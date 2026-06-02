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U vremenu kada često brinemo o svemu osim o sebi, karavan zdravlja kreće na put sa važnom porukom – zdravlje je najveća vrednost koju imamo. Kroz četiri grada, karavan „Zdravlje u pokretu“ okupiće stručnjake i građane oko zajedničkog cilja da prevencija postane navika, a briga o zdravlju prioritet.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Fondacija Mozzart, u saradnji sa udruženjem „Heroine“, pokrenula je karavan „Zdravlje u pokretu“, novu inicijativu usmerenu na očuvanje zdravlja građana kroz besplatne preventivne preglede srca i edukaciju o značaju prevencije. Karavan je namenjen osobama do 60 godina starosti koje nemaju simptome niti koriste terapiju za srčana oboljenja, a cilj akcije je da građani na vreme provere svoje zdravstveno stanje i otklone eventualne sumnje ili dileme u vezi sa zdravljem srca.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Pregled na Kalemegdanu, gde je bila po;etna stanica karavana obavio je i glumac Srđan Karanović koji je istakao značaj ove akcije i pozvao građane da iskoriste priliku za besplatan pregled.

„Prevencija je pola zdravlja, zato nemojte odlagati i gurati pod tepih brigu o svom zdravlju. Karavan ‘Zdravlje u pokretu’ omogućava da na jednom mestu uradite EKG pregled, merenje telesne mase, nivoa glukoze, vitamina i krvnog pritiska i da kući odete bez brige“, poručio je Karanović.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC

Karavan „Zdravlje u pokretu“ će u narednim danima obići nekoliko gradova širom Srbije. Nakon Beograda, karavan stiže u Pančevo 3. i 4. juna, zatim u Niš 5. i 6. juna, dok će završna stanica biti Novi Sad 7. i 8. juna.

O važnosti preventivnih pregleda govorila je i Mirjana Ilić, magistar farmacije i savetnik za ishranu i suplementaciju.

„Kako kaže narodna poslovica – bolje sprečiti nego lečiti. Briga o zdravlju ne treba da počne tek kada se pojavi problem, već mnogo ranije. Upravo zato su preventivni pregledi i prevencija od izuzetnog značaja“, naglasila je Ilić.

Cilj karavana je da podstakne građane da, i kada nemaju tegobe, redovno kontrolišu svoje zdravlje i na vreme preduzmu korake koji mogu doprineti očuvanju kvaliteta života. U okviru putujuće ambulante građani mogu besplatno da obave razgovor sa internistom, EKG pregled, merenje telesne mase, nivoa glukoze, vitamina i krvnog pritiska. Takođe, tokom konsultacija sa stručnjacima građani će imati priliku da saznaju kako pravilno da mere puls, kao i koji su prvi simptomi poremećaja rada srca.