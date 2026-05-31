Pacijenti su u iskušenju da grizu ruku: Zašto se javljaju sitne kvržice koje neizdrživo svrbe?
Dishidrotični ekcem (dishidroza) je stanje koje se ispoljava sitnim, ali dubokim plikovima ispunjenih tečnošću na dlanovima, bočnim stranama prstiju i tabanima. Ovaj oblik dermatitisa praćen je izuzetno jakim svrabom, zbog kojeg su pacijenti, kako priča Ejmi Glover, u iskušenju da grizu ruku.
Kada je svrab bio blaži?
– Sve je počelo pre nekoliko godina. Primetila sam sitne, obojene kvržice na prstima, toliko su svrbele da sam bila u iskušenju da grizem ruku. Svrab nije bio tako jak tek kada bi ti mali plikovi konačno pukli i oljuštili se – kaže Ejmi. Zatišje je trajalo tek nekoliko nedelja, a onda je počinjalo iznova.
Dishidrotični ekcem su jednostavno skup plikova koji se pojavljuju na šakama ili stopalima. Veoma su mali, izuzetno svrbe i mogu da cure prvih nekoliko nedelja.
Nakon što puknu, koža je suva, perutava i ispucala. U ovom periodu je najveći rizik od infekcije, jer je narušena kožna barijera. Ceo proces obično traje dve do tri nedelje, kažu dermatolozi.
Ne zna se uzrok
Ovo stanje može da se javi u bilo kom uzrastu, ali se najčešće viđa kod odraslih mlađih od 40 godina i češće kod žena.
Ne zna se tačan uzrok, ali se smatra da se dishidrotični ekcem može pogoršati u periodima stresa, zbog prekomerne toplote i znojenja i/ili osetljivosti na metale poput nikla, kobalta ili hroma. Polovina pacijenata sa ovim stanjem ima i atopijski ekcem ili porodičnu istoriju ekcema.
Lekari kažu da ipak ne treba sami postavljati dijagnozu ovog ekcema, već treba doći na pregled, jer je nekada moguće da se radi i o nekoj drugoj vrsti infekcije.
Hronično stanje bez pravog leka
Dishidrotični ekcem je hronično stanje i još uvek za njega nema leka. Potapanje ruku u rastvor kalijum-permanganata ako su plikovi vlažni može pomoći, kao i upotreba emolijentnih (hidratantnih) krema. Ponekad lekar opšte prakse propisuje steroidne kreme za ublažavanje svraba, ali se one koriste samo kratko vreme.
Ako imate ovo stanje, preporuke su da:
* perete ruke mlakom (ne vrućom ili hladnom) vodom i koristite emolijent umesto običnog sapuna
* nosite zaštitne rukavice (po mogućstvu sa pamučnom postavom) pri radu sa hemikalijama poput šampona, sredstava za čišćenje i deterdženata
* nosite čarape, hulahopke ili čarape od pamuka ili svile, umesto najlona
* nosite obuću od kože, umesto plastike ili gume
* izbegavate sve što mislite da izaziva simptome, poput sredstava za čišćenje ili deterdženata
Obratite se lekaru ako imate znake ovog ekcema, ako sumnjate na infekciju i/ili ako primetite bilo kakve druge promene na koži.
Izvor: huffingtonpost.co.uk/ zdravlje, kurir