem kostiju, imunitetom i raspoloženjem, ali naučnici poslednjih godina sve više proučavaju njegovu ulogu u načinu na koji organizam registruje i obrađuje bol. Novo istraživanje pokazuje da bi nizak nivo ovog vitamina mogao da bude povezan sa intenzivnijim bolovima i većom potrebom za lekovima protiv bolova nakon operacije raka dojke.

Studija, objavljena u časopisu Regional Anesthesia & Pain Medicine, obuhvatila je 184 žene koje su bile podvrgnute radikalnoj mastektomiji zbog raka dojke u Univerzitetskoj bolnici Fajum u Egiptu. Polovina učesnica imala je izražen nedostatak vitamina D, sa vrednostima nižim od 30 nmol/L, dok su kod ostalih nivoi bili viši.

Istraživači su pratili intenzitet bola tokom prva 24 sata nakon operacije, kao i količinu analgetika koju su pacijentkinje koristile. Pokazalo se da su žene sa nedostatkom vitamina D imale tri puta veću verovatnoću da prijave umeren do jak postoperativni bol u odnosu na pacijentkinje sa višim nivoima ovog vitamina.

Razlika nije bila u pojavi veoma jakih bolova, kojih nije bilo ni u jednoj grupi, već u učestalosti bolova srednjeg intenziteta. Ipak, upravo su ti bolovi doveli do veće potrebe za dodatnom terapijom.

Pacijentkinje sa deficitom vitamina D tokom i nakon operacije koristile su više opioidnih lekova protiv bolova. Tokom hirurškog zahvata primile su nešto veću količinu fentanila, dok je razlika nakon operacije bila znatno izraženija. U proseku su koristile 112 miligrama više tramadola od žena koje nisu imale deficit vitamina D.

Mogući mehanizmi delovanja

Ovaj nalaz posebno je važan jer opioidni lekovi, osim što ublažavaju bol, mogu da izazovu neželjene efekte poput mučnine, povraćanja, pospanosti i konfuzije, a dugotrajna primena nosi i rizik od razvoja zavisnosti. U studiji je mučnina nakon operacije bila češća upravo kod žena sa nedostatkom vitamina D.