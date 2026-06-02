Redovno kretanje, dobra ishrana i aktivan društveni život mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja i samostalnosti u starosti

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Neke od najefikasnijih mera za usporavanje ili ublažavanje gubitka snage i samostalnosti organizma u starosti ujedno su i najjednostavnije - redovno kretanje, pravilna ishrana i kvalitetni društveni odnosi.

I male infekcije mogu da budu opasne

Slabost organizma jedan je od najvažnijih pokazatelja rizika od hospitalizacije, invaliditeta, gubitka samostalnosti i smrti u poznijim godinama života. Starije osobe sa ovim sindromom imaju manju fiziološku rezervu, odnosno slabiju sposobnost organizma da se izbori sa bolešću, povredom ili stresom.

Zbog toga i naizgled manji zdravstveni problemi, poput infekcije ili nekoliko dana mirovanja, mogu dovesti do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja. Međutim, stručnjaci naglašavaju da krhkost nije neizbežna posledica starenja niti trajno stanje.

Manji zdravstveni problemi, poput infekcije ili nekoliko dana mirovanja, mogu dovesti do naglog pogoršanja zdravstvenog stanja Foto: New Africa/Shutterstock

Moguće je poboljšanje

Istraživanja pokazuju da se ljudi mogu kretati duž spektra krhkosti – od potpune otpornosti do teške krhkosti – i da je kod pojedinih osoba moguće poboljšati stanje.

Velika analiza koja je obuhvatila više od 42.000 starijih osoba pokazala je da je tokom gotovo četiri godine oko 14 odsto ispitanika poboljšalo svoje stanje, dok je kod gotovo 30 odsto došlo do pogoršanja. Kod više od polovine stanje je ostalo stabilno.

Vežbanje može usporiti procese starenja mozga i potencijalno smanjiti rizik od demencije, iako su potrebna dugoročnija istraživanja da bi se utvrdile trajne kognitivne koristi. Foto: Shutterstock

Vežbe snage

Lekari danas sve više pažnje posvećuju ranim simptomima slabosti organizma u starosti, kao što su usporenost, umor i nenamerni gubitak telesne mase, jer upravo tada postoji najveći prostor za intervenciju.

Posebno se ističe značaj redovne fizičke aktivnosti. Vežbe snage, poput treninga sa tegovima, elastičnim trakama ili korišćenja sopstvene telesne težine najmanje dva puta nedeljno, mogu da uspore slabljenje tela ili čak poboljšaju stanje.

Kada su mogući najbolji rezultati?

Najbolji rezultati postižu se kada se fizička aktivnost kombinuje sa adekvatnom ishranom i aktivnostima koje podstiču pamćenje, pažnju i rešavanje problema.

Istraživanje sprovedeno u Irskoj pokazalo je da je program koji je uključivao vežbe jačanja mišića, redovno hodanje i povećan unos proteina smanjio učestalost krhkosti sa 17,7 na 6,3 odsto za samo tri meseca.

Stručnjaci naglašavaju da zdravo starenje ne zavisi samo od godina, već i od svakodnevnih navika. Foto: Privatna Arhiva

Društveni odnosi

Pored fizičkog zdravlja, važnu ulogu imaju i društveni odnosi. Veće šanse za oporavak imali su stariji ljudi koji su učestvovali u društvenim aktivnostima, održavali kontakte sa komšijama i imali pozitivniji pogled na svoje zdravlje.