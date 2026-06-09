Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Kognitivno mešanje pomaže da se pažnja skrene sa stresnih misli, čime se mozak lakše opušta i priprema za san

Slušaj vest

Dovoljno sna je od ključne važnosti za zdravlje i opšte blagostanje. Loš san ne samo da dovodi do umora, razdražljivosti i slabijeg funkcionisanja tokom dana, već se dugotrajna nesanica povezuje i sa povećanim rizikom od gojaznosti, srčanih bolesti i dijabetesa.

Prema podacima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), otprilike svaka treća osoba će tokom života bar jednom imati probleme sa spavanjem. Upravo zato, dr Amir Kan je za portal Mirror podelio jednostavnu tehniku koja može pomoći kada su misli previše aktivne i otežavaju uspavljivanje.

U video snimku objavljenom na Instagramu, dr Amir, objasnio je tehniku koju naziva kognitivno mešanje. To je metoda koja „uči“ mozak da je bezbedno da zaspi.

U opisu videa naveo je: - Dnevno dobijam mnogo poruka o snu i kako ga poboljšati, uz sve uobičajene savete o higijeni sna — ovo je iskreno moj najbolji savet.

Kako funkcioniše tehnika kognitivnog mešanja

Tehnika kognitivnog mešanja otkriva doktor izvodi se tako što, nakon što legnete u krevet, izaberete neutralnu reč bez emotivnog značenja. Zatim za svako slovo te reči smišljate što više pojmova koji počinju tim slovom i istovremeno ih zamišljate u svom umu. Kada iscrpite jedno slovo, prelazite na sledeće, a ako do kraja reči ne zaspite, birate novu reč i ponavljate postupak.

Kada je mozak previše zaokupljen brigama, jednostavna mentalna vežba može pomoći da se lakše utonete u san Foto: Shutterstock

- Ova metoda pomaže da se pažnja odvrati od stresnih misli i olakša uspavljivanje, zaključuje dr Kan, a zatim podseća da odraslima u proseku treba između sedam i devet sati sna, deci više, a bebama i maloj deci još više.