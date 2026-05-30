Vrućina i lekovi za pritisak? Kardiolog otkriva zašto morate da budete oprezni
Dolazak visokih temperatura ne utiče samo na osećaj umora i žeđi, već može da promeni i vrednosti krvnog pritiska. Kako na svom Instagram nalogu upozorava kardiolog dr Borka Pezo, osobe koje imaju hipertenziju i redovno uzimaju terapiju trebalo bi tokom toplih dana da obrate posebnu pažnju na svoje stanje.
- Konačno nam dolaze vrući letnji dani, a ukoliko imate povišen pritisak i pijete lekove za hipertenziju, potrebno je da budete oprezni. Neretko se dešava da dozu terapije treba smanjiti, nekada čak i prepoloviti. Tokom vrućina krvni sudovi se šire i pritisak prirodno može da bude nešto niži. Ako to primetite, javite se svom lekaru, a moguće je da već imate unapred dogovoren plan kako da u takvim situacijama prilagodite terapiju - sugeriše kardiolog.
Takođe, ne zaboravite na unos tečnosti. Nemojte se preterano izlagati suncu zbog svih drugih štetnih efekata, a flašicu vode uvek imajte uz sebe, poručuje dr Borka Pezo.
Zašto je leti niži pritisak?
Kako je za Zdravlje Kurir nedavno objasnila prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, tokom toplih dana organizam pokušava da se rashladi širenjem krvnih sudova i pojačanim znojenjem.
- Organizam mora da održava temperaturu oko 36 stepeni i zato se oslobađa viška toplote širenjem krvnih sudova i znojenjem. Kada se krvni sudovi prošire, dolazi do pada krvnog pritiska - navela je dr Obradović.
Ona je upozorila i da osobe koje uzimaju lekove za srce i visok krvni pritisak tokom letnjih vrućina trebloa da budu posebno oprezne.
- Hronični bolesnici trebalo bi da se posavetuju sa svojim izabranim lekarom kako bi se procenilo da li je potrebno korigovati terapiju. Tokom toplih dana više se znojimo i gubimo tečnost, a kod pojedinih pacijentata možda će biti potrebno prilagođavanje doze diuretika - istakla je dr Obradović.
Izvor: Instagram drpezo_minutezasrce/Zdravlje.kurir.rs
