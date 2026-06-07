Stručnjaci ipak naglašavaju da nisu svi krpelji zaraženi. Rizik je veći ako krpelj ostane u koži duže od 24 časa

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Krpelji mogu lako da postanu neželjeni stanari u našoj sobi i opstanu čak nekoliko nedelja u zatvorenom prostoru. Studija objavljena u časopisu Journal of Vector Ecology, navodi da krpelji mogu da prežive na različitim površinama u domaćinstvu, kao što su tvrdi podovi i tepisi i do tri nedelje.

Krpelj u dnevnoj sobi

Ovi paraziti lako se mogu uneti u dom na odeći, ili dlaci kućnih ljubimaca, čak i kada se preduzmu mere opreza. Afsoon Sabet, doktorandkinja entomologije na Državnom univerzitetu Ohajo tvrdi da krpelji mogu da predstavljaju rizik i u prostorima gde ih najmanje očekujemo, kao što su dnevna soba.

Tokom poslednjih godina beleži se i porast bolesti koje prenose krpelji. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), broj slučajeva porastao je za oko 40 odsto u periodu od 2019. do 2022. godine. Ubod krpelja može da bude opasan jer ovi paraziti mogu da prenesu zarazne bolesti, u Srbiji je najčešća Lajmska bolest (borelioza). Stručnjaci ipak naglašavaju da nisu svi krpelji zaraženi. Rizik je veći ako krpelj ostane u koži duže od 24 časa.

Naučnici kažu da pojedini krpelji, u idealnim uslovima vlage i temperature mogu da prežive i više od godinu dana. Foto: Shutterstock

Rezultati istraživanja

U studiji su naučnici pratili preživljavanje dve vrste krpelja koje mogu da prenose bolesti na ljude i životinje. Testirano je 180 krpelja na pet različitih podloga: pločice, drvo, vinil, tepih sa kratkim vlaknima i tepih sa dugim vlaknima.

Rezultati su pokazali da su krpelji vrste Gulf Coast u proseku preživljavali oko 18 dana, dok su Lone star krpelji oko 11 dana. Krpelji su najduže opstajali na vinilu i tepisima, dok su na pločicama imali najkraći životni vek.

Naučnici kažu da pojedini krpelji, u idealnim uslovima vlage i temperature mogu da prežive i više od godinu dana. U kućnim uslovima zbog gubitka vlade najčešće uginu mnogo ranije.