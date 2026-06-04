O detaljima primene pravilnika, proceduri ostvarivanja prava i uticaju na škole i vrtiće govorili su za emisiju Redakcija doc. dr Jelica Bjekić Macut, predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa i Dejan Kilibarda, predsednik udruženja Alarm, za Kurir televiziju

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Usvojenim pravilnikom proširen je krug pacijenata koji su ostvarili pravo na savremena pomagala za kontrolu dijabetesa tipa 1 o trošku države, uključujući senzore i insulinske pumpe. Time je omogućeno da terapiju lakše dobijaju deca, mladi nakon punoletstva, trudnice, žene koje planiraju trudnoću, kao i osobe kod kojih je bolest tek dijagnostikovana, čime je obuhvaćen širi broj pacijenata kojima svakodnevna kontrola šećera određuje kvalitet života.

Premijer Đuro Macut ocenio je da je reč o važnom koraku za hiljade obolelih, dok je ministar zdravlja Zlatibor Lončar istakao da dostupnost savremenih tehnologija doprinosi smanjenju komplikacija i hospitalizacija.

O daljim detaljima primene pravilnika, proceduri ostvarivanja prava i uticaju na škole i vrtiće govorili su za emisiju "Redakcija" doc. dr Jelica Bjekić Macut, predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa i Dejan Kilibarda, predsednik udruženja "Alarm", za Kurir televiziju.

Srbija ima oko 800.000 osoba sa dijabetesom

Predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa, doc. dr Jelica Bjekić Macut, objasnila je da je Ministarstvo zdravlja pre dve godine formiralo komisiju sa ciljem unapređenja prava pacijenata sa šećernom bolešću u Srbiji. Kako je navela, u radu je učestvovalo 15 endokrinologa iz različitih delova zemlje, a zajednički je pripremljena nacionalna strategija za lečenje dijabetesa tipa 1 i tipa 2, uz saradnju sa institucijama i udruženjima pacijenata.

- Da počnem ovako od početka, što bi se reklo, pre dve godine je Ministarstvo zdravlja formiralo ovu Republičku komisiju sa idejom i željom stvarno da se unaprede prava pacijenata koji imaju šećernu bolest u našoj zemlji. I mi smo stvarno za ove dve godine dosta se potrudili, pored mene tu je 15 kolega endokrinologa iz čitave Srbije, da napravimo nacionalnu strategiju za lečenje pacijenata obolelih od šećerne bolesti. To se odnosi na pacijente koji imaju tip 1 i tip 2. Srbija ima oko 800.000 osoba sa dijabetesom, zvanično registrovanih 435.000, a tipa 1 oko 35.000, što su jako veliki brojevi pacijenata i zbog toga je i napravljena ova strategija sa ciljem kako da pomognemo pacijentima - navela je Bjekić Macut.

doc. dr Jelica Bjekić Macut, predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje dijabetesa Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da se novi paket prava pre svega odnosi na pacijente sa dijabetesom tip 1, njih oko 35.000 u Srbiji, te da su u ovaj proces uključeni Ministarstvo zdravlja, Republički fond zdravstvenog osiguranja i udruženja pacijenata.

- Dobiće pravo na senzore, do sada su imala deca pravo na insulinske pumpe i senzore do 18 godina. Sada sva deca sa tipom 1 imaju pravo na senzore i insulinske pumpe, a uvodi se da novootkriveni pacijenti sa tipom 1 preko 18 godina, u trenutku dijagnoze, imaju pravo na senzore. Takođe, žene sa dijabetesom tip 1 koje planiraju trudnoću imaju pravo na senzore u prekoncepcijskom periodu godinu dana pre i godinu dana posle porođaja, jer je to važno za lakše održavanje trudnoće i praćenje stanja - istakla je ona.

Bjekić Macut je objasnila i da su pacijenti sa dijabetesom tip 1 koji su ranije imali pravo na trakice sada obuhvaćeni novim modelom podrške, prema kojem će dobijati jedan senzor mesečno i 50 traka, dok se pravo odnosi i na starije pacijente sa dugogodišnjom dijagnozom.

"Roditelji i dalje dežuraju pored škola, ali nova tehnologija donosi veću sigurnost deci sa dijabetesom"

Predsednik udruženja "Alarm" Dejan Kilibarda objasnio je da su za dobru regulaciju šećera kod dece u najvećem broju slučajeva zaslužni roditelji, koji često svakodnevno prate njihovo stanje, uključujući i boravak u školama i vrtićima. Kako je naveo, upravo savremeni senzori i pumpe sada donose veću sigurnost i preciznije praćenje nivoa glukoze u organizmu.

- Kad vidite dete da se normalno kreće i funkcioniše, neko je za to zaslužan što je detetu dobro regulisan šećer. Znači, neko se njime bavio. U najvećem broju slučajeva su to roditelji, gotovo isključivo. Nemali je broj roditelja koji dežura pored škola, pored vrtića - naveo je Kilibarda.

On je dodao da nove tehnologije omogućavaju preciznije merenje šećera putem senzora koji očitavaju vrednosti iz međućelijske tečnosti, što se, kako je istakao, u velikoj meri poklapa sa kapilarnom krvlju kada su u pitanju savremeni uređaji.

Dejan Kilibarda, predsednik udruženja Alarm Foto: Kurir Televizija

- Ovo što je doktorka rekla sa novim tehnologijama i senzorima, mi smo dobili mogućnost da senzor meri šećer izmeđućelijske tečnosti, koja se često razlikuje od kapilarne krvi. Ovi novi koji će ući na naše tržište i biti dostupni preko Fonda su izuzetno tačni. Roditelji već imaju sigurnost da ono što je senzor pokazao zaista odgovara vrednosti šećera koji se trenutno nalazi kod deteta u telu. Da bi dete bilo dobro regulisano potreban je svakodnevni 24-časovni nadzor - istakao je on.

Kilibarda je dodao da savremene insulinske pumpe i dalje predstavljaju važan deo terapije, kao i da se očekuje da najmoderniji modeli uskoro budu dostupni preko Fonda, uključujući i uređaje bez katetera koji smanjuju stigmatizaciju kod dece.

- Trenutno očekujemo da i najmodernije pumpe konačno budu dostupne preko Fonda, koliko sam čuo, obećane su za treći kvartal. Postoje i takozvane pumpe bez katetera, bez cevčice, koje se samo lepe i ne stigmatizuju decu. Naš cilj je da sva najmodernija pomagala budu dostupna i da roditelji imaju izbor - zaključio je Kilibarda.

06:19 Bjekić Macut za Kurir: "Ovo je prvi veliki uspeh koji će omogućiti deci normalan život" Izvor: Kurir televizija

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01:12 Dijabetes kod tinejdžera Izvor: TikTok/sugarssidequests