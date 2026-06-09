Edem može da se javi kod svakoga, ali je češći nakon 65. godine

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Oticanje prstiju, članaka i stopala do kraja dana česta je pojava, naročito kod starijih osoba. Mnogi primećuju da im obuća uveče postaje tesna ili da prstenje teže skidaju nego ujutru. U većini slučajeva razlog je nakupljanje tečnosti u tkivima, stanje poznato kao edem, koje može da ima više različitih uzroka, objašnjava dr Robert Šmerling, reumatolog i profesor medicine na Medicinskom fakultetu Harvard.

- Edem može da se javi kod svakoga, ali je češći nakon 65. godine. Najčešće pogađa prste, članke i stopala, mada se otok može pojaviti i na nogama, licu ili stomaku - navodi dr Šmerling i dodaje da sa starenjem raste verovatnoća da će doći do zadržavanja tečnosti u organizmu.

- Jedan od razloga je slabljenje zalistaka u venama, zbog čega se tečnost lakše zadržava u donjim delovima tela. Tome doprinosi i sila zemljine teže, pa se tokom dana tečnost postepeno nakuplja u rukama i nogama - objašnjava doktor.

Na pojavu otoka mogu da utiču i druga stanja. Artritis, koji je veoma čest u starijem životnom dobu, može da podstakne razvoj edema. Veći rizik imaju i osobe koje se malo kreću, kao i oni koji uzimaju određene lekove, uključujući pojedine lekove protiv bolova, antidepresive, lekove za krvni pritisak i kortikosteroide.

Kada postoji razlog za zabrinutost?

U većini slučajeva blagi otoci nisu razlog za zabrinutost. Ipak, ponekad mogu da budu znak ozbiljnijih zdravstvenih problema, poput bolesti srca, bubrega ili poremećaja cirkulacije.

Edem može ukazivati na srčanu slabost, jer kada srce ne pumpa efikasno dolazi do zadržavanja tečnosti u tkivima Foto: Shutterstock

- Ukoliko primetite da se otoci pogoršavaju, postaju bolni ili su praćeni nedostatkom vazduha, trebalo bi da se što pre javite lekaru. Ako su simptomi blagi, pomenite ih na narednoj kontroli - savetuje dr Šmerling.