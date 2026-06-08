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Redovno pranje zuba i korišćenje konca čuva oralno zdravlje i smanjuje rizik od bolesti srca.

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Naučna istraživanja tokom poslednjih godina sve više ukazuju na to da oralni mikrobiom može da utiče na pojavu karijesa i bolesti desni, ali razvoj brojnih hroničnih oboljenja. Oralni mikrobiom predstavlja zajednicu milijardi mikroorganizama u usnoj duplji. Ti mikroorganizmi se nalaze na zubima, desnima, jeziku, pljuvački, grlu i čine složen ekosistem koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma.

Šta ako dođe do poremećaja ravnoteže?

Sastavi deo oralnog mikrobioma su korisne bakterije koje štite usnu duplju od infekcija, neutralni mikroorganizmi koji ne utiču značajno na zdravlje, potencijalno štetne bakterije koje mogu izazvati probleme kada se previše razmnože.

Kada je ravnoteža između ovih mikroorganizama očuvana, oralni mikrobiom doprinosi zdravlju usne duplje. Međutim, poremećaj ove ravnoteže, poznat kao disbioza, može dovesti do razvoja različitih oboljenja.

Bolesti desni su upale desni koje mogu izazvati krvarenje, bol i gubitak zuba. Foto: Shutterstock

Kako dolazi do problema?

Jedan od najčešćih uzroka problema jeste stvaranje biofilma – sloja bakterija koji se lepi za površinu zuba i desni. Najpoznatiji oblik je zubni plak.

Ako se ne uklanja redovnim pranjem zuba, plak postaje idealno mesto za razmnožavanje štetnih bakterija koje mogu da izazovu karijes, upalu desni i druge probleme.

Zašto je bitan oralni mikrobiom?

Sve veći broj stručnjaka smatra da stanje oralnog mikrobioma može biti jedan od pokazatelja opšteg zdravstvenog stanja organizma. On pomaže u zaštiti od karijesa i parodontitisa, doprinosi održavanju svežeg daha, učestvuje u regulaciji upalnih procesa, predstavlja važnu zaštitnu barijeru protiv štetnih mikroorganizama.

Bakterije iz usta mogu da prodru u krvotok i na taj način utiču na različite organe i sisteme Foto: Shutterstock

Uticaj oralnog mikrobioma na organizam

Iako se nalazi u ustima deluje na celokupno telo. Bakterije iz usta mogu da prodru u krvotok i na taj način utiču na različite organe i sisteme. Brojna istraživanja ukazuju na povezanost poremećene ravnoteže oralnog mikrobioma sa kardiovaskularnim bolestima, dijabetesom, upalnim bolestima creva, reumatoidnim artritisom, neurodegenerativnim oboljenjima, uključujući Alchajmerovu bolest, pojedinim vrstama malignih bolesti.

Kako da prepoznamo da je oralni mikrobiom narušen?

Određeni simptomi mogu da ukažu na poremećaj ravnoteže bakterija u usnoj duplji. To su uporan loš zadah, krvarenje desni tokom pranja zuba, otok i crvenilo desni, povećana osetljivost zuba, ubrzano stvaranje zubnog plaka, česta pojava karijesa.

Kako da sačuvamo zdrav oralni mikrobiom?

Pravilna nega zuba i desni je najvažniji korak: perite zube najmanje dva puta dnevno, koristite zubni konac ili interdentalne četkice, redovno posećujte stomatologa, unosite dovoljno tečnosti.

Stručnjaci savetiju i smanjen unos: šećera, gaziranih i zaslađenih napitaka, visoko prerađene hrane.