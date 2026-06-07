Test magnezijuma u krvi koristi se za otkrivanje neravnoteže ovog važnog minerala u organizmu

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Magnezijum je jedan od najvažnijih minerala u ljudskom telu. Učestvuje u stotinama biohemijskih procesa i neophodan je za pravilno funkcionisanje mišića, nervnog sistema, srca i kostiju. Takođe pomaže u regulisanju krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i proizvodnji energije.

Telo dobija magnezijum prvenstveno putem ishrane, a bogati izvori uključuju orašaste plodove, integralne žitarice, mahunarke i zeleno lisnato povrće. Kada lekar posumnja na nedostatak ili višak ovog minerala, može preporučiti analizu krvi na magnezijum kako bi proverio njegov nivo u organizmu.

Šta je test krvi za magnezijum?

Test krvi za magnezijum je laboratorijski test kojim se određuje količina magnezijuma prisutnog u krvi. Iako se većina magnezijuma u telu nalazi u kostima i ćelijama, merenje njegove koncentracije u krvi može lekarima pružiti važne informacije o tome da li postoji nedostatak ili višak ovog minerala.

Sama procedura je veoma jednostavna i ne razlikuje se od drugih rutinskih analiza krvi. Zdravstveni radnik uzima uzorak krvi iz vene, obično na podlaktici, nakon čega se uzorak šalje u laboratoriju na analizu.

Kada bi lekar mogao da preporuči ovaj test?

Test krvi za magnezijum se najčešće preporučuje kada postoje simptomi koji ukazuju na nedostatak magnezijuma. Pošto i nizak i visok nivo mogu izazvati slične simptome, kao što su slabost mišića ili nepravilan rad srca, laboratorijski test može pomoći u postavljanju tačne dijagnoze.

Test krvi za magnezijum se najčešće preporučuje kada postoje simptomi koji ukazuju na nedostatak magnezijuma Foto: Shutterstock

Testiranje se takođe može preporučiti tokom trudnoće, jer nizak nivo magnezijuma ponekad može biti povezan sa preeklampsijom, retkim, ali ozbiljnim poremećajem koji karakteriše visok krvni pritisak tokom trudnoće.

Kako prepoznati nedostatak magnezijuma?

Nizak nivo magnezijuma u krvi naziva se hipomagnezijemija. U početku se mogu javiti relativno blagi simptomi, ali ako stanje potraje, simptomi se mogu postepeno pogoršavati.

Među najčešćim simptomima su: slabost mišića, grčevi u mišićima, gubitak apetita, mučnina i povraćanje, konfuzija i nepravilan rad srca.

Teži nedostatak magnezijuma je ređi, ali rizične grupe uključuju starije osobe, osobe sa dijabetesom tipa 2, bolesti digestivnog sistema i one koji prekomerno konzumiraju alkohol.

Šta se dešava kod ozbiljnog nedostatka?

Dugotrajan i izražen nedostatak može dovesti do utrnulosti, poremećaja srčanog ritma, napada, pa čak i kome. Takođe se povezuje sa većim rizikom od hipertenzije, osteoporoze, migrena, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti.

Kako prepoznati višak magnezijuma?

Povišen nivo magnezijuma (hipermagnezijemija) je redak i najčešće se javlja kod osoba sa bubrežnim oboljenjima, kada organizam ne može da izluči višak minerala.

Simptomi uključuju slabost, umor, mučninu, otežano disanje, a u teškim slučajevima i srčani zastoj.

Kako se pripremiti za analizu?

U većini slučajeva nije potrebna posebna priprema za testiranje nivoa magnezijuma u krvi. Pacijenti najčešće ne moraju da poste, ali u situacijama kada se istovremeno rade i druge laboratorijske analize, lekar može preporučiti da se dođe na vađenje krvi na prazan stomak.

Takođe, ukoliko osoba uzima suplemente magnezijuma ili određene lekove, važno je da o tome obavesti lekara, jer oni mogu uticati na rezultate testa. Ako postoji bilo kakva dilema oko pripreme, najbolje je prethodno se konsultovati sa laboratorijom ili izabranim lekarom.

Važno ograničenje testa

Iako je analiza krvi na magnezijum jednostavna i korisna dijagnostička metoda, ona ima svoje ograničenje. Naime, nivo magnezijuma u krvi ne odražava uvek stvarne zalihe ovog minerala u organizmu. Većina magnezijuma nalazi se u kostima i unutar ćelija, dok se u krvi nalazi samo mali deo.

Zbog toga je moguće da laboratorijski nalaz bude u granicama normale, a da u telu ipak postoji nedostatak.

U slučajevima kada simptomi ukazuju na deficit, a osnovna analiza ne daje jasnu sliku, lekari mogu preporučiti dodatna ispitivanja, poput analize urina ili specijalizovanih testova koji procenjuju kako organizam zadržava magnezijum.

Rizici

Test krvi za magnezijum smatra se bezbednom i rutinskom procedurom koja se svakodnevno obavlja u laboratorijama. Samo vađenje krvi traje kratko i za većinu ljudi predstavlja minimalnu neprijatnost, najčešće u vidu blagog bola ili osećaja bockanja prilikom uboda igle.