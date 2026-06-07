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Igranje oka česta je i uglavnom bezopasna pojava, reč je o nevoljnom podrhtavanju sitnog mišića na očnom kapku, koje se najčešće javlja kada smo umorni, pod stresom ili unosimo previše kofeina. U najvećem broju slučajeva prolazi samo od sebe.

Zašto se javlja?

Postoje brojna narodna verovanja o značenju igranja oka, u zavisnosti od toga da li igra levo ili desno oko. Međutim, medicina ne pravi razliku između jedne i druge strane. Najčešći oblik ove pojave poznat je kao miokimija – sitno, nevoljno podrhtavanje kapka koje može nasumično da se javi na bilo kom oku. Do njega dolazi zbog kratkotrajnog poremećaja u radu nervnih impulsa koji kontrolišu mišić kapka.

Najčešći uzroci igranja oka

Kako navode stručnjaci Cleveland Clinic, igranje kapka u većini slučajeva predstavlja znak umora ili preterane stimulacije organizma.

Loš san, povećan unos kafe i stres na poslu često predstavljaju „savršenu oluju“ za pojavu ovog problema. Foto: Shutterstock

Umor i nedostatak sna – nedovoljno kvalitetnog sna jedan je od najčešćih okidača.

Kofein – kafa, energetska pića i čaj mogu previše da stimulišu nerve koji kontrolišu mišiće kapka.

Stres i anksioznost– emocionalna napetost povećava osetljivost nerava u celom telu, uključujući i one oko očiju.

Naprezanje očiju – dugotrajan rad za računarom, čitanje pri slabom osvetljenju ili potreba za novim naočarima mogu da umore mišiće oko očiju.

Nikotin – pušenje, vejpovanje i upotreba drugih duvanskih proizvoda poznati su okidači.

Alkohol – čak i umeren unos alkohola kod nekih ljudi može da izazove igranje kapka.

Suve ili nadražene oči – vetar, zagađen vazduh ili suv vazduh u zatvorenom prostoru mogu da izazovu iritaciju i nevoljno podrhtavanje kapka.

Jako svetlo – intenzivna ili dugotrajna izloženost svetlosti može da bude jedan od okidača.

U većini slučajeva igranje oka posledica je kombinacije više faktora. Loš san, povećan unos kafe i stres na poslu često predstavljaju „savršenu oluju“ za pojavu ovog problema.

Da li je uzrok nedostatak magnezijuma?

Na internetu se često mogu pronaći tvrdnje da je nizak nivo magnezijuma glavni uzrok igranja oka. Iako je ova teorija veoma popularna, naučni dokazi nisu dovoljno ubedljivi. Istraživanja koja su upoređivala nivoe magnezijuma, kalcijuma i fosfata kod osoba sa igranjem kapka i onih bez ovog problema nisu pokazala značajne razlike između dve grupe.

Kako zaustaviti igranje oka?

Pošto je miokimija uglavnom povezana sa životnim navikama, rešenje je jednostavno – bitno je ukloniti ili smanjiti uzrok.

Potrebno je ograničiti unos kofeina, naročito u drugom delu dana. Potrudite se da spavate dovoljno i kvalitetno. Ako su vam oči suve ili imate osećaj peska u njima, koristite veštačke suze. Tokom rada za računarom pravite redovne pauze prema pravilu 20-20-20: na svakih 20 minuta pogledajte predmet udaljen oko šest metara tokom 20 sekundi.

Smanjenje unosa alkohola i nikotina, kao i bolja kontrola stresa, takođe mogu da doprinesu bržem prestanku simptoma.

Kada igranje oka može da bude znak ozbiljnijeg problema?

U retkim slučajevima igranje kapka može da predstavlja rani znak ozbiljnijeg poremećaja nerava ili mišića.

ako nije čest, ovaj poremećaj može značajno da utiče na vid i svakodnevne aktivnosti. Foto: Shutterstock

Benigni esencijalni blefarospazam

Ovo je poremećaj pokreta koji zahvata oba oka. Obično počinje kao povremeno igranje ili trzanje kapaka koje vremenom postaje jače i učestalije. U težim slučajevima može da dođe do nevoljnog i dugotrajnog zatvaranja oba kapka. Kontrakcije su sinhrone, što znači da se oba oka zatvaraju istovremeno.

Stručnjaci smatraju da je uzrok poremećaj u delu mozga koji kontroliše pokrete. Iako nije čest, ovaj poremećaj može značajno da utiče na vid i svakodnevne aktivnosti.

Hemifacijalni spazam

Ovo stanje zahvata jednu stranu lica i često počinje igranjem kapka pre nego što se proširi na obraz, usta ili vilicu sa iste strane lica. Najčešće nastaje usled pritiska krvnog suda na facijalni nerv, najčešće pritiskom krvnog suda na mestu gde on izlazi iz mozga.

Za razliku od obične miokimije, hemifacijalni spazam karakterišu jače i ritmičnije kontrakcije koje se vremenom šire na druge mišiće lica. U retkim slučajevima uzrok može da bude tumor ili neka druga strukturna promena koja vrši pritisak na nerv.

Kada treba da se javite lekaru?

Stručnjaci Mayo Clinic preporučuju pregled ukoliko igranje kapka ne prestane u roku od nekoliko nedelja ili ako primetite neki od sledećih simptoma:

Kapak se potpuno zatvara pri svakom trzaju.

Imate teškoće da otvorite oko.

Zahvaćeno područje deluje slabo ili ukočeno.

Trzanje se širi na druge delove lica ili tela.

Oko je crveno, otečeno ili se javlja sekret.

Kapak je spušten.

Bilo koji od ovih znakova može da ukazuje na ozbiljniji problem od obične miokimije i zahteva detaljniji lekarski pregled.