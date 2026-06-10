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Mokraćna kiselina je produkt razgradnje purina iz hrane

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Povišen nivo mokraćne kiseline često je posledica određenih zdravstvenih stanja, načina ishrane ili genetske predispozicije. Mokraćna kiselina je produkt razgradnje purina iz hrane. Kada unosimo veće količine purina ili u situaciji kada organizam ne uspeva dovoljno brzo da eliminiše mokraćnu kiselinu, može da dođe do njenog nagomilavanja u krvi. Izbegavanje alkohola i ograničavanje namirnica bogatih purinima može da nam pomogne da snizimo nivo mokraćne kiseline na prirodan način.

Vrednosti mokraćne kiseline za žene i muškarce

Provera vrednosti mokraćne kiseline sastavni je deo lečenja pacijenata koji boluju od gihta, artritisa ili hroničnih bolesti bubrega. Optimalan nivo mokraćne kiseline je od 208 do 428 mikromola po litru za muškarce i od 155 do 357 mikromola po litru za žene. Vrednosti u laboratorijama mogu da odstupaju, a definitivnu procenu daje lekar. Kao jedan od prvih koraka u slučaju povišene mokraćne kiseline savetuje se ograničenje namirnica bogatih purinima.

Purina ima dosta u nekim vrstama mesa, morskim plodovima i pojedinom povrću.

Namirnice koje bi trebalo ograničiti su:

* crveno meso

* iznutrice

* riba

* školjke i drugi morski plodovi

* živinsko meso

Istraživanje iz 2020. godine ukazuje da smanjenje unosa povrća bogatog purinima možda nema značajan uticaj na nivo mokraćne kiseline.

Purina ima dosta u nekim vrstama mesa kao što je crveno meso Foto: Thinkstock

Konzumacija šećera

Fruktoza je prirodni šećer u voću i medu. Kada organizam razgrađuje fruktozu, oslobađaju se purini i povećava se nivo mokraćne kiseline. Lekari kažu da se fruktoza iz slatkih napitaka mnogo brže apsorbuje nego šećeri iz celovitih namirnica – pića ne sadrže vlakna, proteine i druge hranljive materije.

Pored fruktoze, problem predstavljaju i beli šećer, kukuruzni sirup i kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze.

Savet je da se konzumiraju neprerađene namirnice, da čitate deklaracije i proveravate sadržaj dodatih šećera, da umesto slatkiša birate sveže voće, a zaslađene napitke zamenite vodom, nezaslađenim pićima ili kafom bez šećera.

Pijte dovoljno vode

Dovoljan unos tečnosti pomaže bubrezima da brže izlučuju mokraćnu kiselinu. Bubrezi filtriraju oko 70 odsto mokraćne kiseline iz organizma. Dobra hidratacija može da smanji rizik od stvaranja kamenaca u bubrezima. Preporučuje se da uvek imate flašicu vode pri ruci i da redovno pijete manje količine tečnosti tokom dana.

Dobra hidratacija može da smanji rizik od stvaranja kamenaca u bubrezima Foto: Shutterstock

Izbegavajte alkohol

Alkohol može da doprinese dehidraciji i poveća nivo mokraćne kiseline. Pivo sadrži više purina od drugih alkoholnih pića, ali i pića sa manjim sadržajem purina mogu da povećaju njihovu proizvodnju u organizmu. Alkohol utiče i na način na koji se mokraćna kiselina izlučuje, zbog čega njena koncentracija u krvi može da poraste.

Pijte kafu

Istraživanja pokazuju da kafa može pomoći u snižavanju nivoa mokraćne kiseline jer podstiče njeno izlučivanje iz organizma. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se preciznije objasnio ovaj efekat.

Održavajte zdravu telesnu težinu

Višak telesne mase može da doprinese povećanju nivoa mokraćne kiseline. Povećana telesna težina može da umanji funkciju bubrega, poveća proizvodnju mokraćne kiseline i oteža njeno izlučivanje urinom.

Ako planirate mršavljenje, preporučuje se konsultacija sa lekarom ili nutricionistom kako biste napravili bezbedan plan ishrane.

Kontrolišite nivo šećera u krvi

Istraživanja pokazuju da je povišena mokraćna kiselina povezana sa razvojem dijabetesa i njegovih komplikacija. Osobe sa predijabetesom i dijabetesom imaju veći rizik od posledica hiperurikemije, odnosno povišenog nivoa mokraćne kiseline.

Redovne kontrole šećera u krvi mogu da pomognu u ranom otkrivanju problema.

Unosite više vlakana

Veći unos vlakana može da doprinese snižavanju nivoa mokraćne kiseline. Vlakna takođe pomažu **u regulaciji** nivoa šećera u krvi, utiču na nivo insulina i produžavaju osećaj sitosti.

Većina odraslih osoba trebalo bi da unosi između 22 i 34 grama vlakana dnevno.

Istraživanja pokazuju da konzumiranje trešanja i soka od trešanja može pomoći u snižavanju nivoa mokraćne kiseline kod osoba sa gihtom. Foto: Michelle Arnold / Alamy / Profimedia

Povećajte unos vitamina C

Istraživanja pokazuju da veći unos vitamina C može da doprinese snižavanju nivoa mokraćne kiseline. Preporučeni dnevni unos za većinu odraslih osoba iznosi između 75 i 120 miligrama.

Vitamina C ima dosta u citrusnom voću, paprici, jagodama, kiviju i brokoliju.

Po potrebi se mogu koristiti i suplementi vitamina C.

Jedite trešnje

Istraživanja pokazuju da konzumiranje trešanja i soka od trešanja može pomoći u snižavanju nivoa mokraćne kiseline kod osoba sa gihtom.

Trešnje sadrže antocijanine, snažne antioksidanse, vlakna i vitamin C. Šaka svežih trešanja ili čaša nezaslađenog soka od kiselih trešanja može biti dobar izbor.

Proverite lekove i suplemente koje koristite

Pojedini lekovi i suplementi mogu doprineti povećanju nivoa mokraćne kiseline, kao što su:

* aspirin;

* diuretici;

* vitamin B3 (niacin);

* imunosupresivni lekovi - ciklosporin i takrolimus;

* pirazinamid, lek za lečenje tuberkuloze;

* levodopu, koja se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti;

* beta-blokatori, ACE inhibitori i druge lekove za regulisanje krvnog pritiska.