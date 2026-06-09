Kod dijabetesa tipa 2 znojenje nakon obroka može da ukazuje na uznapredovale komplikacije

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Znojenje tokom obroka ili neposredno nakon njega mnoge ljude zna da zabrine, posebno kada se povezuje sa dijabetesom. Međutim, stručnjaci ističu da ovaj simptom ne mora nužno da ukazuje na poremećaj šećera u krvi. U velikom broju slučajeva reč je o normalnoj reakciji organizma, ali postoje situacije kada znojenje posle jela može da bude znak da je potrebno obaviti dodatne preglede.

Šta je gustatorno znojenje?

Prema rečima endokrinologa i dijabetologa dr N. Ganapatija Sastrija, znojenje tokom ili nakon obroka, poznato kao gustatorno znojenje, može da se javi i kod potpuno zdravih osoba, naročito nakon konzumiranja vruće, začinjene ili obilne hrane.

- Samo po sebi, znojenje posle jela ne znači da osoba ima dijabetes - objašnjava dr Sastri.

Ipak, istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Journal of Clinical & Translational Endocrinology pokazalo je da se gustatorno znojenje javlja kod oko 11 odsto osoba sa dijabetesom, što je približno dvostruko češće nego u opštoj populaciji. Kod dijabetesa tipa 2 ovaj simptom može da ukazuje na uznapredovale komplikacije, poput oštećenja nerava ili bolesti bubrega, a češće se javlja kod osoba starijih od 45 godina.

Gustatorno znojenje javlja kod oko 11 odsto osoba sa dijabetesom Foto: Shutterstock

Kada znojenje posle jela može da bude povezano sa dijabetesom?

Veza postoji, ali u specifičnim okolnostima.

- Osobe koje dugo boluju od dijabetesa mogu da se pojačano znoje u predelu lica, temena, vrata ili gornjeg dela tela tokom ili nakon jela zbog oštećenja autonomnih nerava, odnosno autonomne neuropatije - kaže dr Sastri.

Još jedan mogući uzrok je pad nivoa šećera u krvi.

- Znojenje može da bude posledica hipoglikemije, posebno kod osoba koje koriste insulin ili određene lekove za lečenje dijabetesa - dodaje dijabetolog.

Nisu uvek krivi šećer i dijabetes

Dijabetes je samo jedan od mogućih razloga zbog kojih dolazi do znojenja nakon obroka. Stručnjaci navode da ga mogu izazvati i:

anksioznost i stres

poremećaji rada štitaste žlezde

hormonske promene

akutne bolesti i infekcije

osetljivost na pojedine namirnice

višak masnog tkiva Kada bi trebalo da se javite lekaru?

Povremeno znojenje nakon ljute hrane ili toplih napitaka uglavnom nije razlog za zabrinutost. Međutim, ukoliko se javlja gotovo posle svakog obroka, ako je izraženo ili je praćeno simptomima pada šećera u krvi, potrebno je razgovarati sa lekarom.

Povremeno znojenje nakon ljute hrane ili toplih napitaka uglavnom nije razlog za zabrinutost Foto: Shutterstock

Dr Sastri upozorava da uporno znojenje nakon jela ponekad može da bude povezano i sa drugim zdravstvenim problemima, uključujući pojačan rad štitaste žlezde.

Kako osobe sa dijabetesom mogu da smanje ovaj problem?

Kod osoba koje imaju dijabetes rizik od znojenja nakon obroka može da se smanji dobrom kontrolom bolesti. To podrazumeva redovno uzimanje propisane terapije, održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi, uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i periodične lekarske kontrole.