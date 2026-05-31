Dishidrotični ekcem (dishidroza) je stanje koje se ispoljava sitnim, ali dubokim plikovima ispunjenih tečnošću na dlanovima, bočnim stranama prstiju i tabanima. Ovaj oblik dermatitisa praćen je izuzetno jakim svrabom, zbog kojeg su pacijenti, kako priča Ejmi Glover, u iskušenju da grizu ruku.

Kada je svrab bio blaži?

– Sve je počelo pre nekoliko godina. Primetila sam sitne, obojene kvržice na prstima, toliko su svrbele da sam bila u iskušenju da grizem ruku. Svrab nije bio tako jak tek kada bi ti mali plikovi konačno pukli i oljuštili se – kaže Ejmi. Zatišje je trajalo tek nekoliko nedelja, a onda je počinjalo iznova.

Dishidrotični ekcem su jednostavno skup plikova koji se pojavljuju na šakama ili stopalima. Veoma su mali, izuzetno svrbe i mogu da cure prvih nekoliko nedelja.

Nakon što puknu, koža je suva, perutava i ispucala. U ovom periodu je najveći rizik od infekcije, jer je narušena kožna barijera. Ceo proces obično traje dve do tri nedelje, kažu dermatolozi.

Može da se javi u bilo kom uzrastu, ali se najčešće viđa kod odraslih mlađih od 40 godina i češće kod žena.

Ne zna se uzrok

Ovo stanje može da se javi u bilo kom uzrastu, ali se najčešće viđa kod odraslih mlađih od 40 godina i češće kod žena.

Ne zna se tačan uzrok, ali se smatra da se dishidrotični ekcem može pogoršati u periodima stresa, zbog prekomerne toplote i znojenja i/ili osetljivosti na metale poput nikla, kobalta ili hroma. Polovina pacijenata sa ovim stanjem ima i atopijski ekcem ili porodičnu istoriju ekcema.

Lekari kažu da ipak ne treba sami postavljati dijagnozu ovog ekcema, već treba doći na pregled, jer je nekada moguće da se radi i o nekoj drugoj vrsti infekcije.

Izbegavate sve što mislite da izaziva simptome, poput sredstava za čišćenje ili deterdženata

Hronično stanje bez pravog leka

Dishidrotični ekcem je hronično stanje i još uvek za njega nema leka. Potapanje ruku u rastvor kalijum-permanganata ako su plikovi vlažni može pomoći, kao i upotreba emolijentnih (hidratantnih) krema. Ponekad lekar opšte prakse propisuje steroidne kreme za ublažavanje svraba, ali se one koriste samo kratko vreme.

Ako imate ovo stanje, preporuke su da:

* perete ruke mlakom (ne vrućom ili hladnom) vodom i koristite emolijent umesto običnog sapuna

* nosite zaštitne rukavice (po mogućstvu sa pamučnom postavom) pri radu sa hemikalijama poput šampona, sredstava za čišćenje i deterdženata

* nosite čarape, hulahopke ili čarape od pamuka ili svile, umesto najlona

* nosite obuću od kože, umesto plastike ili gume

* izbegavate sve što mislite da izaziva simptome, poput sredstava za čišćenje ili deterdženata