Zaslađeni napici i voćni sokovi, koji nemaju vlakna, češće se povezuju sa povećanim rizikom od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2.

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Voćni šećer (fruktoza) može da bude okidač za razvoj gojaznosti, metaboličkog sindroma, insulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2, navodi pregled studija objavljen u časopisu Nature Metabolism.

Stručnjaci ističu da je celo voće i dalje deo zdrave ishrane, zato što voćni šećer u prirodnom obliku sadrži vlakna, vitamine i minerale. Kada pojedemo voćku, manji je skok šećera u krvi i duži je osećaj sitosti. Nasuprot tome, zaslađeni napici i voćni sokovi, koji nemaju vlakna, češće se povezuju sa povećanim rizikom od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2.

Šećer kojeg ima u mnogim namirnicama

Nova naučna ukazuje da bi uzrok mogao biti u uobičajenom prirodnom šećeru, to jest fruktozi, koja se nalazi u raznim namirnicama, od voća do kukuruznog sirupa koji ima izuzetno visok sadržaj fruktoze.

Istraživači tvrde da fruktoza doprinosi razvoju metaboličkih bolesti, uključujući gojaznost i dijabetes tipa 2, zbog svojih „specifičnih metaboličkih efekata“.

Prema dr Ričardu Dž. Džonsonu, glavnom autoru studije i profesoru medicine, fruktoza ima ključnu ulogu u skladištenju energije u organizmu. U prirodi se nalazi u voću i medu. Prema njegovim navodima, fruktoza podstiče skladištenje masti i razvoj insulinske rezistencije.

Fruktoza podstiče skladištenje masti i razvoj insulinske rezistencije. Foto: Shutterstock

Ne izbegavajte voće u prirodnom obliku

Stručnjaci naglašavaju da se ovi nalazi ne smeju tumačiti kao preporuka za izbegavanje voća.

- Celo voće je važan deo zdrave ishrane jer sadrži vlakna, vitamine i minerale - navodi dr Mark Herman. Uprkos prirodnom sadržaju šećera, konzumacija voća se dosledno povezuje sa pozitivnim zdravstvenim efektima i ne bi trebalo da se izbegava.

Voćni sokovi, s druge strane, često nemaju vlakna, a neki sadrže i dodat šećer, što može povećati rizik od metaboličkih poremećaja. Čak i 100 odsto prirodni sokovi imaju visok sadržaj šećera. Na primer, jedna čaša od 240 ml soka od pomorandže sadrži oko 21 gram šećera.

Stručnjaci ističu da telo različito reaguje na šećer iz voća i šećer iz zaslađenih napitaka. Vlakna u voću usporavaju apsorpciju šećera, smanjuju opterećenje jetre i povećavaju osećaj sitosti, što sprečava nagle skokove glukoze u krvi.

Stručnjaci ističu da telo različito reaguje na šećer iz voća i šećer iz zaslađenih napitaka. Vlakna u voću usporavaju apsorpciju šećera Foto: Shutterstock

Metabolički sindrom i rizici

Metabolički sindrom predstavlja skup stanja koja povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i moždanog udara. Dijagnoza se postavlja kada osoba ima najmanje tri od sledećih faktora:

* povećan obim struka

* visok krvni pritisak

* povišen šećer u krvi

* povišene trigliceride

* nizak HDL („dobar“) holesterol

Iako je gojaznost glavni faktor rizika, istraživači i dalje ispituju uticaj genetike, načina života i ishrane.

Šećer iz jabuke i gaziranog pića nisu isto

Stručnjaci savetuju da se voće ne izbacuje iz ishrane, ali da se ograniči unos zaslađenih napitaka i voćnih sokova.