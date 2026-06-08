Nesanica je često posledica jakog stresa, konzumacije alkohola ili neodgovarajućih uslova za spavanje

Slušaj vest

Svima se desilo da jednu noć loše spavaju, često se bude ili prevrću po krevetu. Povremena loša noć nije razlog za zabrinutost, navode lekari. Međutim, ako problem traje duže vreme ili počne da utiče na svakodnevni život, trebalo bi da razgovarate sa stručnjakom. Čini se, ipak, da ove preporuke često nisu dovoljno precizne, zbog čega dr Sani Naji koristi pravilo „3-3-3“ kako bi razlikovao prolazne probleme od ozbiljnijeg poremećaja spavanja.

Šta je pravilo „3-3-3“?

- Poremećaj sna koji traje najmanje tri noći nedeljno tokom najmanje tri meseca nije više samo posledica neprilagođenog životnog stila, već i mogući znak ozbiljne nesanice - objašnjava dr Naji, Kraljevski koledž anesteziologa.

Tri pitanja

Dr Naji savetuje da sebi postavite tri pitanja:

* Da li loše spavate najmanje tri noći nedeljno?

* Da li problemi sa spavanjem traju najmanje tri meseca?

* Da li loš san utiče na najmanje tri aspekta svakodnevnog života, kao što su umor, mentalna magla, promene raspoloženja ili smanjena koncentracija?

Kada je nesanica kliničko stanje?

Dr Naji precizira da se nesanica uglavnom procenjuje na osnovu toga kako se osećamo tokom dana, a ne tokom noći.

- Mnogi pogrešno misle da nesanica znači da celu noć gledate u plafon i uopšte ne spavate. Međutim, nesanica se definiše na osnovu njenog uticaja na svakodnevno funkcionisanje. Kada loš san značajno utiče na raspoloženje, koncentraciju i sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti, može se posmatrati kao kliničko stanje - navodi dr Naji.

Brzo uspavljivanje nije uvek pokazatelj dobrog sna, već ponekad znak iscrpljenosti organizma Foto: Shutterstock

Kako da bolje spavamo?

Nesanica je često posledica jakog stresa, konzumacije alkohola ili neodgovarajućih uslova za spavanje. Kod većine osoba stanje se poboljšava promenom navika vezanih za spavanje.

Stručnjaci preporučuju:

* odlazak na spavanje u isto vreme svakog dana

* redovnu fizičku aktivnost

* tamnu i tihu spavaću sobu

* udobnu posteljinu i dušek

* opuštanje najmanje sat vremena pre odlaska u krevet, na primer uz čitanje knjige