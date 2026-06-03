Neispražnjena bešika pre merenja može da poveća vrednosti pritiska i do 33 mmHg, a prekrštene noge do 15 mmHg

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Da li ste poslednji put kada vam je meren krvni pritisakžurili na pregled dok ste pili kafu? Da li ste sedeli na stolu za pregled sa spuštenim nogama ili rukom? Da li ste ćaskali sa članom medicinskog osoblja ili pregledali društvene mreže na telefonu? Da li vam je bešika bila puna?

Bilo koja od ovih radnji može da poremeti očitavanje vašeg krvnog pritiska – u nekim slučajevima, čak i za 33 milimetra žive (mmHg). Zbog toga vi i vaš lekar ne biste mogli da utvrdite da li vam je potrebno lečenje ili da li bilo koje trenutno lečenje deluje.

- Merenje krvnog pritiska je verovatno najčešće uzimano zdravo za gotovo merenje koje se radi u bilo kom kliničkom okruženju. Ali ne posvećuje se dovoljno pažnje njegovoj validnosti u svakodnevnom životu. Mislim da je rutinsko merenje razlog zašto se uzima zdravo za gotovo – i u osnovi se pogrešno radi verovatno 60, 70% vremena - rekla je dr Šona Nesbit, medicinska direktorka u Klinici za hipertenziju Parkland Helta i profesorka na odeljenju za internu medicinu u Medicinskom centru Jutout Sautvestern, oba u Dalasu.

Krvni pritisak se smatra visokim kod tinejdžera ili odrasle osobe kada je sistolni (gornji broj) najmanje 130 mmHg ili dijastolni (donji broj) 80 mmHg ili više.Smernice za krvni pritisak koje su izdali Američko udruženje za srce i Američki koledž za kardiologiju zahtevaju, između ostalog, da se očitavanja vrše dok pacijent sedi u stolici sa stopalima ravno na podu, oslonjenim leđima i nadlakticom vezanom lisicama podignutom u visinu srca.

Iako je važno znati kako pravilno meriti krvni pritisak, podjednako je važno razumeti zašto bi trebalo slediti smernice.

- Krvni pritisak je jedan od onih faktora koji ima veliku varijabilnost. To je svuda - rekao je dr Pol Velton, poznati profesor na Školi javnog zdravlja i tropske medicine Univerziteta Tulejn u Nju Orleansu i predsednik Svetske lige za hipertenziju, neprofitne organizacije posvećene prevenciji i kontroli visokog krvnog pritiska.

Ključno je izbegavati faktore koji prirodno izazivaju privremeno povećanje krvnog pritiska.

- Čak i ako samo žurite iz auta, to može izazvati stres koji povećava krvni pritisak barem trenutno - istakla je dr Nesbit i dodala:

- Ono što želimo da izmerimo nije to trenutno povećanje. Želimo da znamo koji je najreprezentativniji krvni pritisak u proseku za vas u vašem redovnom životu.

Ključno je izbegavati faktore koji prirodno izazivaju privremeno povećanje krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Evo nekoliko ključnih stvari koje treba imati na umu kako biste osigurali tačno očitavanje, tako da vi i vaš medicinski tim možete odrediti pravi tretman ako vam je krvni pritisak previsok:

Planirajte unapred

Važno je izbegavati vežbanje, pušenje i kofein najmanje 30 minuta pre merenja krvnog pritiska. Sve ovo privremeno povećava broj otkucaja srca i krvni pritisak. Pušenje takođe kratkoročno sužava krvne sudove, menjajući način na koji krv teče kroz telo.

Ostanite mirni

Idealno bi bilo da se opustite oko pet minuta pre merenja krvnog pritiska.

To je zato što se reakcija vašeg tela „bori se ili beži“ – zvanično nazvana simpatički nervni sistem – automatski aktivira kao odgovor na stres ili fizičku aktivnost. Srce ubrzava rad, a krvni sudovi se sužavaju – načini na koje se telo priprema da reaguje na opaženu opasnost borbom ili bekstvom.

Pauza za kupatilo

Kada stignete na zakazani termin, odvojite trenutak da posetite kupatilo.

- Ako vam je bešika puna, ona šalje odgovor vašem mozgu koji takođe stimuliše nervni sistem. A to takođe povećava krvni pritisak - savetuje dr Nesbit.

Držanje je važno

Zatim, obratite pažnju na to kako sedite.

- Sedite sa oslonjenim leđima, stopalima ravno na podu - rekla je dr Ivon Komodor-Mensa, vanredna profesorka na Školi za medicinske sestre Džons Hopkins u Baltimoru i dodala:

- Nepoštovanje ovih koraka moglo bi povećati krvni pritisak od 5 do 20 mmHg.

Jedan od razloga: Čak i napor koji jedva primećujemo, poput angažovanja mišića da bismo sedeli uspravno na stolu za pregled, može uticati na krvni pritisak.

Različiti položaji takođe utiču na način na koji krv cirkuliše. Na primer, prekrštanje nogu u kolenima kompresuje krvne sudove, smanjujući količinu krvi koja se vraća u srce, pa telo mora više da radi da bi krv tekla.

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Razgovor može podići krvni pritisak čak i ako ne razgovarate o nečemu što je očigledno stresno.

- Razgovor takođe stimuliše mozak. Nije samo čin razgovora. To je razmišljanje, angažovanje i ono što govorite takođe može podići krvni pritisak - kaže dr Nesbit.

Razgovor može podići krvni pritisak čak i ako ne razgovarate o nečemu što je očigledno stresno Foto: Shutterstock

Uticaj ovih faktora na krvni pritisak nije mali - prema ACC-u, razgovor može povećati merenje do 19 mmHg, a prekrštene noge do 15 mmHg. Ako vam ruka visi, umesto da je oslonjena na nivou srca, očitavanja mogu biti previsoka i do 20 mmHg. Nedostatak oslonca za noge ili leđa može povećati krvni pritisak za 5 mmHg, a puna bešika može ga povećati i do 33 mmHg.