Na boju utiču i aditivi iz hrane, kao i konzumiranje većih količina namirnica bogatih beta-karotenom, poput šargarepe, koja čak i kožu može da oboji u narandžasto.

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Tamnija boja urina od uobičajene često nas zbuni, ponekad i uplaši, ali uglavnom je reč o bezazlenoj promeni izazvanoj nedovoljnim unosom tečnosti ili određenim lekovima. Boja mokraće menja se u zavisnosti od nivoa hidratacije organizma - urin je svetliji kada unosimo više tečnosti (posebno vode), a tamniji kada smo dehidrirani. Na boju utiču i aditivi iz hrane, kao i konzumiranje većih količina namirnica bogatih beta-karotenom, poput šargarepe, koja čak i kožu može da oboji u narandžasto. Izgled urina može da se promeni i nakon uzimanja određenih lekova i suplemenata.

Koji lekovi izazivaju promene?

Kristal Li, farmaceutkinja iz zdravstvenog sistema Banner Health, navodi da su navedeni razlozi uglavnom bezazleni i da promene brzo prolaze. Na primer, kada počnemo da unosimo dovoljno vode, urin ponovo poprima svetložutu boju.

Na većini lekova koji mogu da utiču na izgled urina postoji upozorenje da mogu da izazovu promenu njegove boje. Neki od sledećih lekova mogu da dovedu do tamnije boje mokraće:

Fenazopiridin – dostupan je bez recepta i koristi se za ublažavanje bolova i neprijatnosti u mokraćnim putevima. Jarko narandžasta ili crvenkasto-narandžasta boja urina očekivana je i privremena pojava. Ovaj lek može da oboji i kontaktna sočiva i ostavi fleke na tkaninama.

Na većini lekova koji mogu da utiču na izgled urina postoji upozorenje da mogu da izazovu promenu njegove boje Foto: Shutterstock

Rifampin – antibiotik koji se izdaje na recept i koristi se za lečenje određenih infekcija, uključujući tuberkulozu. Može da oboji urin, znoj i suze u narandžastu ili crvenu boju. Ova neželjena reakcija je bezopasna, ali može da bude uznemirujuća.

Sulfasalazin – lek na recept koji se koristi za lečenje autoimunih bolesti, kao što su reumatoidni artritis i ulcerozni kolitis.

Hlorzoksazon – mišićni relaksant koji se koristi za ublažavanje bolova u mišićima.

Nitrofurantoin – antibiotik za infekcije mokraćnih puteva koji češće daje smeđu nego narandžastu boju urina.

Vitamini i suplementi – visoke doze vitamina B grupe, posebno vitamina B2 i B12, mogu da izazovu jarkožutu do narandžastu boju urina. Organizam ne skladišti višak ovih vitamina, već ga izlučuje urinom.

Lekovi koji sadrže boje – neki laksativi i drugi lekovi sadrže boje koje privremeno mogu da promene boju urina.

Zašto lekovi menjaju boju urina?

Neki lekovi sadrže boje ili su sami po sebi crvenonarandžaste boje, pa se ta boja pojavljuje i u urinu dok se lek izlučuje iz organizma. Drugi tokom metabolizma stvaraju narandžaste nusprodukte. Boja urina se obično vraća u normalu kada organizam eliminiše lek.

ehidracija je najčešće posledica nedovoljnog unosa tečnosti ili bolesti. Kada pijemo dovoljno vode, urin postaje svetliji Foto: Shutterstock

Može li uzrok da bude dehidracija?

- Kod dehidracije urin je obično tamnožut ili boje ćilibara, a ne jarko narandžast, mada i dehidracija ponekad može da dovede do narandžastog urina - kaže dr Li.

Dehidracija je najčešće posledica nedovoljnog unosa tečnosti ili bolesti. Kada pijemo dovoljno vode, urin postaje svetliji. Ako mislite da ste dehidrirani, pokušajte da popijete oko pola litra vode i obratite pažnju na boju urina prilikom sledećeg mokrenja.

Kada taman urin može da bude znak problema?

Važnije od same boje urina jesu prateći simptomi. Obratite se lekaru ako:

* ne postoji jasan lek ili suplement koji bi objasnio promenu boje;

* imate svetlu stolicu, stolicu koja pluta ili žutilo kože i beonjača;

* osećate bol, peckanje pri mokrenju ili imate povišenu temperaturu;

* osećate zbunjenost ili poteškoće sa koncentracijom;

* boja ostane promenjena i nakon prestanka uzimanja leka;

* mokrite znatno manje nego inače;

* sumnjate na dehidraciju, ali ne možete da unosite dovoljno tečnosti zbog povraćanja ili proliva;

* trudni ste i primetite neobjašnjive promene boje urina;

* urin ima boju sličnu čaju, što može da ukazuje na dehidraciju, probleme sa jetrom ili bubrezima ili razgradnju mišićnog tkiva (rabdomiolizu);

* urin je ružičast ili crven, što u stanju dehidracije može da izgleda narandžasto i može da ukazuje na prisustvo krvi u urinu.

Kako lekari utvrđuju uzrok tamnog urina?

U većini slučajeva uzrok narandžastog urina nije ozbiljan, ali je važno utvrditi šta ga izaziva. Lekar će obično pitati koje lekove i suplemente koristite, preporučiti analizu urina ako postoji sumnja na infekciju i zatražiti analize krvi ako postoji mogućnost problema sa jetrom.