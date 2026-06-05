Povišen D-dimer ne znači uvek tromb: Kada su rezultati razlog za zabrinutost?
D-dimer test je analiza krvi koja meri nivo D-dimera, proteinskog fragmenta koji nastaje kada se krvni ugrušak razgrađuje u organizmu. Ovaj test se često koristi kada postoji sumnja na poremećaje zgrušavanja krvi, poput duboke venske tromboze, plućne embolije ili drugih ozbiljnih stanja povezanih sa stvaranjem krvnih ugrušaka. Lekari, ipak, ističu da test sam po sebi ne može da potvrdi dijagnozu niti da pokaže gde se krvni ugrušak nalazi.
Šta znače rezultati D-dimer testa?
Rezultat D-dimer testa može biti normalan, nizak, povišen, pozitivan ili negativan, u zavisnosti od laboratorije i metode koja se koristi.
Normalan ili nizak rezultat
Ako je nivo D-dimera nizak ili u granicama normale, to najčešće znači da ne postoji značajan poremećaj zgrušavanja krvi. Zbog toga se D-dimer test često koristi za isključivanje ozbiljnih stanja kao što su:
* duboka venska tromboza (DVT)
* plućna embolija (PE)
* određeni poremećaji koagulacije
Povišen rezultat
Povišen nivo D-dimera može ukazivati na pojačano stvaranje i razgradnju krvnih ugrušaka u organizmu. Takav nalaz može biti povezan sa:
* dubokom venskom trombozom
* plućnom embolijom
* moždanim udarom
* diseminovanom intravaskularnom koagulacijom
Međutim, važno je znati da povišen D-dimer ne znači automatski da osoba ima krvni ugrušak. Ovaj rezultat samo ukazuje da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se utvrdio uzrok.
Kada D-dimer može biti povišen i bez krvnog ugruška?
Povišene vrednosti mogu se javiti i kod brojnih drugih stanja, kao što su trudnoća, bolesti srca, nedavna operacija, povrede, infekcije i starija životna dob. Lažno pozitivni rezultati mogući su i kod osoba koje boluju od reumatoidnog artritisa.
Zbog toga lekari D-dimer test uvek tumače zajedno sa simptomima, medicinskom istorijom i drugim dijagnostičkim nalazima.
Kada se radi D-dimer test?
Lekar može preporučiti ovu analizu ako postoje simptomi koji ukazuju na moguće stvaranje krvnog ugruška, kao što su:
* otok, bol i crvenilo noge ili ruke
* iznenadna otežana disanja
* bol u grudima
* ubrzan rad srca
* vrtoglavica ili gubitak svesti
* simptomi moždanog udara, poput slabosti jedne strane tela ili poremećaja govora
Test se najčešće radi u hitnim službama i bolnicama, a za njega nije potrebna posebna priprema. Uzorak krvi uzima se iz vene, a postupak traje svega nekoliko minuta.
Šta ako je rezultat abnormalan?
Ako je D-dimer povišen, lekar može preporučiti dodatne preglede kako bi se utvrdilo da li postoji krvni ugrušak i gde se nalazi. Najčešće se koriste Dopler ultrazvuk vena, CT angiografija ili ventilaciono-perfuzioni (V/Q) pregled pluća.
Iako abnormalan nalaz može izazvati zabrinutost, stručnjaci naglašavaju da povišen D-dimer sam po sebi nije dijagnoza. On predstavlja signal da je potrebno detaljnije ispitivanje kako bi se otkrio pravi uzrok i, ukoliko je potrebno, na vreme započelo lečenje.
Izvor: clevelandclinic.org/ zdravlje, kurir.rs
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