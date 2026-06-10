Prvi znaci dijabetesa javljaju se nakon buđenja: Simptomi koje mnogi pogrešno smatraju bezazlenim
Tri uobičajena znaka dijabetesa mogu se javiti već odmah nakon buđenja, ali ih mnogi ljudi često zanemaruju jer ne izazivaju izražene tegobe niti značajno narušavaju svakodnevno funkcionisanje. Farmaceut Abas Kanani upozorava da upravo zbog toga ovi simptomi često prolaze neprimećeno, pa veliki broj ljudi nije ni svestan da ima dijabetes ili povećan rizik od razvoja ove bolesti.
Tri upozoravajuća znaka ujutru
Kanani je za Express.co.uk rekao da postoje tri fizička simptoma koja mogu ukazivati na dijabetes tipa 2, a najizraženiji su upravo ujutru.
- Možete primetiti pojačanu žeđ, pojačanu glad ili osećaj da morate često da mokrite - objasnio je.
Prekomerna žeđ, stručno poznata kao polidipsija, jedan je od prvih simptoma dijabetesa. Iako je povremena žeđ normalna, stalna ili neuobičajeno jaka žeđ, čak i nakon unosa tečnosti, može biti znak upozorenja.
Još jedan pokazatelj je polifagija, odnosno prekomerna glad. Kod dijabetesa tipa 2 organizam teže koristi energiju iz hrane, što može dovesti do stalnog i intenzivnog osećaja gladi.
Treći simptom koji farmaceut izdvaja jeste poliurija, odnosno potreba za češćim mokrenjem nego inače.
Ostali simptomi na koje bi trebali obratiti pažnju
Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) navodi i druge česte simptome dijabetesa tipa 2. Među njima su izražen umor, nenamerni gubitak telesne težine, zamagljen vid i sporo zarastanje posekotina ili rana.
Takođe se mogu javiti svrab u predelu genitalija i česte gljivične infekcije. Ovi simptomi mogu da se jave i kod odraslih i kod dece, a često se razvijaju postepeno.
Kada treba posetiti lekara i zašto je doručak važan
NHS preporučuje da se što pre obratite lekaru ukoliko primetite simptome koji mogu ukazivati na dijabetes. Jednostavan test krvi može potvrditi ili isključiti dijagnozu.
Za osobe kojima je dijabetes već dijagnostikovan, Kanani naglašava važnost doručka za održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi.
- Nivo šećera u krvi prirodno je viši nakon buđenja i uglavnom se preporučuje da se doručkuje u roku od sat do sat i po nakon ustajanja - savetovao je.
Izvor: Index.hr/Zdravlje.Kurir.rs
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