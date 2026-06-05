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Tokom uključenja u emisiju "Redakcija", prof. dr Vladimir Jakovljević govorio je o potencijalu nove personalizovane onkološke terapije koja koristi veštačku inteligenciju, naglašavajući da, iako prvi rezultati deluju obećavajuće, za ocenu njenog stvarnog dometa i mogućeg revolucionarnog značaja u lečenju raka još uvek je neophodno sačekati dodatna klinička ispitivanja i dugoročne rezultate.

Da li se ovo može nazvati revolucijom i koliki je ovo iskorak u svetskoj onkologiji, za emisiju "Redakcija", govorio je prof. dr Vladimir Jakovljević Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu.

- Ja sam uvek za to da se vesti iz ovog vrlo osetljivog domena u zdravstvenoj delatnosti i medicini saopštavaju oprezno i da se sačeka dugoročan vremenski rezultat. Prema prvim reakcijama izgleda da terapija dosta dobro deluje i, na osnovu izjave akademika Ginzburga koji je kreator celog projekta, došlo je čak do smanjenja doze zbog izuzetno jake reakcije organizma na antitumorsku terapiju, što može imati i određene nuspojave, neprijatne za pacijenta - rekao je Jakovljević.

prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Foto: Kurir Televizija

Novi podaci nakon posete Moskvi

Kako navodi, više informacija se očekuje nakon predstojećeg odlaska u Moskvu, uz nadu da će se rešiti određene prepreke u vezi sa primenom terapije kod pacijentkinje iz Srbije.

- Mnogo više ću znati za desetak dana, jer sledeće nedelje idem u Moskvu, gde imam redovne aktivnosti na Sečenovom univerzitetu, kao i sastanke sa ljudima uključenim u ovaj projekat. Ja sam deo tima preko profesora Boljevića, tako da ću konkretnije informacije imati posle 15. juna, ali ono što sada vidimo jeste da su rezultati obećavajući. Nadam se i da će biti prevaziđeni administrativni problemi koji su odložili terapiju za našu pacijentkinju iz Srbije, koja je već ranije kandidovana i trebalo je da primi terapiju - kaže on.

Govoreći o angažovanju sa profesorom Boljevićem i iniciranju da ova terapija dođe i u Srbiju, Jakovljević se nadovezao i koje značenje ima upotreba veštačke inteligencije.

- Veštačka inteligencija je danas svuda prisutna i izuzetno je dobar alat, ali ne sme da bude gospodar procesa. Još od ranih koncepata iz 60-ih godina može se reći da postoje njene preteče. U ovom slučaju, primena veštačke inteligencije i uključivanje matematičkih instituta iz Ruske Federacije omogućava brzo i precizno povećanje produkcije antitela koja deluju na tumor. Radi se o personalizovanoj terapiji za tačno određenog pacijenta, a ne o univerzalnoj vakcini. To je lek koji može da se primeni samo kod tog pacijenta i samo za taj tumor.

U skorije vreme ovaj preparat će dobiti prvih 30 pacijenata sa dijagnozom melanoma Foto: StanislavSukhin/Shutterstock

- Važno je naglasiti da u javnosti postoji utisak da je reč o univerzalnoj terapiji za sve vrste tumora, što nije tačno. U ovom momentu terapija je u Rusiji odobrena za lečenje malignog melanoma, a očekuje se da će do kraja godine ili početkom 2027. biti proširena i na određene oblike karcinoma pluća, osim sitnoćelijskog koji je najagresivniji. Tretman u ovom trenutku košta oko 200.000 evra. Zbog kompleksnosti i činjenice da je terapija potpuno personalizovana, nema realne mogućnosti za značajno smanjenje cene niti za serijsku proizvodnju. To je nemoguće u ovom modelu. Radi se o izuzetno naprednoj terapiji i na osnovu projekta se čak razvijaju novi proizvodni pogoni za njene komponente. Za sada je dostupna samo u Rusiji i sprovodi se pod nadzorom tamošnjih lekara - za emisiju "Redakcija", zaključio je Jakovljević.

06:46 Da li je ovo preokret u medicini? Profesor Jakovljević o terapiji koja koristi veštačku inteligenciju, cena vrtoglavih 200.000 € Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs