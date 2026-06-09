Zašto vam krajem dana otiču prsti i članci? Lekar sa Harvarda otkriva kada je vreme za pregled
Oticanje prstiju, članaka i stopala do kraja dana česta je pojava, naročito kod starijih osoba. Mnogi primećuju da im obuća uveče postaje tesna ili da prstenje teže skidaju nego ujutru. U većini slučajeva razlog je nakupljanje tečnosti u tkivima, stanje poznato kao edem, koje može da ima više različitih uzroka, objašnjava dr Robert Šmerling, reumatolog i profesor medicine na Medicinskom fakultetu Harvard.
- Edem može da se javi kod svakoga, ali je češći nakon 65. godine. Najčešće pogađa prste, članke i stopala, mada se otok može pojaviti i na nogama, licu ili stomaku - navodi dr Šmerling i dodaje da sa starenjem raste verovatnoća da će doći do zadržavanja tečnosti u organizmu.
- Jedan od razloga je slabljenje zalistaka u venama, zbog čega se tečnost lakše zadržava u donjim delovima tela. Tome doprinosi i sila zemljine teže, pa se tokom dana tečnost postepeno nakuplja u rukama i nogama - objašnjava doktor.
Na pojavu otoka mogu da utiču i druga stanja. Artritis, koji je veoma čest u starijem životnom dobu, može da podstakne razvoj edema. Veći rizik imaju i osobe koje se malo kreću, kao i oni koji uzimaju određene lekove, uključujući pojedine lekove protiv bolova, antidepresive, lekove za krvni pritisak i kortikosteroide.
Kada postoji razlog za zabrinutost?
U većini slučajeva blagi otoci nisu razlog za zabrinutost. Ipak, ponekad mogu da budu znak ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput bolesti srca, bubrega ili poremećaja cirkulacije.
- Ukoliko primetite da se otoci pogoršavaju, postaju bolni ili su praćeni nedostatkom vazduha, trebalo bi da se što pre javite lekaru. Ako su simptomi blagi, pomenite ih na narednoj kontroli - savetuje dr Šmerling.
Tegobe mogu da se ublaže jednostavnim merama, poput redovnog kretanja, smanjenog unosa soli i podizanja nogu dok sedite. Ove navike mogu da pomognu da se višak tečnosti lakše vrati u cirkulaciju i smanji oticanje do kraja dana.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs