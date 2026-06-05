Ovaj test se često koristi kada postoji sumnja na poremećaje zgrušavanja krvi, poput duboke venske tromboze, plućne embolije ili drugih ozbiljnih stanja povezanih sa stvaranjem krvnih ugrušaka

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D-dimer test je analiza krvi koja meri nivo D-dimera, proteinskog fragmenta koji nastaje kada se krvni ugrušak razgrađuje u organizmu. Ovaj test se često koristi kada postoji sumnja na poremećaje zgrušavanja krvi, poput duboke venske tromboze, plućne embolije ili drugih ozbiljnih stanja povezanih sa stvaranjem krvnih ugrušaka. Lekari, ipak, ističu da test sam po sebi ne može da potvrdi dijagnozu niti da pokaže gde se krvni ugrušak nalazi.

Šta znače rezultati D-dimer testa?

Rezultat D-dimer testa može biti normalan, nizak, povišen, pozitivan ili negativan, u zavisnosti od laboratorije i metode koja se koristi.

Normalan ili nizak rezultat

Ako je nivo D-dimera nizak ili u granicama normale, to najčešće znači da ne postoji značajan poremećaj zgrušavanja krvi. Zbog toga se D-dimer test često koristi za isključivanje ozbiljnih stanja kao što su:

Plućna embolija (PE) je ozbiljno i potencijalno životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kada krvni ugrušak blokira jednu od arterija u plućima Foto: Fox_Ana/Shutterstock

* duboka venska tromboza (DVT)

* plućna embolija (PE)

* određeni poremećaji koagulacije

Povišen rezultat

Povišen nivo D-dimera može ukazivati na pojačano stvaranje i razgradnju krvnih ugrušaka u organizmu. Takav nalaz može biti povezan sa:

* dubokom venskom trombozom

* plućnom embolijom

* moždanim udarom

* diseminovanom intravaskularnom koagulacijom

Međutim, važno je znati da povišen D-dimer ne znači automatski da osoba ima krvni ugrušak. Ovaj rezultat samo ukazuje da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se utvrdio uzrok.

Kada D-dimer može biti povišen i bez krvnog ugruška?

Povišene vrednosti mogu se javiti i kod brojnih drugih stanja, kao što su trudnoća, bolesti srca, nedavna operacija, povrede, infekcije i starija životna dob. Lažno pozitivni rezultati mogući su i kod osoba koje boluju od reumatoidnog artritisa.

Zbog toga lekari D-dimer test uvek tumače zajedno sa simptomima, medicinskom istorijom i drugim dijagnostičkim nalazima.

Lažno pozitivni rezultati mogući su i kod osoba koje boluju od reumatoidnog artritisa. Foto: Shutterstock

Kada se radi D-dimer test?

Lekar može preporučiti ovu analizu ako postoje simptomi koji ukazuju na moguće stvaranje krvnog ugruška, kao što su:

* otok, bol i crvenilo noge ili ruke

* iznenadna otežana disanja

* bol u grudima

* ubrzan rad srca

* vrtoglavica ili gubitak svesti

* simptomi moždanog udara, poput slabosti jedne strane tela ili poremećaja govora

Test se najčešće radi u hitnim službama i bolnicama, a za njega nije potrebna posebna priprema. Uzorak krvi uzima se iz vene, a postupak traje svega nekoliko minuta.

Uzorak krvi uzima se iz vene, a postupak traje svega nekoliko minuta. Foto: Shutterstock

Šta ako je rezultat abnormalan?

Ako je D-dimer povišen, lekar može preporučiti dodatne preglede kako bi se utvrdilo da li postoji krvni ugrušak i gde se nalazi. Najčešće se koriste Dopler ultrazvuk vena, CT angiografija ili ventilaciono-perfuzioni (V/Q) pregled pluća.