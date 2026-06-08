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Testovi funkcije jetre mogu na vreme otkriti skrivene probleme, od upale i oštećenja do ozbiljnih bolesti koje često dugo ne daju jasne simptome

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Alanin transaminaza (ALT) je enzim koji se pretežno nalazi u jetri i bubrezima. Telo koristi ALT za razgradnju aminokiselina. Ovaj enzim pomaže u stvaranju energije, povezuje metabolizam mišića i jetre. ALT je deo standardnih testova krvi (jetreni enzimi) i često se proverava tokom sistematskih pregleda. Vrednosti se mere i kada lekar posumnja na bolest masne jetre, hepatitis, cirozu jetre ili oštećenje jetre zbog alkohola. Povišen ALT ukazuje na oštećenje jetre, ali nije bolest, već signal problema, naglašavaju doktori.

Nisu samo znak problema sa jetrom

U normalnim uslovima, nivoi ALT u krvi su niski. Međutim, ako dođe do oštećenja ćelija jetre, one počinju da oslobađaju višak ALT u krv. Povišene vrednosti ALT nisu samo znak problema sa jetrom, mogu da ukažu i na gojaznost, oštećenje mišića i srčanu insuficijenciju.

Blago povišen ALT često ne izaziva simptome. Međutim, ako test pokaže visoke vrednosti, važno je pronaći uzrok.

Kada je povišen ALT razlog za brigu? Blago povišene vrednosti ALT mogu da budu posledica upotrebe lekova ili neurednog načina života. Veće vrednosti ALT mogu ukazivati na ozbiljnije bolesti jetre ili srca. Normalne vrednosti ALT su 8 do 48 IU/L (referentne vrednosti nisu iste za sve laboratorije). Blago povišenje je do 100 IU/L, a vrednosti iznad 100 IU/L mogu da budu znak ozbiljnog oštećenja jetre.

Oštećenje jetre

Ako je uzrok oštećenje jetre, mogu da se jave sledeći simptomi: bol u stomaku, naročito u gornjem desnom delu, tamna mokraća, umor i iscrpljenost, svrab, žutica, svetla stolica, gubitak apetita, gubitak telesne težine, mučnina i povraćanje.

Lekar tumači rezultate ALT uzimajući u obzir kliničku sliku, simptome i druge analize.

Najčešći uzroci povišenog ALT su:

1. Bolesti jetre

Masna jetra (nealkoholna masna bolest jetre)

Virusni hepatitis (često vrlo visoke vrednosti ALT)

Autoimuni hepatitis

Smanjen protok krvi u jetru

Rak jetre

2. Alkoholizam

Alkohol negativno utiče na jetru i povećava ALT zbog oštećenja ćelija i upale. Dugoročna konzumacija dovodi do odumiranja ćelija jetre i oslobađanja ALT u krv.

Proizvodi bez šećera možda štede kalorije, ali nova istraživanja upozoravaju da mogu imati skrivenu cenu za zdravlje jetre Foto: PhotoSGH/Shutterstock

3. Oštećenje jetre zbog lekova, suplemenata i toksina

Mnogi lekovi mogu povećati ALT. Prekomeran unos gvožđa (hemohromatoza) takođe može oštetiti jetru.

4. Gojaznost

ALT je često povišen kod gojaznih osoba, naročito kod visceralne masti, koja je povezana sa dijabetesom i bolestima jetre.

5. Oštećenje mišića

Pošto se mala količina ALT nalazi i u mišićima, povrede mišića mogu povećati njegov nivo u krvi.

6. Lekovi

Statini (lekovi za holesterol)

Prekomerna upotreba paracetamola (Tylenol)

NSAID lekovi (aspirin, ibuprofen)

Određeni antibiotici

Prekomeran vitamin A

7. Srčana insuficijencija

Može dovesti do povišenja ALT i AST zbog zastoja krvi u jetri.

8. Nedostatak alfa-1 antitripsina

Genetski poremećaj koji može dovesti do oštećenja jetre i pluća.

Kafa, zbog antioksidativnih i zaštitnih svojstava, može da bude od pomoći u snižavanju ALT. Foto: berna namoglu / Alamy / Profimedia

Kako da snizimo povišen ALT?

Ako su ALT vrednosti povišene, važno je lečiti uzrok.

Promene životnog stila mogu pomoći. Stručnjaci navode da kafa, zbog antioksidativnih i zaštitnih svojstava, može da bude od pomoći u snižavanju ALT. Savetuju se i redovno vežbanje i gubitak viška kilograma, jer poboljšava insulinsku osetljivost i smanjuje upalu.