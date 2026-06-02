Suplementisu danas svuda oko nas, uz obećanja da mogu unaprediti gotovo svaki aspekt zdravlja. Neki proizvođači čak tvrde da njihovi proizvodi doprinose dugovečnosti i usporavaju proces starenja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedan suplement ne može garantovati duži životni vek, a mnogi preparati nisu dovoljno potkrepljeni naučnim dokazima. Međutim, određeni dodaci ishrani izdvajaju se zbog potencijalnih koristi za očuvanje zdravlja u poznijim godinama.

Pre nego što počnete da uzimate bilo koji novi suplement, konsultujte se sa svojim lekarom. Neki preparati mogu da utiču na dejstvo lekova ili da pogoršaju postojeća zdravstvena stanja.

Omega-3 masne kiseline (riblje ulje)

Istraživanja pokazuju da omega-3 masne kiseline, koje se najčešće unose putem kapsula ribljeg ulja, mogu doprineti boljem pamćenju. Takođe postoje dokazi da, u kombinaciji sa vitaminom D i redovnom fizičkom aktivnošću, mogu usporiti biološko starenje.

- Omega-3 masne kiseline smanjuju hronične upale i podržavaju zdravlje srca i mozga, što doprinosi zdravom starenju - kaže dr Džon Rinker, specijalista interne medicine.

Kapsule ribljeg ulja povezane su i sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, iako rezultati studija nisu uvek jednoznačni.

Ko bi trebalo da ih uzima?

Većina osoba starijih od 40 godina može da uzima od jednog do dva grama omega-3 dnevno. Osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi trebalo bi da izbegavaju visoke doze bez konsultacije sa lekarom.

Vitamin D3 i K2

Vitamini D3 i K2 često se nalaze u istom preparatu jer deluju sinergijski. Stručnjaci navode da su važni za zdravlje kostiju, krvnih sudova i imuniteta.

Vitamin D3 omogućava pravilnu apsorpciju kalcijuma, čime doprinosi očuvanju kostiju i mišića, dok vitamin K2 pomaže u pravilnom raspoređivanju kalcijuma i sprečava njegovo taloženje u arterijama.

Ko bi trebalo da ih uzima?

Posebno se preporučuju osobama starijim od 50 godina. Oprez je potreban kod osoba koje koriste varfarin ili imaju poremećaje metabolizma kalcijuma i bolesti bubrega.

Vitamini B kompleksa

Postoji osam vitamina iz B grupe, a svi imaju važnu ulogu u metabolizmu, proizvodnji DNK i funkcionisanju imunološkog sistema.

Nedostatak vitamina B kod starijih osoba povezuje se sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, moždanog udara, kognitivnih poremećaja i problema sa mentalnim zdravljem.

Posebna pažnja posvećuje se vitaminu B12, za koji pojedina istraživanja sugerišu da može imati važnu ulogu u procesima ćelijskog starenja.

Ko bi trebalo da ih uzima?

Osobe kod kojih laboratorijske analize pokažu deficit vitamina B, prema preporuci lekara.

Magnezijum

Magnezijum je poznat po tome što pomaže kvalitetnijem snu i smanjenju stresa, ali stručnjaci navode da može imati značajnu ulogu i u zdravom starenju.

Nedostatak ovog minerala povezan je sa hroničnim upalama, povećanim rizikom od srčanih bolesti, karcinoma i Alchajmerove bolesti.

Takođe, nizak nivo magnezijuma može narušiti kvalitet sna, a dobar san jedan je od važnih faktora dugovečnosti.

Ko bi trebalo da ga uzima?

Najviše koristi mogu imati osobe sa potvrđenim nedostatkom magnezijuma. Pošto postoji više različitih oblika ovog suplementa, preporučuje se savetovanje sa zdravstvenim radnikom.

Koenzim Q10

Koenzim Q10 je snažan antioksidans koji učestvuje u proizvodnji energije u ćelijama. Posebno je važan za organe sa velikim energetskim potrebama, poput srca, mozga i mišića.

Kako starimo, prirodni nivoi Q10 opadaju, pa suplementacija može pomoći u smanjenju upala i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Ko bi trebalo da ga uzima?

Od koristi može biti starijim osobama, ali je potreban oprez kod ljudi koji uzimaju lekove za regulaciju krvnog pritiska ili šećera u krvi.

Vlakna

Vlakna imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja digestivnog sistema i smanjenju hroničnih upala.

Istraživanja pokazuju da je veći unos vlakana povezan sa manjim rizikom od prerane smrti, kao i manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka.

Ko bi trebalo da ih uzima?

Osobe koje ne unose dovoljno vlakana kroz ishranu mogu razmotriti dodatke sa psilijumom ili pšeničnim dekstrinom.

Kalcijum

Sa godinama kosti postaju slabije, što povećava rizik od osteoporoze i preloma.

Suplementi kalcijumamogu pomoći u očuvanju gustine i čvrstine kostiju, naročito kod osoba koje ne unose dovoljne količine ovog minerala hranom.

Ko bi trebalo da ga uzima?

Osobe sa nedovoljnim unosom kalcijuma ili povećanim rizikom od osteoporoze. Pre početka suplementacije preporučuje se provera nivoa kalcijuma u organizmu.

Kreatin

Iako se najčešće povezuje sa sportistima i bodibilderima, kreatin može imati značajne koristi i za starije osobe.

Pomaže očuvanju mišićne mase i smanjuje rizik od sarkopenije – gubitka mišića koji se prirodno javlja sa godinama. Neka istraživanja ukazuju i na moguće pozitivne efekte na pamćenje.

Ko bi trebalo da ga uzima?

Aktivne osobe i stariji ljudi koji žele da očuvaju mišićnu masu. Oprez je potreban kod osoba sa postojećim problemima bubrega.

Kurkumin (kurkuma)

Kurkumin, glavni aktivni sastojak kurkume, poznat je po snažnom protivupalnom dejstvu.

Studije sugerišu da može imati pozitivan uticaj na zdravlje mozga, usporavanje kognitivnog pada i očuvanje mišićne mase. Takođe može pomoći u ublažavanju bolova kod osteoartritisa.

Ko bi trebalo da ga uzima?

Osobe sa hroničnim upalnim stanjima mogu imati koristi od suplementacije, ali se preporučuje oprez kod ljudi koji imaju kamen u žuči ili osetljiv digestivni sistem.

Suplementi nisu zamena za zdrav način života

Stručnjaci naglašavaju da nijedan suplement ne može nadomestiti zdrave životne navike. Za očuvanje zdravlja i dugovečnosti najvažnije je:

* hraniti se uravnoteženo

* redovno vežbati

* kontrolisati stres

* održavati društvene kontakte

* odlaziti na redovne lekarske preglede

- Suplementi bi trebalo da dopune zdrav način života, a ne da ga zamene. Posmatrajte ih kao šlag na torti, pod uslovom da ste već usvojili zdrave navike - poručuje dr Rinker.