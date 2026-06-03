Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Suplementi kalcijuma mogu izazvati neželjene efekte poput zatvora, smanjene apsorpcije drugih minerala, hiperkalcemije, kamena u bubregu i mogućeg povećanog kardiovaskularnog rizika

Slušaj vest

Ako ste zabrinuti da ne unosite dovoljno kalcijuma, možda razmišljate o suplementima.

Kalcijum je neophodan za jake zube i kosti i često se koristi u prevenciji gubitka koštane mase, posebno kod žena. Međutim, način unosa je veoma važan.

Stručnjaci uglavnom preporučuju unos kalcijuma iz hrane umesto iz suplemenata. U nekim slučajevima, suplementi mogu nositi određene zdravstvene rizike, naročito kod starijih osoba i žena u postmenopauzi.

Iako neka istraživanja ukazuju na mogući porast kardiovaskularnog rizika, nalazi su i dalje neujednačeni. Takođe, studije pokazuju da suplementi kalcijuma imaju ograničen efekat u smanjenju preloma kod žena u postmenopauzi.

Mogu smanjiti apsorpciju drugih nutrijenata

Suplementi kalcijuma mogu ometati apsorpciju gvožđa, cinka i magnezijuma, što može smanjiti njihovu efikasnost u organizmu.

Ovi minerali su važni za transport kiseonika, imunitet i funkciju mišića. Ako uzimate više suplemenata, preporučuje se razmak od nekoliko sati između njih.

Hrana bogata kalcijumom često sadrži i vitamin D, vitamin K i magnezijum, koji poboljšavaju njegovu iskoristivost.

Dovodi do zatvora, nadutosti i gasova

Za razliku od hrane, suplementi mogu usporiti rad digestivnog sistema, što može dovesti do zatvora, nadutosti i gasova.

Visoke doze kalcijuma usporavaju rad creva i mogu učiniti stolicu tvrđom. Stručnjaci savetuju podelu dnevne doze na manje količine radi bolje apsorpcije.

Suplementi kalcijuma mogu usporiti rad digestivnog sistema, što može dovesti do zatvora, nadutosti i gasov Foto: Shutterstock

Napomena Američka agencija za hranu i lekove (FDA) ne odobrava suplemente zbog bezbednosti ili efikasnosti. Razgovarajte sa zdravstvenim radnikom o tome da li je suplement pravi izbor za vaše individualno zdravlje i o mogućim interakcijama lekova ili bezbednosnim rizicima.

Mogu dovesti do hiperkalcemije

Hiperkalcemija je stanje povišenog nivoa kalcijuma u krvi. Može oslabiti kosti i povećati rizik od kamena u bubregu.

Do nje može doći kada se unosi više kalcijuma nego što organizam može da iskoristi ili izbaci.

Mogu da interaguju sa lekovima

Suplementi kalcijuma mogu smanjiti apsorpciju određenih lekova, uključujući:

* lekove za štitnu žlezdu (npr. levotiroksin)

* određene antibiotike

* terapiju za HIV (npr. dolutegravir)

Takođe mogu povećati rizik od hiperkalcemije kod osoba koje uzimaju litijum.

Preporučuje se razmak od nekoliko sati između lekova i suplemenata, uz obaveznu konsultaciju sa lekarom.

Mogu povećati rizik od kamena u bubregu

Kamen u bubregu nastaje kada se minerali poput kalcijuma i oksalata nagomilaju u urinu.

Kalcijum iz hrane može pomoći da se oksalat veže u crevima i smanji rizik od kamena. Međutim, suplementi nemaju uvek isti efekat i mogu povećati nivo kalcijuma u urinu, posebno ako se uzimaju između obroka.

Mogu povećati rizik od srčanih bolesti

Neke studije povezuju suplemente kalcijuma sa većim taloženjem plaka u arterijama, što može povećati rizik od srčanog i moždanog udara.

Meta-analize su pokazale moguće povećanje kardiovaskularnog rizika kod određenih grupa, ali rezultati nisu dosledni i potrebna su dodatna istraživanja.

Stručnjaci naglašavaju da većina ljudi može bezbedno koristiti suplemente umereno, ali se kod osoba sa rizikom od srčanih bolesti preporučuje oprez i fokus na unos iz hrane.

Kome su suplementi kalcijuma možda potrebni? Većini ljudi preporučuje se unos kalcijuma kroz hranu: mlečni proizvodi, brokoli, losos i obogaćene žitarice.

Suplementi se razmatraju uglavnom kod osoba koje ne mogu da unesu dovoljno kalcijuma kroz ishranu, poput onih sa intolerancijom na laktozu ili alergijom na mlečne proizvode.

Pre početka suplementacije, preporučuje se konsultacija sa lekarom kako bi se procenili rizici i potrebe.

Većini ljudi preporučuje se unos kalcijuma kroz hranu Foto: Shutterstock

Zaključak

Suplementi kalcijuma mogu izazvati neželjene efekte poput zatvora, smanjene apsorpcije drugih minerala, hiperkalcemije, kamena u bubregu i mogućeg povećanog kardiovaskularnog rizika.

Za većinu ljudi bolji izbor je unos kalcijuma kroz ishranu, jer hrana sadrži dodatne nutrijente koji poboljšavaju njegovu iskoristivost.